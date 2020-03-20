 В аеропорт "Бориспіль" прибули 12 літаків з українцями з-за кордону

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту станом на 15:00, передає Цензор.НЕТ.
Так, вже прибули літаки з Брюсселя, Тель-Авіва, Ла-Романи, Шарджі, два з Дубая і шість літаків із Шарм-ель-Шейха.
Також 20 березня очікуються ще один рейс із Шарм-ель-Шейха, Дубая, Ларнаки, Тель-Авіва, Франкфурта, Амстердама і Брюсселя.
Згідно з інформацією, з "Борисполя" заплановано по одному рейсу в Лондон, Париж, Стамбул, Дубай і Шарджу.
Это в-третьих
Изолированых нужно кормить-поить-одевать-обувать
Это во-вторых
И во-первых-де грошi на всi цi цяцьки?
Дедушка-Поттаблетки и Бабушка-Полвареника негодуют.
Я не трус, але боюсь. У мене все під контролем.
А как эти тысячи людей будут добираться к себе домой в Полтаву, Харьков, Николаев? ЖД нет, автобусов нет, дерижабли не летают. На велосипеде? Как ****-клоун?