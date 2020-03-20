 В аеропорт "Бориспіль" прибули 12 літаків з українцями з-за кордону

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту станом на 15:00, передає Цензор.НЕТ.

Так, вже прибули літаки з Брюсселя, Тель-Авіва, Ла-Романи, Шарджі, два з Дубая і шість літаків із Шарм-ель-Шейха.

Також 20 березня очікуються ще один рейс із Шарм-ель-Шейха, Дубая, Ларнаки, Тель-Авіва, Франкфурта, Амстердама і Брюсселя.

Згідно з інформацією, з "Борисполя" заплановано по одному рейсу в Лондон, Париж, Стамбул, Дубай і Шарджу.







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