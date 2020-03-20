EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2350  29
Матеріали за темою:
Все про:аеропорт (452) Бориспіль (329) карантин (455) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 В аеропорт "Бориспіль" прибули 12 літаків з українцями з-за кордону

До міжнародного аеропорту "Бориспіль" 20 березня прибули 12 літаків з українцями з Бельгії, Ізраїлю, Домініканської Республіки, Єгипту та ОАЕ.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту станом на 15:00, передає Цензор.НЕТ.

Так, вже прибули літаки з Брюсселя, Тель-Авіва, Ла-Романи, Шарджі, два з Дубая і шість літаків із Шарм-ель-Шейха.

Також 20 березня очікуються ще один рейс із Шарм-ель-Шейха, Дубая, Ларнаки, Тель-Авіва, Франкфурта, Амстердама і Брюсселя.

Згідно з інформацією, з "Борисполя" заплановано по одному рейсу в Лондон, Париж, Стамбул, Дубай і Шарджу.

В аеропорт Бориспіль прибули 12 літаків з українцями з-за кордону 01

В аеропорт Бориспіль прибули 12 літаків з українцями з-за кордону 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби в "Борисполі" приземлилися 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону, - Мінінфраструктури

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183069
 
 
 Топ коментарі
 
Коронавірус-ласкаво просимо в Україну! Тут тобі нічого не загрожує!
 показати весь коментар
 
Гадаю, що якби всіх евакуйованих на карантин сажали (як в Санжарах), то це було б набагато ефективніше, ніж закриття метро...
 показати весь коментар
 
Через неделю в стране ачнется жопа
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Коронавірус-ласкаво просимо в Україну! Тут тобі нічого не загрожує!
 показати весь коментар
 
 
Гадаю, що якби всіх евакуйованих на карантин сажали (як в Санжарах), то це було б набагато ефективніше, ніж закриття метро...
 показати весь коментар
 
 
Та ладно, всього по Україні більше 300 одних лиш санаторіїв, а баз відпочинку - тисячі...
 показати весь коментар
 
Все эти санатории и прочие лепрозории кому-то принадлежат.
Это в-третьих
Изолированых нужно кормить-поить-одевать-обувать
Это во-вторых
И во-первых-де грошi на всi цi цяцьки?
 показати весь коментар
 
І накуя такий карантин, якщо ви самі розвозите заразу по всій Україні?
 показати весь коментар
 
 
Это ещё Африку не шерстили. 3 человека в Камеруне. В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа - Цензор.НЕТ 1053
 показати весь коментар
 
А далі вони як пересуватимуться? Невже персонально розвезуть усіх по домівках... В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа - Цензор.НЕТ 4921
 показати весь коментар
 
 
Еконмічна ? Так. А по короновірусу , скільки тестів буде, стільки й хворих на короновірус, а летальні випадки всі під нього будуть підтасовувати. Ну , звичайно кому за 60 треба дійсно берегтись! Бо це основна група ризику, і тим у кого проблеми з захворюваннями легень (в першу чергу) і цукровий діабет. СНІД само собою.
 показати весь коментар
 
треба прослідкувати, щоб вони рівномірно розподілилися по всій теріторії України
 показати весь коментар
 
 
Нормал. Даже доминиканской "короны" подкинули...
 показати весь коментар
 
 
Отакэ "зубажиння".
Дедушка-Поттаблетки и Бабушка-Полвареника негодуют.
 показати весь коментар
 
Этот карантин не закончиться никогда...
 показати весь коментар
 
 
и сколько из них переносчиков вируса ?! Месяц назад 12 человек в Санжары на карантин поселили, а сейчас до 50 тысяч из-за границы, давай гуляй, и только СМС сообщение "оставайтесь дома"... дауны в роковдстве страны.
 показати весь коментар
 
 
Доминиканской Республики и ОАЭ - это самые дорогие страны!! Уборщица или продавец из АТБ врядли туда полетели бы! Это ж какие-то по...сты отправились туда и теперь нахаляву решили вернуться? Очень красиво с их стороны!((
 показати весь коментар
 
 
Сегодня предпраздничный вечер(последний костер) пр-ка славян,католиков,кавказцев из ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим Др.)=Одэр(ТарТар=АзАта-уеЗДы)БэйДжана с наз-ми Базанта(зав.день),Масленница,Ноуруз(Магеррамлик) рож Св. Николая(Янах Улу-Горящий Древний),Рим Луперкалии( р.ПирГулу),Троянская битва и б."Затмения" Сегодня после разрыва судьбы(Покровского собора=БахЭр-смотрящий муж=Судьба Муж=Бахтиар=Гектор) поя-ся ОмурАтаЯн=Жизни Отец Горящий(храм Мултан в Бахы)=АтаЯн=АДАМ,Онже ОмурБэйАта(Батя=Март=Марз)(Амаравати)=Жизни Бэк Отец=ВЛАДИМИР(Бала Ата Омур-Дите Отец Жизнь) Ему храм АзерЯнский в Харькове и Знамен.(АзЯнская) башня.Кремля И ЕЩЕ ОПУСК-СЯ Дух Святой ПэриУш(Парков сознание)=башня Пэри(Фрола) Кремля,Успенские и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ (Бала Ага Бэй Уш=Дите Господина Бек Сознание=Дух).ЗАВТРА с восходом Солнца-5958г.от с.м. Куда он спускается пока секрет,но в будущем его Огонь по всему миру пошлем.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКАМ.Поздравляем Весь Древний Мир!
 показати весь коментар
 
Вони ще дуже пожалкують, що так легковажно та необдумано повернулися...... Та хоча б якийсь був шанс.
 показати весь коментар
 
Вони колись закінчаться ці глядські українські туристи?
 показати весь коментар
 
Якщо вам немає 40 -45 років і не обтяжені хронічними болячками, можете не кіпішувати. в гіршому випадку перечхаєте. А то й не помітите, приймете за звичайне недомогання (нежить).
 показати весь коментар
 
Не треба - ля-ля! Хворіють люди будь якого віку, померла жінка 33 років.

Я не трус, але боюсь. У мене все під контролем. В аеропорт "Бориспіль" прибули 12 літаків з українцями з-за кордону - Цензор.НЕТ 7289
 показати весь коментар
 
В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов...

А как эти тысячи людей будут добираться к себе домой в Полтаву, Харьков, Николаев? ЖД нет, автобусов нет, дерижабли не летают. На велосипеде? Как ****-клоун?
 показати весь коментар
 
 
Народный президент Пораженко всех на своем Майбахе развезет
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору