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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Одеса (2406) Степанов Максим (100) COVID-19 (1343)

 Степанов привіз в Одесу захисні костюми для медиків і маски

Ексгубернатор Одеської області особисто привіз у регіон 1000 захисних костюмів і стільки ж масок. Засоби індивідуального захисту Максим Степанов передав лікарям одеської "екстренки", міської інфекційної та обласної лікарень.

"Величезне спасибі вам, лікарі та медсестри, за ту роботу, яку ви робите. Дякую за збереження нашого здоров'я. За те, що сьогодні ми саме завдяки вам відчуваємо себе захищеними, тому що розуміємо: поки ви в строю, у цієї хвороби є гідний супротивник", – написав політик на своїй сторінці у фейсбуці.

Зауважимо, в Україні лабораторно підтверджено 26 випадків COVID-19, з них 3 летальних: Чернівецька – 15 (1 летальний), Житомирська – 2 (1 летальний), Київська – 2, Донецька – 1, Івано-Франківська – 1 (летальний), Дніпропетровська – 2, Київ – 3 випадки.

Волонтери б'ють на сполох, кажуть, що вже зараз зрозуміло, що в українських лікарнях катастрофічно не вистачає як апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), так і засобів індивідуального захисту для медперсоналу. Зокрема, в Одесі запас одноразових костюмів біологічного захисту – 150 штук при потребі в 7900 на добу.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов знайшов і передав Одеській інфекційній лікарні апарат ШВЛ, без якого врятувати важких хворих на коронавірус просто неможливо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183064
 
   
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берегите медиков, так же и других работников спецслужб и продавцов - вы же довераите военным во время воины, вот и не учите медиков и берегите их, они точно умнее всяких блогеров и журналистов в вопросах медецине.
В Латвие прошёл флешмоб - люди через окно аплодировали тем кто работает ради них - да бережёт Бог ваших людей.
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А фармацевтам? Они ведь первые встречают клиентов с короной.
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Де та тварюка Скалецька, яка кричала що ми готові, що в нас все є. **** дешева, знову волонтери і небайдужі громадяни будуть тягнути на собі все, а ці пі..раси зелені потім примажуться як вони подолали хворобу.
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