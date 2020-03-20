 Степанов привіз в Одесу захисні костюми для медиків і маски

"Величезне спасибі вам, лікарі та медсестри, за ту роботу, яку ви робите. Дякую за збереження нашого здоров'я. За те, що сьогодні ми саме завдяки вам відчуваємо себе захищеними, тому що розуміємо: поки ви в строю, у цієї хвороби є гідний супротивник", – написав політик на своїй сторінці у фейсбуці.

Зауважимо, в Україні лабораторно підтверджено 26 випадків COVID-19, з них 3 летальних: Чернівецька – 15 (1 летальний), Житомирська – 2 (1 летальний), Київська – 2, Донецька – 1, Івано-Франківська – 1 (летальний), Дніпропетровська – 2, Київ – 3 випадки.

Волонтери б'ють на сполох, кажуть, що вже зараз зрозуміло, що в українських лікарнях катастрофічно не вистачає як апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), так і засобів індивідуального захисту для медперсоналу. Зокрема, в Одесі запас одноразових костюмів біологічного захисту – 150 штук при потребі в 7900 на добу.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов знайшов і передав Одеській інфекційній лікарні апарат ШВЛ, без якого врятувати важких хворих на коронавірус просто неможливо.