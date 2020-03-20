 Україна розраховує на фінансування МВФ за програмами боротьби з коронавірусом, - Смолій

"Сьогодні у МВФ є дві програми для підтримки країн, які постраждали або страждають від коронавірусу. Очікуємо, що фінансування отримає українська сторона", - сказав він під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Смолій зазначив, що Україна також продовжує переговори щодо прискорення отримання програми розширеного фінансування від МВФ, розмір якої було обговорено ще минулого року - $5,5 млрд.
"Крім програми МВФ, ми розраховуємо на підтримку Світового банку, Європейської Комісії, інших донорів, які працювали з нами в попередні роки і, думаю, в цьому періоді також нас підтримають", - додав глава НБУ.
За його словами, більшу частину цього фінансування буде спрямовано до державного бюджету на покриття дефіциту, а також на поповнення золотовалютних резервів.
Він зазначив, що Нацбанк на постійній основі контактує з колегами з Європейського центрального банку, з Федеральної резервної системи, з МВФ. "Ми обмінюємося інформацією практично в онлайні щодо тих заходів і рішень, які вони ухвалюють, найкращі практики використовуватимемо у своїй роботі", - сказав Смолій.
Як повідомлялося, на початку березня МВФ заявив про готовність виділити $50 млрд країнам із низькими доходами й економіками, що розвиваються, на боротьбу з коронавірусом, а цього тижня директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва заявила про готовність МВФ загалом мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у подоланні епідемії та її наслідків.
Куда эти миллиарды долларов делись за пару дней?
Если они есть в реальности, то зачем клянчить миллиард у МФВ?
А если нет их, то зачем тогда было врать так нагло?
Именно поэтому, Украина - самая нищая страна Европы. была и будет... народ такой.
а простые люди вон клич бросили : подвези до работы медика - спаси чью-то жизнь...
(и возят!!! и ни у кого ничего не просят!!!)
жаль - много их выбивает из строя необъявленая-гибридная война (осыпает украинская калинонька свой белый цвет... наилучших за 6 лет растеряли...поховали...)
У них принцип - лучше сдохну но наворованных денег не дам никому... Думают на тот свет заберут с собой свои миллиарды
А шо, Беня с Ахметкой маленькому зелёному другу на помощь не кинулись?Вони орієнтовані лише на отримання прибутків, а не витрат...
Національний банк України
@NBUkraine
Україна є значно більш підготовленою до кризових явищ, ніж у 2008 чи 2014 році.
Зараз ми маємо низьку інфляцію, достатній рівень резервів та суттєво нижче співвідношення державного боргу до ВВП. Немає дисбалансів в банківській системі та енергетичному секторі.
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України зараз мінімальний, а під час попередніх криз він сягав 10% ВВП. Це свідчить про набагато вищу стійкість України до турбулентності на світових фінансових ринках.
Зниження цін на наш експорт є меншим за здешевлення імпорту, передусім енергоносіїв - нафти та газу. Продукти харчування - ключова стаття нашого експорту, і попит на них навряд буде суттєво падати.
Внаслідок падіння цін на енергоносії Україна може зекономити на імпорті цих товарів до 5-6 млрд дол. США цього року. Ефект коронавірусу на перекази від трудових мігрантів буде негативним, проте незначним. Водночас сильно скоротиться відплив валюти з країни через зменшення туризму
Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом
А не слишком ли много хочет ЗЕбанарий, который еще до коронавируса за полгода полностью чисто своими "усилиями" угробил экономику Украины?
ЗЕбанарий реально считает, что в МВФ сидят дураки, которым некуда деньги деть в разгар кризиса и пандемии?
Weekly surveillance report - COVID-19
COVID-19 cumulative incidence / 100,000 population and number of deaths by country
Відповідаю. Що він зараз робить? Він вчиться бути президентом. От коли виборці голосували за нього - казали: «Нічого, що він недосвідчений, стане президентом - навчиться!». Ось він і вчиться тепер. За чотири роки має навчитися і тоді його оберуть на наступний термін, щоб побачити - навчився він чи ні?
Без паніки, все йде по плану! ))(с)