 Україна розраховує на фінансування МВФ за програмами боротьби з коронавірусом, - Смолій

"Сьогодні у МВФ є дві програми для підтримки країн, які постраждали або страждають від коронавірусу. Очікуємо, що фінансування отримає українська сторона", - сказав він під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Смолій зазначив, що Україна також продовжує переговори щодо прискорення отримання програми розширеного фінансування від МВФ, розмір якої було обговорено ще минулого року - $5,5 млрд.

Читайте також: НБУ розраховує на фінансування дефіциту держбюджету за рахунок коштів МВФ, - Смолій

"Крім програми МВФ, ми розраховуємо на підтримку Світового банку, Європейської Комісії, інших донорів, які працювали з нами в попередні роки і, думаю, в цьому періоді також нас підтримають", - додав глава НБУ.

За його словами, більшу частину цього фінансування буде спрямовано до державного бюджету на покриття дефіциту, а також на поповнення золотовалютних резервів.

Він зазначив, що Нацбанк на постійній основі контактує з колегами з Європейського центрального банку, з Федеральної резервної системи, з МВФ. "Ми обмінюємося інформацією практично в онлайні щодо тих заходів і рішень, які вони ухвалюють, найкращі практики використовуватимемо у своїй роботі", - сказав Смолій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати переговорів з МВФ про допомогу у зв'язку з коронавірусом будуть найближчими тижнями, - Смолій

Як повідомлялося, на початку березня МВФ заявив про готовність виділити $50 млрд країнам із низькими доходами й економіками, що розвиваються, на боротьбу з коронавірусом, а цього тижня директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва заявила про готовність МВФ загалом мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у подоланні епідемії та її наслідків.