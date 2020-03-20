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 Політика України, Економіка
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 Україна розраховує на фінансування МВФ за програмами боротьби з коронавірусом, - Смолій

Україна розраховує на фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмами боротьби з коронавірусом, повідомив глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій.

"Сьогодні у МВФ є дві програми для підтримки країн, які постраждали або страждають від коронавірусу. Очікуємо, що фінансування отримає українська сторона", - сказав він під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Смолій зазначив, що Україна також продовжує переговори щодо прискорення отримання програми розширеного фінансування від МВФ, розмір якої було обговорено ще минулого року - $5,5 млрд.

Читайте також: НБУ розраховує на фінансування дефіциту держбюджету за рахунок коштів МВФ, - Смолій

"Крім програми МВФ, ми розраховуємо на підтримку Світового банку, Європейської Комісії, інших донорів, які працювали з нами в попередні роки і, думаю, в цьому періоді також нас підтримають", - додав глава НБУ.

За його словами, більшу частину цього фінансування буде спрямовано до державного бюджету на покриття дефіциту, а також на поповнення золотовалютних резервів.

Він зазначив, що Нацбанк на постійній основі контактує з колегами з Європейського центрального банку, з Федеральної резервної системи, з МВФ. "Ми обмінюємося інформацією практично в онлайні щодо тих заходів і рішень, які вони ухвалюють, найкращі практики використовуватимемо у своїй роботі", - сказав Смолій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати переговорів з МВФ про допомогу у зв'язку з коронавірусом будуть найближчими тижнями, - Смолій

Як повідомлялося, на початку березня МВФ заявив про готовність виділити $50 млрд країнам із низькими доходами й економіками, що розвиваються, на боротьбу з коронавірусом, а цього тижня директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва заявила про готовність МВФ загалом мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у подоланні епідемії та її наслідків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183061
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб мама Дубінсково ще більше полюбила швидкість?
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...щаз, держите в обе руки, зелепузые Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 8534
Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 8144
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и кого будут финансировать? коллаборационизм?
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А Коломойський розраховує на свій банк, треба обирати. Думай ..те, пане президент!
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Та їх тисячі, Й ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ТАКИХ ЯК кАЛОМ.... Навіщо зациклюватися на одній супербаризі?
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Просто на цьому МВФ поставив питання руба Зеленському. Або він притягає до відповідальності Коломойського, або жодних кредитів. Тяжкий вибір для гаранта
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у вас помилка..... у останньому словi перша буква зайва.......
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Недавно отрапортовали, что золотовалютный резерв НБУ впервые в истории Украины превысил 25 млрд. долларов.
Куда эти миллиарды долларов делись за пару дней?
Если они есть в реальности, то зачем клянчить миллиард у МФВ?
А если нет их, то зачем тогда было врать так нагло?
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в тех золотовалютных резервах нету ни золота ни валют, там только фантики ( "цінні папери" в іноземній валюті) панамских компаний наших олигархов
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Щоб мама Дубінсково ще більше полюбила швидкість?
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и кого будут финансировать? коллаборационизм?
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А бороться будут с курсом валют из-за самокатной экономики.
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І все влада хоче на шаріка отримати. Як як на щот того,щоб бодай трішки пощіпати монополістів, з їх прибуткамив 10 разів вищих ніж в ЄС?
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Ненасытных олигархов Ахметова, Пинчука, Новинского, итд... не трогать! Они неприкасаемые Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 832
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Так було, є й буде завжди в нашій нещасній країні.
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А будет потому это всегда в Украине, потому что народ это заслужил... Народ раб... Его грабят олигархи, власти... а он и не пикает.
Именно поэтому, Украина - самая нищая страна Европы. была и будет... народ такой.
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дайте мне хоть один мыльярд, я не украду ни копейки, всё внучатам родненьким прибарахлиться хочу, а клоун вроде в кино усех в сраку послал, а тут на тебе вся надёжа на МВФ Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 8008
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Пэтюньчик обидится
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***** ржу нимагу, это тот поц шо вывез из госрезерва 1000 тонн масок))) я его узнал))) а теперь по безнадёге зелёную баклажку на голову надел Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 2627
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а свои миллионеры-миллиардеры не-не? не тянут? жлобятся?
а простые люди вон клич бросили : подвези до работы медика - спаси чью-то жизнь...
(и возят!!! и ни у кого ничего не просят!!!)
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в том то и проблема. они уверены, шо народ не начнёт требовать соблюдения своих законных прав, а начнёт искать решения за свой счёт. мало платят - после работы вторая смена на городчику. урезали зарплату - докопалы ще кусочок до городчика,..... пусть бы попробовали где в другом месте кроме совка и постсовка, тому же учителю, сказать - мало грошей? время свободного дофіга! бери лопай й дуй картошку садить! та сказателя б той лопатой не тіко вбили, а тут же й пририли.
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одна надежда на молодежь! они совком не пуганные... они другие!
жаль - много их выбивает из строя необъявленая-гибридная война (осыпает украинская калинонька свой белый цвет... наилучших за 6 лет растеряли...поховали...)
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это да. молодёжь просто должна обладать совсем другой ментальностью. может хоть она начнёт бороться за свои законные права, а не возлагать на себя всё бремя того, шо должно на своих плечах нести государство и его слуги.
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Пейсатые продолжают клянчить бабло. Это их любимый вид спорта. А шо, Беня с Ахметкой маленькому зелёному другу на помощь не кинулись?
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Украинские олигархи - миллиардеры это не люди... даже, если вся Украина вымрет, даже если они сами будут подыхать от короновируса, но даже в этом случае, они никогда не дадут ни копейки на борьбу с короновирусом, на поддержку Украины...и вообще это для них немыслимо.
У них принцип - лучше сдохну но наворованных денег не дам никому... Думают на тот свет заберут с собой свои миллиарды Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 9032
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belge

А шо, Беня с Ахметкой маленькому зелёному другу на помощь не кинулись?Вони орієнтовані лише на отримання прибутків, а не витрат... Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 5444
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Національний банк України

@NBUkraine


Україна є значно більш підготовленою до кризових явищ, ніж у 2008 чи 2014 році.
Зараз ми маємо низьку інфляцію, достатній рівень резервів та суттєво нижче співвідношення державного боргу до ВВП. Немає дисбалансів в банківській системі та енергетичному секторі.
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України зараз мінімальний, а під час попередніх криз він сягав 10% ВВП. Це свідчить про набагато вищу стійкість України до турбулентності на світових фінансових ринках.

Зниження цін на наш експорт є меншим за здешевлення імпорту, передусім енергоносіїв - нафти та газу. Продукти харчування - ключова стаття нашого експорту, і попит на них навряд буде суттєво падати.

Внаслідок падіння цін на енергоносії Україна може зекономити на імпорті цих товарів до 5-6 млрд дол. США цього року. Ефект коронавірусу на перекази від трудових мігрантів буде негативним, проте незначним. Водночас сильно скоротиться відплив валюти з країни через зменшення туризму
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сомневаюсь, что европа заинтересована в сохранении жизни украинцев, видно по реформе, которую навязывали
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НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ


Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом

А не слишком ли много хочет ЗЕбанарий, который еще до коронавируса за полгода полностью чисто своими "усилиями" угробил экономику Украины?
ЗЕбанарий реально считает, что в МВФ сидят дураки, которым некуда деньги деть в разгар кризиса и пандемии?
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А, что, денег от продажи масок в Китай на борьбу с короновирусом не хватает? Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 1420
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Поки не приймуть закон про неможливість повернення Привата бабломойскому, НІХТО вам дуракам грошей не дасть, ніхто не хоче щоб через 2 тижні який небудь "чесний суд" постановив відшкодувати власникам втрати.
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Тут мене питають: що зараз робить Зеленський, коли на Україну насувається загроза епідемії? Чому не скликає РНБО, не проводить наради з губернаторами, профільними міністерствами, не спілкується з зарубіжними партнерами щодо надання нам допомоги і таке інше?
Відповідаю. Що він зараз робить? Він вчиться бути президентом. От коли виборці голосували за нього - казали: «Нічого, що він недосвідчений, стане президентом - навчиться!». Ось він і вчиться тепер. За чотири роки має навчитися і тоді його оберуть на наступний термін, щоб побачити - навчився він чи ні?
Без паніки, все йде по плану! ))(с)
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