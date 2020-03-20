 Вакцини від COVID-19 розробляють одночасно кілька наукових груп, є понад десять "вакцин-кандидатів", - Супрун

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, щоб у нас була вакцина, її треба не просто розробити, а клінічно дослідити і зареєструвати. А на це потрібен час.
"Вакцини від SARS-CoV-2 розробляють одночасно кілька наукових груп, виробників в низці країн. Є понад десяток "вакцин-кандидатів". Політики і власники бізнесів заявляють, що вакцина буде через кілька місяців. Науковці ж та посадові особи кажуть про рік чи навіть півтора, адже вакцину треба досліджувати відповідно до визначеної процедури, що за стандартних умов передбачає три фази клінічних досліджень. До того часу пандемія може тривати або ж початися чергова "хвиля" пандемії", - йдеться в повідомленні.
Супрун зазначила, що багато вакцини зараз на нульовій стадії - дослідження на тваринах, адже імунна система працює у всіх ссавців за однаковими принципам.
"Хоча принципи роботи імунної системи у ссавців є подібними до людини, зважаючи на певні відмінності нашого організму від інших ссавців, неправильно переносити всі результати дослідження на людей. Тому наступний етап — перша фаза досліджень — вже проходить на малій групі людей. Тут перевіряють безпечність та імуногенність вакцини. Тобто чи формує вона імунну відповідь до вакцини, та які часті побічні реакції можуть бути. Такі дослідження розпочали на цьому тижні кілька дослідницьких центрів", - пояснила вона.
Під час другої фази досліджують кілька сотень вакцинованих людей та визначають оптимальні схеми вакцинації і, знову ж таки, вивчають безпеку вакцини. Третя фаза клінічних досліджень вакцини передбачає той самий аналіз безпечності, але найголовніше — ефективності, але на кількох тисячах добровольців.
За словами Супрун, вже опубліковані протоколи кількох клінічних досліджень (тобто те, що планують робити далі) і на днях кілька дослідницьких центрів вакцинували перших добровольців.
"За останні 20 років, тобто поточне століття, це уже третій спалах, спричинений коронавірусами, що "перетекли" до нас від тварин. Сподіваємося, здобуті знання про ці віруси дозволять знайти найкраще рішення з запобігання поширенню інфекції. Ця ситуація — дуже промовисте підтвердження тому, що краще вакцинуватися, ніж самоізолюватися, втратити роботу, занапастити економіку в країні й все одно захворіти. Що й казати, вакцинуватися треба завжди, від старих інфекцій, і від новітніх", - підсумувала вона.
Якщо її не протестувати, то побічним ефектом від вакцини який наприклад вилазить через пару місяців - коли вона спрацьовує, потім можна буде грохнути взагалі все населення.
Спочатку обiсрали , а тепер "вернись"))))))
Та нi- наклали самi собi купу- тепер берiть ложки та сiдaйте довкoла.
Буде наука
Хоча я сумнiваюсь, що буде
и не говорите потом, шо вас не предупреждали....
Невже можна подумати, що хтось буде розхвалювати, або навіть реформувати медицину однієї країни, а потім раптово втекти під захист іншої?
Супрун опровергла многолетний запрет на прием одновременно антибиотиков и алкоголя..
Святая женщина!
Антибиотик в том числе.
Шо не так?
некоторые антибиотики (из эритромицинов, например) блокируют распад алкоголя, что может вызвать озноб, рвоту, аллергическую реакции и...не говорю уж про сильную головную боль..
Спал хорошо, просыпался бодрым))
Я тут таких названий не встечал
И я погуглил и нигде на английском не говорится, что алкоголь и антибиотики нельзя вместе.
Не, тут шото не то.
вообще...в теории... единственный препарат, который не оказывает вреда при смешивании с алкоголем - это активированный уголь))) или любой другой сорбент.
категорически нельзя смешивать с алкоголем лекарства, которые назначают против аллергии
запрещено принимать алкоголь вместе с успокоительными, снотворными и антидепрессантами... так как реакция у них совсем противоположная...
категорически недопустимо с спазмолитиками, потому что они оба расширяют сосуды и это может привести к сердечной недостаточности
противовоспалительные препараты вперемешку с алкоголем могут стать причиной кровотечения, а обезболивающие и жаропонижающие средства увеличивают нагрузку на слизистую желудка (гастрит привет!)
при этом не все антибиотики негативно реагируют на алкоголь, но они все равно, это сочетание по-любэ увеличит нагрузку на печень.... а оно вам надо???лучше всего любое лекарство запивать обычной не газированной водой (кроме лекарств со специальной рекомендацией)
много лекарств на спиртовой основе - но это настойки (валерьяна, боярышник, мята....и т.д) но там сбалансированная и минимальная доза алкоголя...тем более это надо пить каплями, капая в воду)))...
ой!!! о-ё-ёй !!! я увлекся!!!! пардон, что много буков...
Еше в детстве,когда заставляли.
Так они с водой невкусные,эти таблетки.
Пришлось с вокой.
Пробовал запивать вином, пивом, коньяком, разными виски.
Водка- вне конкуренции.
Рекомендую Grey Goose.
Де зоофіли - чому не громлять лабораторії! В цих лабораторіях страждають тваринки, щогодини помирає собачка.