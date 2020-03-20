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Все про:вакцина (191) карантин (455) Супрун Уляна (559) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Вакцини від COVID-19 розробляють одночасно кілька наукових груп, є понад десять "вакцин-кандидатів", - Супрун

Сьогодні наука має змогу доволі швидко створити вакцину. А ось її перевірка на безпеку та ефективність, доступна ціна, можливість швидко масштабувати виробництво - це речі, які можуть потребувати багато часу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, щоб у нас була вакцина, її треба не просто розробити, а клінічно дослідити і зареєструвати. А на це потрібен час.

"Вакцини від SARS-CoV-2 розробляють одночасно кілька наукових груп, виробників в низці країн. Є понад десяток "вакцин-кандидатів". Політики і власники бізнесів заявляють, що вакцина буде через кілька місяців. Науковці ж та посадові особи кажуть про рік чи навіть півтора, адже вакцину треба досліджувати відповідно до визначеної процедури, що за стандартних умов передбачає три фази клінічних досліджень. До того часу пандемія може тривати або ж початися чергова "хвиля" пандемії", - йдеться в повідомленні.

Супрун зазначила, що багато вакцини зараз на нульовій стадії - дослідження на тваринах, адже імунна система працює у всіх ссавців за однаковими принципам.

"Хоча принципи роботи імунної системи у ссавців є подібними до людини, зважаючи на певні відмінності нашого організму від інших ссавців, неправильно переносити всі результати дослідження на людей. Тому наступний етап — перша фаза досліджень — вже проходить на малій групі людей. Тут перевіряють безпечність та імуногенність вакцини. Тобто чи формує вона імунну відповідь до вакцини, та які часті побічні реакції можуть бути. Такі дослідження розпочали на цьому тижні кілька дослідницьких центрів", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені заявили про прорив в розробці вакцини від COVID-19

Під час другої фази досліджують кілька сотень вакцинованих людей та визначають оптимальні схеми вакцинації і, знову ж таки, вивчають безпеку вакцини. Третя фаза клінічних досліджень вакцини передбачає той самий аналіз безпечності, але найголовніше — ефективності, але на кількох тисячах добровольців.

За словами Супрун, вже опубліковані протоколи кількох клінічних досліджень (тобто те, що планують робити далі) і на днях кілька дослідницьких центрів вакцинували перших добровольців.

"За останні 20 років, тобто поточне століття, це уже третій спалах, спричинений коронавірусами, що "перетекли" до нас від тварин. Сподіваємося, здобуті знання про ці віруси дозволять знайти найкраще рішення з запобігання поширенню інфекції. Ця ситуація — дуже промовисте підтвердження тому, що краще вакцинуватися, ніж самоізолюватися, втратити роботу, занапастити економіку в країні й все одно захворіти. Що й казати, вакцинуватися треба завжди, від старих інфекцій, і від новітніх", - підсумувала вона.

Також читайте: Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183060
 
   
 Топ коментарі
 
на ІCTV поселився призрак-порохобот :D

Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун - Цензор.НЕТ 8889
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-...Ємєц маладєц - Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".
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Дюже гумна санітарка. Що краще - загибель мільйонів людей, чи в прискореному темпі випробувана вакцина?
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Ну чому ви такі дибіли? А? У прискореному темпі не буває - це фізика мля.
Якщо її не протестувати, то побічним ефектом від вакцини який наприклад вилазить через пару місяців - коли вона спрацьовує, потім можна буде грохнути взагалі все населення.
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может беременность тоже надо прискорить - до 6 месяцев вместо 9?
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За уничтожение санэпидемстанций, спасибо медсестре Супрун! Хорошо, что не успела стационары ликвидировать!
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на ІCTV поселився призрак-порохобот :D

Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун - Цензор.НЕТ 8889
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Це привид Еріки помсти бажає. В конторі його бачить сраним інженером або у юрті... ну і далі за класиком... Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун - Цензор.НЕТ 770
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Та невже?
Спочатку обiсрали , а тепер "вернись"))))))
Та нi- наклали самi собi купу- тепер берiть ложки та сiдaйте довкoла.
Буде наука
Хоча я сумнiваюсь, що буде
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Вернись к тряпке и ведру и оставь украинцев в покое
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Супрун ДУРА !!! Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун - Цензор.НЕТ 1797
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-...Ємєц маладєц - Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".
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В неї оцінки у свідоцтві за початкову школу цілком пристойні.
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хлопцы - украинцы - вы избрали фашиста с комплексами.
и не говорите потом, шо вас не предупреждали....
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лишайного кота в мешке, подумав что это абалденно дорогой сфинкс
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Пані Уляно, а в якій країні ви зараз знаходитесь і за допомогою якої медицини збираєтесь лікуватись від можливого зараження коронавірусом?
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Вкупе с вашим никнеймом вопрос звучит особо интригующе)))
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В тій, де плачу податки і збори, в тому числі й на медицину.
Невже можна подумати, що хтось буде розхвалювати, або навіть реформувати медицину однієї країни, а потім раптово втекти під захист іншої?
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Так Супрун тут, от спецом в фб по фотках подивився, в неї відкритий профіль...
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***
Супрун опровергла многолетний запрет на прием одновременно антибиотиков и алкоголя..
Святая женщина!
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Ідейних люде ця заборона ніколи не зупиняла.
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высокоидейных - да....а мелких любителей - еще как! ))))
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Всегда запивал таблетку водкой и шел спать.
Антибиотик в том числе.
Шо не так?
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ну...смотря какую таблетку...
некоторые антибиотики (из эритромицинов, например) блокируют распад алкоголя, что может вызвать озноб, рвоту, аллергическую реакции и...не говорю уж про сильную головную боль..
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понятия не имел.
Спал хорошо, просыпался бодрым))
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Только вместо субботы было почему-то воскресенье. Вакцини від COVID-19 розробляють одночасно кілька наукових груп, є понад десять "вакцин-кандидатів", - Супрун - Цензор.НЕТ 8675
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отлично! забудьте прочитанное!!! и плацебо лечит - главное не задумываться!!! ))))
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Мож таблетки не такие?
Я тут таких названий не встечал
И я погуглил и нигде на английском не говорится, что алкоголь и антибиотики нельзя вместе.
Не, тут шото не то.
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ну...значит Вам можно! так бывает... наука шагнула вперед (а у нас может еще устаревшие показания и противопоказания...но если подумать и проанализировать....так вроде правда)

вообще...в теории... единственный препарат, который не оказывает вреда при смешивании с алкоголем - это активированный уголь))) или любой другой сорбент.
категорически нельзя смешивать с алкоголем лекарства, которые назначают против аллергии
запрещено принимать алкоголь вместе с успокоительными, снотворными и антидепрессантами... так как реакция у них совсем противоположная...
категорически недопустимо с спазмолитиками, потому что они оба расширяют сосуды и это может привести к сердечной недостаточности
противовоспалительные препараты вперемешку с алкоголем могут стать причиной кровотечения, а обезболивающие и жаропонижающие средства увеличивают нагрузку на слизистую желудка (гастрит привет!)
при этом не все антибиотики негативно реагируют на алкоголь, но они все равно, это сочетание по-любэ увеличит нагрузку на печень.... а оно вам надо???лучше всего любое лекарство запивать обычной не газированной водой (кроме лекарств со специальной рекомендацией)
много лекарств на спиртовой основе - но это настойки (валерьяна, боярышник, мята....и т.д) но там сбалансированная и минимальная доза алкоголя...тем более это надо пить каплями, капая в воду)))...
ой!!! о-ё-ёй !!! я увлекся!!!! пардон, что много буков...
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Я пробовал запивать водой
Еше в детстве,когда заставляли.
Так они с водой невкусные,эти таблетки.
Пришлось с вокой.
Пробовал запивать вином, пивом, коньяком, разными виски.
Водка- вне конкуренции.
Рекомендую Grey Goose.
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"исследования на животных"

Де зоофіли - чому не громлять лабораторії! В цих лабораторіях страждають тваринки, щогодини помирає собачка.
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Чего это хиппанутое дитя Вудстока снова вылезло?И без неё управяттся, разработают и протестируют. Тоже мне, Авиценна в юбке.
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І без вашого невдоволення розберемось.
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Краще Скалецбка з фізруком і упаковкою гандонів.)))
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все ето зеленое кацапячее криворогатое быдло, не с Цензора нужно удалять - с Украины.
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Как только вакцины пройдут испытания, надо обязательно всех вакцинировать. И обязательно огульно, а иначе Александро сильно расстроится.
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какой ковид -это китайский вирус спс китайским туристам и полезным европейским идиотам
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