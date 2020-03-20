 Вакцини від COVID-19 розробляють одночасно кілька наукових груп, є понад десять "вакцин-кандидатів", - Супрун

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, щоб у нас була вакцина, її треба не просто розробити, а клінічно дослідити і зареєструвати. А на це потрібен час.

"Вакцини від SARS-CoV-2 розробляють одночасно кілька наукових груп, виробників в низці країн. Є понад десяток "вакцин-кандидатів". Політики і власники бізнесів заявляють, що вакцина буде через кілька місяців. Науковці ж та посадові особи кажуть про рік чи навіть півтора, адже вакцину треба досліджувати відповідно до визначеної процедури, що за стандартних умов передбачає три фази клінічних досліджень. До того часу пандемія може тривати або ж початися чергова "хвиля" пандемії", - йдеться в повідомленні.

Супрун зазначила, що багато вакцини зараз на нульовій стадії - дослідження на тваринах, адже імунна система працює у всіх ссавців за однаковими принципам.

"Хоча принципи роботи імунної системи у ссавців є подібними до людини, зважаючи на певні відмінності нашого організму від інших ссавців, неправильно переносити всі результати дослідження на людей. Тому наступний етап — перша фаза досліджень — вже проходить на малій групі людей. Тут перевіряють безпечність та імуногенність вакцини. Тобто чи формує вона імунну відповідь до вакцини, та які часті побічні реакції можуть бути. Такі дослідження розпочали на цьому тижні кілька дослідницьких центрів", - пояснила вона.

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Під час другої фази досліджують кілька сотень вакцинованих людей та визначають оптимальні схеми вакцинації і, знову ж таки, вивчають безпеку вакцини. Третя фаза клінічних досліджень вакцини передбачає той самий аналіз безпечності, але найголовніше — ефективності, але на кількох тисячах добровольців.

За словами Супрун, вже опубліковані протоколи кількох клінічних досліджень (тобто те, що планують робити далі) і на днях кілька дослідницьких центрів вакцинували перших добровольців.

"За останні 20 років, тобто поточне століття, це уже третій спалах, спричинений коронавірусами, що "перетекли" до нас від тварин. Сподіваємося, здобуті знання про ці віруси дозволять знайти найкраще рішення з запобігання поширенню інфекції. Ця ситуація — дуже промовисте підтвердження тому, що краще вакцинуватися, ніж самоізолюватися, втратити роботу, занапастити економіку в країні й все одно захворіти. Що й казати, вакцинуватися треба завжди, від старих інфекцій, і від новітніх", - підсумувала вона.

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