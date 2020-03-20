EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  986  24
Матеріали за темою:
Все про:Єврокомісія (327) Росія (26731) санкції (2538) мінські угоди (1770) Боррель (26)

 Санкції ЄС проти Росії допомогли запобігти подальшій ескалації на Донбасі, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель вважає, що санкції, застосовані Європейським Союзом до Росії, "зіграли важливу роль в запобіганні подальшої ескалації конфлікту і спричинили втрати для Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у письмовому інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Обмежувальні заходи ЄС зіграли важливу роль в запобіганні подальшої ескалації конфлікту і спричинили втрати для Росії. Ми чітко встановили зв'язок між тривалістю економічних санкцій проти Росії і повним виконанням Мінських угод", - сказав Боррель.

При цьому він вважає, що обмежувальні заходи ЄС спричинили для Росії очевидні як економічні, так і політичні втрати, а також "допомогли збільшити витрати на інтервенцію в Україні і обмежили подальше використання військового потенціалу в Україні".

"Ми регулярно переглядаємо всі наші санкції. Їх будуть оцінювати, виходячи з подій на місцях і виходячи з очевидних змін в політиці Росії", - констатував глава європейської дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна як і раніше посідає важливе місце в порядку денному ЄС і є для нас пріоритетним партнером, - Боррель

Боррель підкреслив, що реалізація Мінських угод залишається "ключовою умовою для будь-яких істотних змін у відносинах ЄС і Росії". "ЄС готовий повернутися до більш конструктивних відносин з Росією тільки в тому випадку, якщо у вирішенні її конфлікту з Україною з'явиться явний прогрес", - нагадав він позицію ЄС.

У той же час Високий представник вказав, що у відповідь на агресію Росії проти України і незаконну анексію Кримського півострова в 2014 році ЄС узгодив рамки політики щодо Росії, що містять п'ять основних принципів. "Ці політичні рамки дають нам можливість проявити наполегливість і в той же час взаємодіяти з Росією в сферах, де є чіткі інтереси ЄС", - охарактеризував він підхід Брюсселя до Москви.

За словами Борреля, зустрічаючись з представниками російського уряду на всіх рівнях, "ми завжди говоримо, що якщо вдасться домогтися прогресу в ситуації з Україною, це відкриє шлях для більш глибокого осмислення наших відносин". "Сильна і ефективна Європа відповідає інтересам Росії. Так само, як і в наших інтересах бачити стабільну і процвітаючу Росію. Росію, яка існує в мирі з самою собою і зі своїми сусідами", - підкреслив Високий представник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС підказало Косачову, як можна зняти санкції з РФ: Припиніть окупацію і агресію, виплатіть компенсацію за збитки

Він також ще раз нагадав, що стосовно Криму ЄС дотримується чіткої позиції невизнання незаконної анексії, яка є порушенням міжнародного права.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183058
 
 
 Топ коментарі
 
шас Украинскии осёл отменят Украинские и дело в шляпе, но, думаю что Латвия, Литва, Эстония и Норге оставит санкции в силе.
 показати весь коментар
 
Дальнейшую эскалацию прекратили наши Герои, которые дали параше по зубам. А Зеля сейчас их сдал Ху*лу, поэтому эскалация парашей будет продолжена несмотря на санкции. Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 498
 показати весь коментар
 
Достаточно Зелемойскому выполнить Минские соглашения по формуле Ермака, которые Порошенко ни по какой формуле не выполнял, и с паРаши будут сняты санкции...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
шас Украинскии осёл отменят Украинские и дело в шляпе, но, думаю что Латвия, Литва, Эстония и Норге оставит санкции в силе.
 показати весь коментар
 
 
Ой, надо уточнение, это мы его знаем как Украинского осла, а в Украине он известен под погонялой Османскии осёл.
 показати весь коментар
 
 
То, что сделал гибридный кондитер это в Минске в 2015 характеризуется только одним Измена Родине
 показати весь коментар
 
терпи руцкии, всему будет продолжение, даже если Османскии осёл даст слабину.
 показати весь коментар
 
Понятное дело, все кто против соевого кондитера, те могут быть только кацапами....
 показати весь коментар
 
Дальнейшую эскалацию прекратили наши Герои, которые дали параше по зубам. А Зеля сейчас их сдал Ху*лу, поэтому эскалация парашей будет продолжена несмотря на санкции. Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 498
 показати весь коментар
 
 
Достаточно Зелемойскому выполнить Минские соглашения по формуле Ермака, которые Порошенко ни по какой формуле не выполнял, и с паРаши будут сняты санкции...
 показати весь коментар
 
 
Нв, да а в Минске в феврале 2015 Пушкин с Тупиным ручкался??? Или все таки Лермонтов????
 показати весь коментар
 
Что Порошенко выполнил из Минских соглашений и, в то же время, паРаша по ним отгребает?
 показати весь коментар
 
 
Тау кто и как подписывал этот бред в Минске???? Зеля всего лишь выполнило то, что незаконно соглвсовано.
 показати весь коментар
 
и в глаза видел как посмотрел, выглядит, если бы не окружающие, то вяликии джудоист перестал бы дышать.

Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 5999

Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 4478
 показати весь коментар
 
Вяликий кондитер за фабрику в Липецке и черту оуку пожал бы.....
 показати весь коментар
 
аха, значит по сути нет аргументов и на сладости ты попёр.
 показати весь коментар
 
Путло и метро
Маскируясь в
поношенный плащик
Никому не глядя в
глаза
Едет в маске ботоксный «мальчик»
На метро, вот уж
пятый вокзал…
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены - водить
пером…
Но целуя портрет
Степана Бандеры-
Готовит бункер в
метро.
Среди сотни общих
знакомых
И десятков
фальшивых друзей
Он чуть было не
падает в кому
Слыша шутки про
мавзолей…
Проклинают его, кровь -стынет,
Ну, откуда такое
зло?
То- пуйло, то-
окурок , то- пыня,
Мат за матом -
пуйло, пуйло…
Белорусский ,
Казанский , Курский…
Смесь из страха,
предательств, измен…
А ему бы
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент.
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…
Но целуя портрет Степана
Бандеры-

Едет в бункер, в
метро.

(по мотиву гр. Високосный Год)
 показати весь коментар
 
Красивые слова, но не более. По факту, из за трцсости и продажности наших горе руководителей Украина защищает мир в Европе за свой счет и этот счет еще далеко не оплачен....
 показати весь коментар
 
Боррель зря волнуется - у нас есть надежный человек, который все исправит!
 показати весь коментар
 
фоновая карта всё портит. моцква куда восточнее. слои харашо бы сместить.
 показати весь коментар
 
...Среди сотни общих
знакомых
И десятков
фальшивых друзей
Он чуть было не
падает в кому
Слыша шутки про
мавзолей…
Проклинают, ну
кровь -стынет,
Ну, откуда такое
зло?
То- пуйло, то-
окурок , то- пыня,
Мат за матом -
пуйло, пуйло…
Белорусский ,
Казанский , Курский…
Смесь из страха,
предательств, измен…
А ему бы
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент...
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…

Но целуя портрет Степана
Бандеры-
Едет в бункер, в
метро.
(по мотивам гр. Високосный Год)
 показати весь коментар
 
А ему бы
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент.
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…
Но целуя портрет Степана
Бандеры-
Он едет в бункер, в метро.


 показати весь коментар
 
ну да, ***** очень испугался вашей эвропейской озабоченности.. Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 3836
Наши воины - вот причина, которая помогла предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе.
 показати весь коментар
 
Это верно ! А цены на нефть по 15 еще больше отодвинут от нас Парашку .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору