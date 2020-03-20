 Санкції ЄС проти Росії допомогли запобігти подальшій ескалації на Донбасі, - Боррель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у письмовому інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Обмежувальні заходи ЄС зіграли важливу роль в запобіганні подальшої ескалації конфлікту і спричинили втрати для Росії. Ми чітко встановили зв'язок між тривалістю економічних санкцій проти Росії і повним виконанням Мінських угод", - сказав Боррель.
При цьому він вважає, що обмежувальні заходи ЄС спричинили для Росії очевидні як економічні, так і політичні втрати, а також "допомогли збільшити витрати на інтервенцію в Україні і обмежили подальше використання військового потенціалу в Україні".
"Ми регулярно переглядаємо всі наші санкції. Їх будуть оцінювати, виходячи з подій на місцях і виходячи з очевидних змін в політиці Росії", - констатував глава європейської дипломатії.
Боррель підкреслив, що реалізація Мінських угод залишається "ключовою умовою для будь-яких істотних змін у відносинах ЄС і Росії". "ЄС готовий повернутися до більш конструктивних відносин з Росією тільки в тому випадку, якщо у вирішенні її конфлікту з Україною з'явиться явний прогрес", - нагадав він позицію ЄС.
У той же час Високий представник вказав, що у відповідь на агресію Росії проти України і незаконну анексію Кримського півострова в 2014 році ЄС узгодив рамки політики щодо Росії, що містять п'ять основних принципів. "Ці політичні рамки дають нам можливість проявити наполегливість і в той же час взаємодіяти з Росією в сферах, де є чіткі інтереси ЄС", - охарактеризував він підхід Брюсселя до Москви.
За словами Борреля, зустрічаючись з представниками російського уряду на всіх рівнях, "ми завжди говоримо, що якщо вдасться домогтися прогресу в ситуації з Україною, це відкриє шлях для більш глибокого осмислення наших відносин". "Сильна і ефективна Європа відповідає інтересам Росії. Так само, як і в наших інтересах бачити стабільну і процвітаючу Росію. Росію, яка існує в мирі з самою собою і зі своїми сусідами", - підкреслив Високий представник.
Він також ще раз нагадав, що стосовно Криму ЄС дотримується чіткої позиції невизнання незаконної анексії, яка є порушенням міжнародного права.
Маскируясь в
поношенный плащик
Никому не глядя в
глаза
Едет в маске ботоксный «мальчик»
На метро, вот уж
пятый вокзал…
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены - водить
пером…
Но целуя портрет
Степана Бандеры-
Готовит бункер в
метро.
Среди сотни общих
знакомых
И десятков
фальшивых друзей
Он чуть было не
падает в кому
Слыша шутки про
мавзолей…
Проклинают его, кровь -стынет,
Ну, откуда такое
зло?
То- пуйло, то-
окурок , то- пыня,
Мат за матом -
пуйло, пуйло…
Белорусский ,
Казанский , Курский…
Смесь из страха,
предательств, измен…
А ему бы
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент.
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…
Но целуя портрет Степана
Бандеры-
Едет в бункер, в
метро.
(по мотиву гр. Високосный Год)
знакомых
И десятков
фальшивых друзей
Он чуть было не
падает в кому
Слыша шутки про
мавзолей…
Проклинают, ну
кровь -стынет,
Ну, откуда такое
зло?
То- пуйло, то-
окурок , то- пыня,
Мат за матом -
пуйло, пуйло…
Белорусский ,
Казанский , Курский…
Смесь из страха,
предательств, измен…
А ему бы
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент...
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…
Но целуя портрет Степана
Бандеры-
Едет в бункер, в
метро.
(по мотивам гр. Високосный Год)
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент.
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…
Но целуя портрет Степана
Бандеры-
Он едет в бункер, в метро.
Наши воины - вот причина, которая помогла предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе.