 Із 23 березня в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів

Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій для того, щоб знизити загрозу масового захворювання людей, особливо похилого віку, і водночас дати можливість нормально добиратися на роботу і з неї тим, хто не має можливості працювати дистанційно", - зазначив Буряк.
Мер закликав запорозьких пільговиків з розумінням поставитися до цього рішення.
За його словами, міська влада також готує звернення до керівників підприємств Запоріжжя з вимогою забезпечити підвезення своїх працівників на роботу і з роботи за допомогою спеціальних рейсів, а також за можливості переглянути графіки роботи співробітників.
А в самій статті..... льготних категорій....
Цензоре ну ви вже якось вже визначтесь!!!
Короче, есть шансы, что лохторат Зе и Рабиновича будет проведен.
Вышла вчера в Харькове в магазин. По улицам и магазинам в основном шарятся пенсионеры. Видимо, дома скучно сидеть. Идиоты.
Отменить эту доплату - это всё равно, что уменьшить и без того маленькую пенсию.
По всему миру можно увидеть счастливых туристов-пенсионеров (не из Украины), увешанных дорогими камерами, фотоапаратами и прочими гаджетами. Можете обратиться к правительствам развитых стан с предложением запретить платить большие пенсии своим гражданам, чтобы они не шастали по миру и не путались у Вас под ногами.
Ваша мечта загнать себя и других под лавку давно воплощена в Украине. Придёт время, и Вы ощутите на себе все "прелести" Вашей мечты.