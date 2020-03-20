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 Суспільство
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Все про:Буряк Володимир (4) Запоріжжя (574) пільги (97)

 Із 23 березня в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів

З понеділка, 23 березня, в Запоріжжі буде тимчасово припинено безкоштовні перевезення пасажирів пільгових категорій.

Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій для того, щоб знизити загрозу масового захворювання людей, особливо похилого віку, і водночас дати можливість нормально добиратися на роботу і з неї тим, хто не має можливості працювати дистанційно", - зазначив Буряк.

Мер закликав запорозьких пільговиків з розумінням поставитися до цього рішення.

За його словами, міська влада також готує звернення до керівників підприємств Запоріжжя з вимогою забезпечити підвезення своїх працівників на роботу і з роботи за допомогою спеціальних рейсів, а також за можливості переглянути графіки роботи співробітників.

Також читайте: У Хмельницькому скасували пільговий проїзд у транспорті на час карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183053
 
   
 Топ коментарі
 
Доживете до их возраста - перечитаете еще раз свой пост.
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Во всех отношениях правильное решение. Чтобы не ездили за макаронами на 5 копеек дешевле. Днем в транспорте одни пенсионеры.
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Просто пізніше не повернуть назад. Скільки буде нових проблєм...
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Во всех отношениях правильное решение. Чтобы не ездили за макаронами на 5 копеек дешевле. Днем в транспорте одни пенсионеры.
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С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров...

А в самій статті..... льготних категорій....
Цензоре ну ви вже якось вже визначтесь!!!
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Правильное решение. А то эти пенсы реально уже бесят когда утром толпами куда-то едут.
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Не просто едут. Они ещё по улицам шляются. Вот 10 часов утра. Одна стоит втыкает не торопясь в киоск, двое других просто идут по улице. В масках увидела двоих, одна из которых молодая девушка.
Короче, есть шансы, что лохторат Зе и Рабиновича будет проведен.
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Правильно.
Вышла вчера в Харькове в магазин. По улицам и магазинам в основном шарятся пенсионеры. Видимо, дома скучно сидеть. Идиоты.
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Доживете до их возраста - перечитаете еще раз свой пост.
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Я матери（73 года）позвонил,и все популярно обьяснил-уже два дня сидит дома.Жена продукты привозит,и ни каких проблем нет.Сильно на дачу хотела,но я переубедил что здоровье дороже цветов на даче.
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Сходить в магазин или аптеку -это одно,а ехать на дачу чтобы посадить новый сорт какой нибудь смородины и заодно прогуляться "пару километров" -это другое!
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А чем одной в изоляции на даче хуже чем в магазине или аптеке. Пару недель на даче.
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Не такие они уж и несчатные-как хотят казаться.
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Наступний етап - отмєна начіслєнія пєнцій! Ваш прєзідєнт думаєт о вас! С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 2610
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Дурака решившего погулять на транспорте по городу не остановят уплата нескольких гривен за проезд. Его остановит только то,что исправит горбатого.
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Пільговий проїзд визначений законом Верховної Ради,а не якимсь там сраним запоріжжям. .
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Слуги народа на Конституцию хозяев клали с прибором, что им какой-то закон?
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Кладе той чиє буде зверху,а слуги не невмирущі. Із 23 березня в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів - Цензор.НЕТ 4831
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Понятие "льгота" в измученном обществе воспринимается как незаслуженная привилегия. Никто не хочет слышать о том, что могут быть вполне заслуженные привилегии. (Хотя конкретно кто-то имеет незаслуженно большие привилегии.) Никогда власть не раздавала и не будет раздавать привилегии просто так. Правда состоит в том, что закон о бесплатном проезде для пенсионеров появился как осознанная властью необходимость хотя бы частичной компенсации ничтожных пенсий широких слоёв населения. Пенсия - это не льгота, и компенсация её малого размера - тоже не льгота. Это доплата (пусть не деньгами, а услугой), необходимость которой была признана Верховной Радой.
Отменить эту доплату - это всё равно, что уменьшить и без того маленькую пенсию.
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Коли ти пуйломовне бидло заслужиш ті пільги,тоді будеш патякати що воно таке,а поки що тебе козла ніхто не питав і твоя думка нікому не цікава.
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А що тобі, власне, не подобається, хлопче?
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73 % ЭТО ВАМ ЧТО ЛИБО КАК,А КАК ЛИБО ЧТО... С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 6394 Швондер зна шо робеС 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 6394
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Первым кто понял советское быдло Сралина-чЛенина был Михал Афанасьич Булгаков в далеком 1924 году....,его Собачье сердце родилось не просто так... С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 4396 С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 4396
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Его сыновья,внуки и родственники,до сих пор управляют нашими странами.
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в СССре дохлом все пили газировку за 3 копейки с одного стакана и не болели гриппом или коронавирусом... С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 626 С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 626
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Вирусы дохли от антисанитарии тех стаканов.
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Потому что окромя страшнее сифилиса ничего не было. Но тот гиб после 30 секунд на воздухе, потому и автомат работал каждые 30 секунд, а не подряд, кстати.
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Бесплатный сыр в мышеловке бывает только у плешивого КГБиста...
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Давно пора, пусть сидят дома и куда им надо ездить?
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"куда им надо ездить?"

По всему миру можно увидеть счастливых туристов-пенсионеров (не из Украины), увешанных дорогими камерами, фотоапаратами и прочими гаджетами. Можете обратиться к правительствам развитых стан с предложением запретить платить большие пенсии своим гражданам, чтобы они не шастали по миру и не путались у Вас под ногами.
Ваша мечта загнать себя и других под лавку давно воплощена в Украине. Придёт время, и Вы ощутите на себе все "прелести" Вашей мечты.
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не поможет. все равно проезд стоит копейки
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Бацька Лукаш кинул РАБссию,покупает нефть у Норвегии и Азербайджана Із 23 березня в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів - Цензор.НЕТ 9771Бедная РАБссия...до сих пор с кален падымаецца...
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Нефть в обед стоила 30 баков за бочку, ...сейчас за марку Брэнд дают 28...Саудиты мстительные похлеще КГБэшной Хунты... додавят плешивого Обнуленного...
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Давно пора. У нас сьогодні на парку Горького стояв цілий натовп дідуганів та бабуганів. Люди не можуть проїхати на роботу через навіжених пенсіонерів.
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