 Коронавірус у військового пенсіонера, госпіталізованого в Києві, не підтверджено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила служба зі зв'язків з громадськістю Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

"За результатами досліджень, що надійшли з Київського міського лабораторного центру, захворювання на коронавірус не підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним медичним наглядом з діагнозом пневмонія та отримує усе необхідне лікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київському військовому госпіталі перевіряють на наявність захворювання на коронавірус COVID-19 пенсіонера Міністерства оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За борги за комуналку в період карантину субсидії пенсіонерам не скасовуватимуть, - Лазебна. ВIДЕО