 Головний санлікар Ляшко пояснив, чому не тестують безсимптомних пацієнтів: Рекомендації ВООЗ і досвід інших країн

Про це на пресбрифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми працюємо за таким алгоритмом. Якщо буде необхідно, ми змінимо модель тестування. Буквально нещодавно італійські медики в засобах масової інформації просили людей без симптомів не звертатися за тестуванням. Оскільки лабораторії не встигають працювати і медики не встигають проводити тести тим, хто не має симптомів, але вважає, що може бути інфікованим. Це більше потрібно для розуміння епідеміологічної ситуації", - говорить Ляшко.
надо открывать новые койко-места, а не играть в маски и маршрутки - поздно.
На Украине уже с месяц в разы увеличение смертности от пневмонии. Сколько от пневмонии, а сколько от чего другого ????? А тестов тупо не было, потому не было и зараженных короной.
Сергій Прач@sergey_prach 5 ч
- а для чого вам ШВЛ?
- та сусід казав що козу доїти ним краще...
Студія 95 квартал придбала маски та інше медичне обладнання для малозабезпечених верств населення в кількості н і х у а шт.
Також дитячим будинкам та інтернатам в найближчому майбутньому буде закуплена дуля без маку. #Я_вам_нічєво_нє_должен
Симптомы коронавируса по дням (от инфекционистов из китайского города Гуанчжоу) :
День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых она может проявиться болью в мышцах, и сухой кашель, тошнота, диарея.
Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное, простая простуда или даже недомогание...
День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем и людей с диабетом, аллергией или астмой.
День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период некоторые симптомы ослабевают, но задышка усиливается.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. Плюс к остальным симптомам добавляется боль в животе, кашель и полная потеря аппетита.
День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развиваются признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы (срочное подключение к ИВЛ)
День 11. Резкое ухудшение до критических температур и кризис...
День 12. Если организм справился - пациенты идут на поправку и температура снижается.
День 15-17. Выздоравливающих выписывают (после повторного теста)
...
Берегите себя! Доброго здоровья - добрым людям!!!!
Украинская власть боится правды и информации вообще, потому не ведет норм статистики. Переписи населения нет, сколько заробитчан за бугром ???, сколько реал безработных ????, сколько приходит денег от гастов ???? итд. Так что это хроническое....
дыбил, мля. у нас всего 26 подтверждённых. тестировать нужно всех бессимптомных въезжающих, пока не стало дохуа симптомных.
Чем тестировать миллионы въезжающих??? спуститесь на землю.. в Киеве наконец-то сделали 291 тест. На 3,7 млн оф населения и прибл 0,5-1 млн неофициального.
Відштовхуватись треба від зворотнього. «За замовчуванням» вважаєтся, що вся територія Україна потенційно заражена. Всі села, містечка і хутора закриваються (жодних переміщень і контактів, повний контроль). Далі йде тестування всіх, інкубаційний карантин і фінальне тестування.
Якщо уражень не виявлено сусідні локації об'єднуються в одну крупнішу, але також інкапсульовану (закриту та очищену) зону. І так поки не буде зачищено цілі райони та області.
Як результат отримаємо дуже швидко чисті території і ізольовані мегаполіси, які за прикладом Уханю будуть останніми виходити з карантину.
Это еще что.
Вам, дорогие Слуги народа, скоро предстоит ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕХ СОБАК (и, возможно, кошек).
Потому как в новостях нашего городка сообщают, что в Гон-Конге заразилась вторая собачка, а первая аж померла, шпиц померанский, в возрасте 17(!) лет.
Несмотря на то, что я глубоко сочувствую владельцу собачки, считаю нужным сообщить, что когда мой пес умер в прошлом году в возрасте примерно 18 лет (примерно, потому что пес был из приюта), к моменту смерти он был:
- совершенно слеп
- не мог ходить из-за артрита (на оправку мы его носили на руках, да, несколько раз в день, да, на руках)
- был оперирован от рака 3 раза
И умер он, предположительно, от рака, распада раковой опухоли.
Мы не тестировали его на коронавирус. Во вовремя его последней операции мы и биопсии не делали, какое это имело значение? Для слепого, не способного ходить и уже дважды оперированного от рака пса?
Но это нынче не важно. "Врач сказал - в морг, значит в морг", раз у собачки нашли коронавирус, значит - корановирус.
Крепиресь, Слуги Народа, все еще впереди.
Заказывайте тесты для всей популяции собак Украины, включая, конечно, бродячих.
Ни одна собак или кошка еще человека, правда, не заразила, но какое это имеет значение. Гулять так гулять, разорят экономику - так разорять. Давайте, Слуги Народные, под рептилоидов ложитесь плотно, сдавайте черноземы задаром, бесплатно.
А кому щаз легко.
P.S. Не забудьте прививки от бешенства сделать, перед тестированием собак и кошечек то.
Вот это вот не лажа, бешенство получить - это более чем реально. И без вакцины от бешенства ни один Том Хэнкс еще не выживал.
P.P.S. На очереди у вас еще хомячки и пчелки. Рептилоиды любят свои развлечения, полюбите и вы их развлекать.
"пандемия" приходит и уходит (из Уханя уже ушла, ррраз - и ушла, как и не было ее, такой он занимательный, этот коронавирус), а вот идиотизм Слуг Народа - он эндемичен.
К эндемикам относят виды, роды, семейства или другие таксоны животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью.
Поскольку за Зе голосовало 73% избирателей, то кто эндемично представлен на Украине?
Как там, на рассеи, всю туалетную бумагу раскупили у вас в Самаре или еще нет?
Беги, говорят, завезли
Президент Ермак уже все раздал своим.
Опоздали вы.
Уже случилось "покорение
СибириУкраины Ермаком" (картина Сурикова в Третьяковской галерее)
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-Куме, а навіщо вам стільки туалетного паперу?
-Так, в маршруткі, один чхне а десять всралось!
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-стою в черзі. Набридло, вирішив чхнути , може розсосеться.
-Гучно чхаю, раза 2 для певності!
-Вся черга почала чхати!
-Да а а! у нас черга то святе!
Как там, на рассеи, всю туалетную бумагу раскупили у вас в Самаре или еще нет?
Беги, говорят, завезли
Продолжение сегодняшнего дня в Пекине.
Пора отлавливать тех, кто в конце 70-ых начал инвестировать в это коммунистическое чудо
и призвать КП Китая к международному трибуналу за геноцид человечества.
https://www.youtube.com/watch?v=NRD-9-STnvQ