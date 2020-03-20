 Кількість перевірок на коронавірус буде значно збільшуватися, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми очікуємо зараз найбільшої поставки тестів для ПЛР-діагностики, які буде розподілено на території держави, і вже наступного тижня кількість досліджень буде значно збільшуватися", - повідомив він.

Він визнав, що наразі в держави немає планів перевіряти на коронавірус усіх людей, у яких є симптоми гострого респіраторного захворювання або які повернулися з-за кордону.

"Країна працює за затвердженими алгоритмам, доставка проб відбувається щодня, ПЛР-діагностика відбувається в 11 лабораторіях на території країни, і вчора з 10 випадків 9 були виявлені саме в регіональних лабораторіях", - повідомив головний санлікар.

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