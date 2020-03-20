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 Кількість перевірок на коронавірус буде значно збільшуватися, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що з наступного тижня в Україні значно збільшиться кількість перевірок на коронавірус. Але це станеться не тому, що почнуть діагностувати "всіх підряд", а у зв'язку зі збільшенням кількості випадків COVID-19 і підозр на цю хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми очікуємо зараз найбільшої поставки тестів для ПЛР-діагностики, які буде розподілено на території держави, і вже наступного тижня кількість досліджень буде значно збільшуватися", - повідомив він.

Він визнав, що наразі в держави немає планів перевіряти на коронавірус усіх людей, у яких є симптоми гострого респіраторного захворювання або які повернулися з-за кордону.

"Країна працює за затвердженими алгоритмам, доставка проб відбувається щодня, ПЛР-діагностика відбувається в 11 лабораторіях на території країни, і вчора з 10 випадків 9 були виявлені саме в регіональних лабораторіях", - повідомив головний санлікар.

Також читайте: У лабораторій, які не відзвітувалися за встановленою формою про діагностування коронавірусу, МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183047
 
 
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обьясните пожалуйста а почему растет количество инфицированных и как это остановить, может прийдет кому то светлая мысль что возвращающиеся из за границы основной источник заражения населения внутри Страны.
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А ліки то де, во звєздє? так що провіряй, не провіряй, а закривайся вдома і чекай...
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"значение синуса во время эпидемии и войны может достигать значения равного 3". а колличество проверок на коронавирус, достигнуть значения до 7 в день по всей Украине.
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Лучше сделайте клизму этому скрипяще-хрипящему
Кількість перевірок на коронавірус буде значно збільшуватися, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7000
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Він не козел,він паскуда, що копійки здає нашу УКРАЇНУ .
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