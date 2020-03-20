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 МОЗ розглядає можливість поселення медиків у готелях на період карантину, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість поселити медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

"Питання довозу медиків до медзакладів, а також працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність держави, критичних об'єктів, перебуває на особистому контролі президента, прем'єр-міністра і РНБО. (...) Крім того, розглядається питання забезпечення проживання в готелях, розташованих поруч із зазначеними закладами, за кошти держбюджету, щоб об'єкти, що забезпечують життєдіяльність держави, а також надають медичну допомогу нашим громадянам, не залишилися без медпрацівників", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засоби індивідуального захисту з'являться в медзакладах і аптеках через 3-4 дні, - головний санлікар Ляшко

За його словами, проблеми з транспортуванням були перші кілька днів, найближчим часом все буде врегульовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183046
 
   
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Это правильно. Медики на самом передовом рубеже.
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не рассматривайте - то долго....селите сразу!!!
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...вони такі вже не діти, на відміну від преза




Inzhyrynka.

@inzhyrynka


Деякі інтерни повідпрошувалися і сиділи вдома, бо бояться. А з понеділка-прихід на роботу під підпис, нема-рапорт в деканат. Строго, але блін.
Таку ми собі професію вибрали. Вже не студенти і нема чого відсиджуватися вдома.
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Inzhyrynka.

@inzhyrynka 19 мар.

Ризик захворіти величезний, але мене то не так лякає, як те, що може прийдеться жити в лікарні ( Сподіваюсь, що ні.
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так и написать в объяснительной: общежитие на ул.Салютная возле м.Нивки, кафедра на м.Черниговская ,например. проезд в такси туда-назад 400грн. и денег а это НЕТ! ,потому что посмел со своих 3600з.п. купить еды, а не оставил все на спасение граждан. названия клинических баз могут меняться в тексте выше, но сути это не меняет
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Так,вводите уже ту,дистанцинную медицину,смогут лечить прямо из дома,чего же ждать то 1 апреля.
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Нунаконєцто! Медики чекали цього як манни небесної.
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А хватит ли гостиниц, тем более расположенных рядом с медучереждениями? Сомневаюсь.
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Больница скорой помощи, киевская городская клиническая больница 2, киевская городская клиническая больница 3 гостинница Турист. Киевская городская клиническая больница 17. Александровская больница Президент отель и так далее. Это можно, было бы желание...
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