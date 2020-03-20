 МОЗ розглядає можливість поселення медиків у готелях на період карантину, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.
"Питання довозу медиків до медзакладів, а також працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність держави, критичних об'єктів, перебуває на особистому контролі президента, прем'єр-міністра і РНБО. (...) Крім того, розглядається питання забезпечення проживання в готелях, розташованих поруч із зазначеними закладами, за кошти держбюджету, щоб об'єкти, що забезпечують життєдіяльність держави, а також надають медичну допомогу нашим громадянам, не залишилися без медпрацівників", - сказав він.
За його словами, проблеми з транспортуванням були перші кілька днів, найближчим часом все буде врегульовано.
Inzhyrynka.
@inzhyrynka
Деякі інтерни повідпрошувалися і сиділи вдома, бо бояться. А з понеділка-прихід на роботу під підпис, нема-рапорт в деканат. Строго, але блін.
Таку ми собі професію вибрали. Вже не студенти і нема чого відсиджуватися вдома.
Inzhyrynka.
@inzhyrynka 19 мар.
Ризик захворіти величезний, але мене то не так лякає, як те, що може прийдеться жити в лікарні ( Сподіваюсь, що ні.