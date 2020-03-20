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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1210) НБУ (636) нафта (151) Сологуб (9)

 Україна цього року може заощадити до $6 млрд на енергоімпорті через падіння цін на нафту, - НБУ

Україна в 2020 році може заощадити $5-6 млрд на енергоімпорті у зв'язку зі зниженням цін на енергоносії на 50-60%, які становлять 20% імпорту країни, повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

"Якщо дивитися на наш платіжний баланс, то в нашому поточному рахунку є як позитивні чинники, так і негативні чинники впливу. Насамперед - це падіння цін на нафту, енергетичні товари, які становлять 20% нашого імпорту, минулого року це було $12 млрд. Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може призвести до того, що цього року тільки на цьому ми заощадимо $5 або $6 млрд", - сказав він у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сологуб додав, що епідеміологічна ситуація призвела до скорочення туристичних подорожей. "У минулому році туристичні подорожі українських громадян становили $ 8 млрд і також можна очікувати доволі значного скорочення", - сказав Сологуб.

Водночас, за його словами, Нацбанк очікує незначного зниження цін на продукти харчування, які становлять понад 50% в українському експорті. До теперішнього часу падіння цін на продовольство значно нижче, ніж на енергоносії.

"Як ми розуміємо, навіть під час кризи, особливо сидячи вдома, люди будуть споживати продукти харчування і це останнє, від чого вони будуть відмовлятися. Тому очікуємо, що попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо і знизиться, то незначно", - пояснив заступник голови НБУ.

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Сологуб додав, що зараз спостерігається зниження переказів у країну від українських громадян, які працюють за кордоном. При цьому Нацбанк очікує, що скорочення відповідного показника буде також меншим, ніж на енергоносії.

"Найімовірніше, цей вплив буде тимчасовим, бо відновлення економіки в країнах Польщі, Чехії, Італії призведе до відновлення переказів", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183045
 
 
 Топ коментарі
 
"Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ
интересная матиматика:
за 2018-19 гг отопительый сезон сожгли 8,45 млрд куб. м по цене 250 долларов
за 2019-20 гг отопительный сезон сожгли (21,78 - 15,9) ~ 6 млрд куб. м по цене 100..120 долларов
т.е. год назад сожгли в 1.41 раза больше газа по цене в 2.3..2.5 раза дороже...
Итого = 1.41 * 2.3 = 3.243 раза..
Т.е. расходы на отопление год назад были в ТРИ раза выше...
Что сейчас имеем... расходы на отопления этой зимой были нка 10-20% выше чем год назад...

кто там на комуналке сейчас зарабатывает..)) и не дал (по словам милованова) - заработать еще больше (мол, теплая зима.. доходы в карман уменьшились)
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У США ціни на бензин впали з початку року на 30%, і зараз складають 58 центів за літр. Запитання, скільки мільйонів на лапи отримали уповноважені АМКУ, що в нас ціни навіть символічно не падають?
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В Україні вже закрито 700 тис. підприємств... це 700 тис. споживачів різного роду єнергоносіїв.
Це величезна сума недонадходжень до бюджету. А дурень Сологуб про якусь там ймовірну "економію".
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ідіоти, а ви порахували, наскільки впаде попит на те саме паливо внаслідок кризи?
Де ви вчилися і хто вас вчив?
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попит на те саме паливо внаслідок кризи теж економія..
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якщо зменьшиться (а він 100% зменьшиться внаслідок: 1 - кризи, 2- зниження спроможності громадян) то у чому полягає економія? Якщо закупити нафтопродукти і вони будуть зберігатися на нафтобазах, то це заморожування оборотних фінансових ресурсів, але ніяк не економія.
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У США ціни на бензин впали з початку року на 30%, і зараз складають 58 центів за літр. Запитання, скільки мільйонів на лапи отримали уповноважені АМКУ, що в нас ціни навіть символічно не падають?
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ниже мой пост на ту же тему - о расходах на отопление
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Зєйло багато вже своїх в АМКУ поназначав, результати прямо вражають.
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"Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ
интересная матиматика:
за 2018-19 гг отопительый сезон сожгли 8,45 млрд куб. м по цене 250 долларов
за 2019-20 гг отопительный сезон сожгли (21,78 - 15,9) ~ 6 млрд куб. м по цене 100..120 долларов
т.е. год назад сожгли в 1.41 раза больше газа по цене в 2.3..2.5 раза дороже...
Итого = 1.41 * 2.3 = 3.243 раза..
Т.е. расходы на отопление год назад были в ТРИ раза выше...
Что сейчас имеем... расходы на отопления этой зимой были нка 10-20% выше чем год назад...

кто там на комуналке сейчас зарабатывает..)) и не дал (по словам милованова) - заработать еще больше (мол, теплая зима.. доходы в карман уменьшились)
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***... посчитайте еще на пенсиях и пенсионерах...
только в начале пути (и война и кризис и пандемия ...) а они уже на чем-то сэкономили...
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В кацапії. Тільки в основному не нафту а бензин/дизель/скраплений газ і в основному через Беларусь
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ну все заживем - кінець епохи бІдносты по-зЄ.... - а ви боялись Украина в этом году может сэкономить до $6 млрд на энергоимпорте из-за падения цен на нефть, - НБУ - Цензор.НЕТ 51...- на по одним хоч % - вистачить ціеї суми ...
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Зниження попиту у фізичниному вимірі як вони оцінюють?
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В Україні вже закрито 700 тис. підприємств... це 700 тис. споживачів різного роду єнергоносіїв.
Це величезна сума недонадходжень до бюджету. А дурень Сологуб про якусь там ймовірну "економію".
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Це як би аналогія - 7 дні не їв і зекономив грошей.)))
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у нас закрыли 700 тыр предприятий ? ты откуда такую херню строчиш школота ?
хотя понимаю в начальных классах каникулы , строчи дальше
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ага бензин загонят нам не по 20 потому что стал дешевле ,а по как обычно 30 , получат больший гешефт ,но позвольте а где я экономия в моем кармане ?
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Да какая экономия??? О чем он??? Будет дикий дефицит бюджета! Никто налоги не платит! Пускай лучше скажет где деньги на пенсии и зарплаты бюджетникам брать будут. Идиоты!
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Как раз хватит ,шоб с беней расплатиться за приват-он же ж ждёт бедняга
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