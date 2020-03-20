 Україна цього року може заощадити до $6 млрд на енергоімпорті через падіння цін на нафту, - НБУ

"Якщо дивитися на наш платіжний баланс, то в нашому поточному рахунку є як позитивні чинники, так і негативні чинники впливу. Насамперед - це падіння цін на нафту, енергетичні товари, які становлять 20% нашого імпорту, минулого року це було $12 млрд. Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може призвести до того, що цього року тільки на цьому ми заощадимо $5 або $6 млрд", - сказав він у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Сологуб додав, що епідеміологічна ситуація призвела до скорочення туристичних подорожей. "У минулому році туристичні подорожі українських громадян становили $ 8 млрд і також можна очікувати доволі значного скорочення", - сказав Сологуб.
Водночас, за його словами, Нацбанк очікує незначного зниження цін на продукти харчування, які становлять понад 50% в українському експорті. До теперішнього часу падіння цін на продовольство значно нижче, ніж на енергоносії.
"Як ми розуміємо, навіть під час кризи, особливо сидячи вдома, люди будуть споживати продукти харчування і це останнє, від чого вони будуть відмовлятися. Тому очікуємо, що попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо і знизиться, то незначно", - пояснив заступник голови НБУ.
Сологуб додав, що зараз спостерігається зниження переказів у країну від українських громадян, які працюють за кордоном. При цьому Нацбанк очікує, що скорочення відповідного показника буде також меншим, ніж на енергоносії.
"Найімовірніше, цей вплив буде тимчасовим, бо відновлення економіки в країнах Польщі, Чехії, Італії призведе до відновлення переказів", - зазначив він.
Де ви вчилися і хто вас вчив?
интересная матиматика:
за 2018-19 гг отопительый сезон сожгли 8,45 млрд куб. м по цене 250 долларов
за 2019-20 гг отопительный сезон сожгли (21,78 - 15,9) ~ 6 млрд куб. м по цене 100..120 долларов
т.е. год назад сожгли в 1.41 раза больше газа по цене в 2.3..2.5 раза дороже...
Итого = 1.41 * 2.3 = 3.243 раза..
Т.е. расходы на отопление год назад были в ТРИ раза выше...
Что сейчас имеем... расходы на отопления этой зимой были нка 10-20% выше чем год назад...
кто там на комуналке сейчас зарабатывает..)) и не дал (по словам милованова) - заработать еще больше (мол, теплая зима.. доходы в карман уменьшились)
только в начале пути (и война и кризис и пандемия ...) а они уже на чем-то сэкономили...
Це величезна сума недонадходжень до бюджету. А дурень Сологуб про якусь там ймовірну "економію".
хотя понимаю в начальных классах каникулы , строчи дальше