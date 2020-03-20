 Україна цього року може заощадити до $6 млрд на енергоімпорті через падіння цін на нафту, - НБУ

"Якщо дивитися на наш платіжний баланс, то в нашому поточному рахунку є як позитивні чинники, так і негативні чинники впливу. Насамперед - це падіння цін на нафту, енергетичні товари, які становлять 20% нашого імпорту, минулого року це було $12 млрд. Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може призвести до того, що цього року тільки на цьому ми заощадимо $5 або $6 млрд", - сказав він у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сологуб додав, що епідеміологічна ситуація призвела до скорочення туристичних подорожей. "У минулому році туристичні подорожі українських громадян становили $ 8 млрд і також можна очікувати доволі значного скорочення", - сказав Сологуб.

Водночас, за його словами, Нацбанк очікує незначного зниження цін на продукти харчування, які становлять понад 50% в українському експорті. До теперішнього часу падіння цін на продовольство значно нижче, ніж на енергоносії.

"Як ми розуміємо, навіть під час кризи, особливо сидячи вдома, люди будуть споживати продукти харчування і це останнє, від чого вони будуть відмовлятися. Тому очікуємо, що попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо і знизиться, то незначно", - пояснив заступник голови НБУ.

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Сологуб додав, що зараз спостерігається зниження переказів у країну від українських громадян, які працюють за кордоном. При цьому Нацбанк очікує, що скорочення відповідного показника буде також меншим, ніж на енергоносії.

"Найімовірніше, цей вплив буде тимчасовим, бо відновлення економіки в країнах Польщі, Чехії, Італії призведе до відновлення переказів", - зазначив він.