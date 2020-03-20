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Все про:Польща (2152) Укрзалізниця (962)

 "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги для евакуації українців з Польщі

АТ "Укрзалізниця" призначила додаткові спецпотяги для евакуації громадян України з Польщі на 21 березня 2020 року.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Теlegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На завтра, 21.03.20, заплановано два додаткові спецпотяги з Польщі", - повідомив Криклій.

Так, на 21 березня заплановано два потяги: №715/716 Перемишль-Київ, який вирушить з Перемишля о 13:10 і прибуде до Києва о 22:17, і №705/706 Перемишль-Київ (від'їзд о 15:50 - прибуття о 23:59).

З Києва до Перемишля потяги вирушать без пасажирів.

"Бригада стюардів, які обслуговують поїзд, забезпечена всіма засобами захисту та дезінфекції", - зазначив міністр.

Квитки можна придбати на сайті АТ "Укрзалізниця".

Укрзалізниця призначила додаткові потяги для евакуації українців з Польщі 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183043
 
   
 Топ коментарі
 
А почему такая забота об украинцах из Польши и абсолютно насрать на украинцев из Полтавы? Они может тоже хотят эвакуироваться из Полтавы например в Харьков. А из Днепра во Львов. Почему им хер, а из Польши зеленая дорога? Никто их в Польшу не посылал..
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Ось так, замість 12 млрд баксів переводів, приїдуть тисячі хворих вірусом. Не все коту Маслєніца.
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все правильно, там заразились і тепер потрібно заразити всіх тут!
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спаси каждого кого режим порошенко изгнал с неньки
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Еще до Зека, при Кравчуке и Кучме, Юще, был например целый поезд Одесса- Гдыня.
Спальные вагоны. Красота...😎
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Вообще то это клован сказал, что всех заробитчан вернёт...
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А если изгнанные Порохом от Спасителя отбиваться начнут?
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Ось так, замість 12 млрд баксів переводів, приїдуть тисячі хворих вірусом. Не все коту Маслєніца.
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Але при цьому ціни не знижувались, а тільки росли.
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все правильно, там заразились і тепер потрібно заразити всіх тут!
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По очереди. Сперва своих родителей и деток.
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везіть побільше, нехай зараза розповзеться країною, тоді ішак запровадить режим ЧС, і ніхто рипнуться вже не зможе.
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а тоді вже й не буде потреби! Віслюк на те й віслюк.
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Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый Трах-Тарарах» до станции «Спасайся, кто может!». Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит... Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма... «Что-то будет! что-то будет!» - стучат дрожащие от старости лет вагоны... «Огого-гого-о-о!» - подхватывает локомотив... По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно... Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно... Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства... Боже мой!
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- Грешен!! - шепчу я. - Ох, как грешен!..
Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки
ужасно... Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и
темно-серая блуза.
- Что вам угодно? - спрашиваю я его, ощупывая свои карманы.
- Ничего-с! Я в окно смотрю-с! - отвечает он, отдергивая руку и налегая
мне на спину........
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Ви ж там по умному робіть.
Як вмієте.
Шоб не більше 10-ти на даху вагона.
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головне зберегти всі санітарно епідеміологічні норми!

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации украинцев из Польши - Цензор.НЕТ 6118
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А почему такая забота об украинцах из Польши и абсолютно насрать на украинцев из Полтавы? Они может тоже хотят эвакуироваться из Полтавы например в Харьков. А из Днепра во Львов. Почему им хер, а из Польши зеленая дорога? Никто их в Польшу не посылал..
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Вся зекоманда сегодня напоминает серию маски шоу "маски на пожаре", где клоуны совершает глупость за глупостью, когда пожар разгорается.
Вместо того, чтобы всех приезжих посадить на карантин, они их завозят и просто проверяют на температуру, а потом отпускают.

Смотрите как интересно выходит.

Сначала 73% придурков выбирает во власть команду клоунов

И теперь эти же 73% выгребают это этих клоунов по полной

Вроде бы справедливость восторжествовала, но 25% также выгребают из-за 73% овец.

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги для евакуації українців з Польщі - Цензор.НЕТ 5158
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Правильно, нужно возвращать гастарбайтеров. Пусть приезжают и заражают тех, кто еще не заразился
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В дальнейшем могут такие сюрпризы связанные с пандемиями повторятся .ООН и ВОЗ должны разработать законодательно вопрос перемещений граждан . Максимально иностранцы должны оставаться в странах где их застал карантин. Власти же этих стран должны взять на себя все затраты на лечение и содержание иностранцев , благо они своей работой приносят достаточные доходы для них
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Масштабна епідемія- це єдине що може врятувати Зеленського і його бригаду.
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Так, на 21 марта запланированы два поезда: Источник: https://censor.net.ua/n3183043
Из окна туалета проходящего поезда на деда стоящего под насыпью падает...... предмет женской гигиены.
- Сколько лет после окончания войны прошло, а раненых всё везут и везут. Думает дед.
Неделя карантин, границы закрыты. А народ прибывает. Последние не выходя из поезда обратно поедут. А их же потом и развозить обратно прийдётся. Это не карантин - это балаган.
Спасаем Европу от (удалят.)
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