 "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги для евакуації українців з Польщі

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Теlegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На завтра, 21.03.20, заплановано два додаткові спецпотяги з Польщі", - повідомив Криклій.

Так, на 21 березня заплановано два потяги: №715/716 Перемишль-Київ, який вирушить з Перемишля о 13:10 і прибуде до Києва о 22:17, і №705/706 Перемишль-Київ (від'їзд о 15:50 - прибуття о 23:59).

З Києва до Перемишля потяги вирушать без пасажирів.

"Бригада стюардів, які обслуговують поїзд, забезпечена всіма засобами захисту та дезінфекції", - зазначив міністр.

Квитки можна придбати на сайті АТ "Укрзалізниця".

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