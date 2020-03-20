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 Суспільство, Здоров'я
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 У лабораторій, які не відзвітувалися за встановленою формою про діагностування коронавірусу, МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензій

Міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати відкликання ліцензій у лабораторій, зокрема приватних, які не будуть звітувати про проведені дослідження на коронавірус, згідно зі встановленою формою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

"Вчора МОЗ направило додаткове роз'яснення, де чітко вказано, як повідомляти, в тому числі приватним лабораторіям, про діагностовані випадки коронавірусу, щоб вчасно провести епідрозслідування. Крім того, є вимога до приватних лабораторій передавати перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків у національну лабораторію для підтвердження. Нині вони зобов'язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії", - сказав він.

Він також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я спільно з Державною митною службою, Міністерством фінансів і Мінекономіки розробило проєкт постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які будуть закуповуватися поза межами закону про державні закупівлі. Цей документ планується ухвалити в п'ятницю на засіданні уряду.

"Також планується затвердити перелік ліків, які будуть звільнятися від митних платежів та ПДВ", - додав Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засоби індивідуального захисту з'являться в медзакладах і аптеках через 3-4 дні, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183042
 
 
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откуда у них столько энергии, в мирное русло ее направьте на борьбу с вирусом, и защиту населения.
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За такое сажать надо, а не лицензии отзывать.
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"...ну вот, жилплощадь освободится..."(с) У лабораторий, не отчитавшихся по установленной форме о диагностике коронавируса, Минздрав будет инициировать отзыв лицензий - Цензор.НЕТ 568
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А шо это фейсбукминистр по этому поводу притих? Клиника промолчавшая часом не коллеге по кабмину принадлежит?
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Ну, відкличуть у них ліцензію - і що, - коронавірусів в Україні стане менше?
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