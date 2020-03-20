 За 5 днів в Україну повернулися з-за кордону 50 тис. громадян, у п'ятницю повернуться ще 8 тис., - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 000 українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців. Учора я розмовляв з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Ми домовилися про взаємну евакуацію українців з Канади і канадців з України. Тих, хто цього потребує", - розповів він.
"З Угорщиною і Польщею ми домовилися про транзитні коридори, якими наші люди зможуть повернутися додому. А ще - ми взаємодіємо з польською залізницею. І сьогодні з Перемишля вирушать п'ять поїздів, які доставлять в Україну близько трьох тисяч громадян. А на завтра заплановано потяг, який поверне українців з Литви та Латвії", - додав президент.
"Всі, хто повертаються з-за кордону, піддаються медичній перевірці. Дуже радує, що переважна більшість свідомо обирає домашню самоізоляцію на 14 днів. Навіть попри відсутність у них симптомів", - резюмував Зеленський.
тож йди нахєр.
Все это очень странно... всех укранцев собирают в кучу со всего мира. Да еще и с болячками назад везут. К чему бы это всё?
Если серьезно, то я в курсе, как им там приходилось... Тяжело пахать сутками, да. Но и побухать они успевали там тоже)). а шо делать...се ля ви!
СМСка пришла от Авакова с рекомендацией сидеть дома?
Консервацію - в концерваторії.
А як же МІЛЛІОНИ, про які нам останні пять років кричало тєлєвідєніє?
Це карантин та ізоляція у виконанні Зе!команди. От цікаво який % населення саме так уявляв карантин та ізоляцію.