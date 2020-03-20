 За 5 днів в Україну повернулися з-за кордону 50 тис. громадян, у п'ятницю повернуться ще 8 тис., - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 000 українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців. Учора я розмовляв з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Ми домовилися про взаємну евакуацію українців з Канади і канадців з України. Тих, хто цього потребує", - розповів він.

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"З Угорщиною і Польщею ми домовилися про транзитні коридори, якими наші люди зможуть повернутися додому. А ще - ми взаємодіємо з польською залізницею. І сьогодні з Перемишля вирушать п'ять поїздів, які доставлять в Україну близько трьох тисяч громадян. А на завтра заплановано потяг, який поверне українців з Литви та Латвії", - додав президент.

"Всі, хто повертаються з-за кордону, піддаються медичній перевірці. Дуже радує, що переважна більшість свідомо обирає домашню самоізоляцію на 14 днів. Навіть попри відсутність у них симптомів", - резюмував Зеленський.