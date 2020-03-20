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 Політика України
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Все про:Зеленський (4865) карантин (455) українці (1795) евакуація (327) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 За 5 днів в Україну повернулися з-за кордону 50 тис. громадян, у п'ятницю повернуться ще 8 тис., - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в п'ятницю на батьківщину з-за кордону повернуться ще 8 тис. українських громадян.

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 000 українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців. Учора я розмовляв з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Ми домовилися про взаємну евакуацію українців з Канади і канадців з України. Тих, хто цього потребує", - розповів він.

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"З Угорщиною і Польщею ми домовилися про транзитні коридори, якими наші люди зможуть повернутися додому. А ще - ми взаємодіємо з польською залізницею. І сьогодні з Перемишля вирушать п'ять поїздів, які доставлять в Україну близько трьох тисяч громадян. А на завтра заплановано потяг, який поверне українців з Литви та Латвії", - додав президент.

"Всі, хто повертаються з-за кордону, піддаються медичній перевірці. Дуже радує, що переважна більшість свідомо обирає домашню самоізоляцію на 14 днів. Навіть попри відсутність у них симптомів", - резюмував Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183040
 
   
 Топ коментарі
 
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Враховуючи, що їх не перевіряють як треба, то це дуже хорошо....для вірусу. Дякую, дужедякую!
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)))))))Прямо как в анекдоте-- Лишний Х в ср@ке не помеха! Идиот! Поверни рыло, посмотри как на твоей родине, в Израиле, делают! Все въезжающие сразу в карантин!
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чтобы добавить огня в костер пандемии...
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Ага, ці будуть працювати. Зараз відсидяться на час епідемії в Україні, тому що тут вони знаходяться легально і хоча б мають право "трєбовать защіти маїх прав" - і знову в Європу на полуницю.
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Людей не бросили в трудный момент. Это по-человечески и настоящий патриотизм. Все, кто мешает Президенту во время эпидемии коронавируса - враги Украины. К власти будете рваться, когда эпидемия будет преодолена. В кризисной ситуации любое вредительство - преступление!
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єдине, що заважає твоєму президентові це відсутність мізків.
тож йди нахєр.
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а почему они в трудный момент не остались пересидеть в Польше? никто их не выгонял и не преследовал.
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Нормально так, більше з Італії везіть, більше з Італії!
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Враховуючи, що їх не перевіряють як треба, то це дуже хорошо....для вірусу. Дякую, дужедякую!
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Він думає, що це йому плюс. Воно можливо так би й було, але лише у випадку, якщо б оці всі репатріанти провели два тижні на карантин, а не розбрелися по Україні. А так - чергове невиважене рішення для піару.
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А потім блазень буде переконувати усіх, що все що він зараз робить - лише заради громадян України... За 5 днів в Україну повернулися з-за кордону 50 тис. громадян, у п'ятницю повернуться ще 8 тис., - Зеленський - Цензор.НЕТ 8748
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)))))))Прямо как в анекдоте-- Лишний Х в ср@ке не помеха! Идиот! Поверни рыло, посмотри как на твоей родине, в Израиле, делают! Все въезжающие сразу в карантин!
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у шмаркли родина все-таки Кривой Рог, подворотня. Какое отношение этот идиот имеет к Эрец-Исраэлю? Янелох там и не был, пока не стал Голобородько.))
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Ксива на кармане с 2010. фиКало,мойский этим будет шантажировать до последнего. Когда приезжал Нетаньяху этот вопрос обсуждался-- Засекретили инфу.
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це така хуцпа: везти як можна більше з очагів пандемії
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В ICTV точно працює запеклий порохобот і тролить всіх зеоених.
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изганники режимом порошенко вернулись до дому
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Угробят Украину. Причем все приезжающие щирые патриоты.
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Які свого часу здриснули звідси, а ви як хочете там.
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"Щирые патриоты"

Все это очень странно... всех укранцев собирают в кучу со всего мира. Да еще и с болячками назад везут. К чему бы это всё?
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Кто собирает??? Сами прутся, там погнали как ненужных, они нам не шею едут, да еще с вирусом. У Зеленского мозга к сожалению не хватает в изоляцию всех загнать. Чем он думает непонятно.
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Сами прутся, говорите? неееет)) Потому что прогнали их оттуда? Это - да! А сами они бы никогда не вернулись!! Да и зачем им было сюда ехать... И сейчас все эти возвращения "в родную гавань" очень настораживают.. Как в анекдоте том: Бог дооолго собирал всех... на одном корабле... За 5 днів в Україну повернулися з-за кордону 50 тис. громадян, у п'ятницю повернуться ще 8 тис., - Зеленський - Цензор.НЕТ 5433
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Потому что там они - никто. Нелегалы, по турвизе работающие 3 месяца в 180 дней. И 3 месяца быстро заканчиваются. И возвращаться им некуда больше.
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Почему же некуда? Щас им наш президент всем квартирки выделит))) Даст много денег и будет у них всё чики-пики. Они ж так страдали...

Если серьезно, то я в курсе, как им там приходилось... Тяжело пахать сутками, да. Но и побухать они успевали там тоже)). а шо делать...се ля ви!
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наверно нелегально работали, и страховка им не положена.
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Ну как съездили? короновирус привезли?
СМСка пришла от Авакова с рекомендацией сидеть дома?
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и где они проходят или будут проходить обсервацию????
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ну как Вам сказать, чтоб не заплакать? )))) ніт...
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Обсервацію проходять в обсерваторії
Консервацію - в концерваторії.
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Браво Зеленский! Выполнил таки свое обещание вернуть заробитчан домой За 5 дней в Украину вернулись из-за границы 50 тыс. граждан, в пятницу вернутся еще 8 тыс., - Зеленский - Цензор.НЕТ 5493
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Це дуже добре, що повернулися. А питання до Президента. Через обсервацию, чи самоізоляцію? Чи то тільки для піару зробили Нові Санжари?Декілька десятків пропустили через обсервацію, а десятки тисяч запускають для розповсюдження по усій країні інфекції - де логіка та мізки?
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Якщо в реченні про нинішню владу раптом зустрічаються слова "логіка", "мізки" або "здоровий глузд", то, скоріш за все, це риторичне питання до розумних людей. Рідше зустрічається тролінг діючої влади. Однак все це - виключення, які підтверджують правило, що логіка, мізки, розум та здоровий глузд не є в наявності у кодли, яка дірвалася до влади...
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В Україні зявився новий прес-секретарь,ой новий прес-президент. Ділами займайся,а не піаром,бо вже неможна включати телевізор ,щоб не бачити твою рожу і чути твій гадкий голос.
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Устроил эпидемию и "гирда дюклядивает" подонок . Штучно устроил ...
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А откуда это известно что большинство в самоизоляции?
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50 тисяч ?
А як же МІЛЛІОНИ, про які нам останні пять років кричало тєлєвідєніє?
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и Зеля говорил: 400 тыс. - опять соврал...
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возмутительно. без изоляции. без карантина точно туповатый зе
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При Порошенке 1 (один) самолет Зорян и Шкиряк возвращали 3 недели
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За 5 дней в Украину вернулись из-за границы 50 тыс. граждан, в пятницу вернутся еще 8 тыс., - Зеленский.
Це карантин та ізоляція у виконанні Зе!команди. От цікаво який % населення саме так уявляв карантин та ізоляцію.
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Мама виховала Володимира Олександровича з твердою думкою- ;русскіє своіх нє бросают!;.
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Все вернувшиеся должны поехать к кловану, и расцеловать его от радости.
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верной дорогой идёте товарищи ! а то пенсионный фонд уже пустой ..
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Короче назад оглобли а что же нехотите у благодетелей на кого работали переждать эпибемию?
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наверно работали нелегально и без медстраховки. Думали, что их будут бесплатно лечить, в случае чего - но бесплатно только дадут уйти...в мир иной.
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