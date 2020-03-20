 Зеленський звільнив із посади позаштатного радника "слугу народу" Лероса, який розкритикував підписані Єрмаком домовленості в Мінську

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №100/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.
В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".
А очередь, похоже, выстроится немалая..
Какое же воно убогое.
Вичищаються ті, хто щось патякне не по курсу Великого Керманича Во Зе!!
та и не фронда ето была.....
а теперь думаем - вчера невнятно, шо пробормотал, а сегодня уже не зеленый? - найдите имя для режима в Украине.....
Клал он на ваше мнение, лохи. Главное не Барыга...
73% мудаков должны быть довольны собой.
В своём вчерашнем посте я дал аналитику от Again Capital LLC - Нью-Йорской инвестиционно-консультативной компании, специализирующейся на энергетических проектах.
В частности, эксперты компании прогнозируют, что если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне 20 дол за брл (к тому всё идёт), РФ за эти 5 лет потеряет 20% своего ВВП. А это экономический коллапс.
В разделе, касающемся Украины, компания советует следовать примеру Китая, который уже начал отказываться от российских углеводородов и сворачивать совместные проекты в энергетике.
Не знаю, почувствовал ли скорый песец российского рынка новый премьер или это просто инстинкт самосохранения, но кабмин вдруг начал подчищать безумные ходы бениных слуг.
Осенью Герус (читай: Коломойский) открыл импорт электроэнергии из России. Но оказалось, что это решение загнало в угол отечественную энергетику.
Мистеру ЗЕ после пары встреч с шахтерами, чей уголь стал стране резко не нужен, пришлось признать: Герус - редкое мудило. Экономика катится в безоблачное никуда, а шахтерам на зарплаты пришлось вынимать деньги из тех средств, которые были предназначены на индексацию пенсий.
И как в этой ситуации можно импортировать э/э из России? - сокрушался на камеру презЕдент, увольняя прошлый кабмин.
Кабмин, конечно, можно уволить, но как вырвать из презЕдентского сердца Игоря Валерьевича?!) Ибо только его люди продолжают топить за этот импорт (Г+Г, Герус и Дубинский в авангарде), только ему нужна эта электроэнергия для своих ферросплавных заводов.
Короче, новый Кабмин ввёл пошлину для того, чтобы такой импорт закрыть. Буду объективным: это первое решение по защите экономики от этой власти за 8 месяцев. Не думаю, что мистер ЗЕ открыто пошёл против своего бенефициара - просто ДАЖЕ эта власть начинает понимать, что ставка на восточное партнёрство может обернуться тем, что рухнувший колосс потянет за собой и Украину. Хотя упомянутые слуги Коломойского будут упираться до последнего - мама любит скорость, а они сами любят деньги. Которые не пахнут.И последнее. Одновременно дешевым и качественным бывает только навоз. Независимость не может быть одновременно качественной и дешевой. И энергетика не может, которая и есть основой этой независимости.
Здоровья вам, политологи, вирусологи, энергетики, агностики, пофигисты и финансисты всех мастей!(с)