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 Політика України, Економіка
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 Близько 700 тисяч підприємств зупинили роботу в Україні через карантин, - президент Торгово-промислової палати Чижиков

Близько 600-700 тисяч підприємств, малих підприємств і установ сфери освіти, які дають роботу 3,5-4 млн осіб, зупинили роботу через карантин.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Сьогодні важливо зберегти людські життя. Але в нинішніх умовах важливо зберегти і малий бізнес. Важливо не допустити банкрутства і закриття малого бізнесу. На щастя, в 95% випадків підприємці можуть домовитися з власниками орендованих приміщень про умови роботи, тому що орендодавці та орендарі взаємозалежні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексміністр економіки Милованов пропонує бізнесменам оформляти працівників ФОПами, щоб платити менше податків

Цьому сприяє, в тому числі, визнання карантину форс-мажором на законодавчому рівні. У тих випадках, коли сторони не можуть домовитися, торгово-промислові палати видають сертифікати про факт форс-мажору, з якими підприємці можуть захищати свої інтереси в суді", – сказав Чижиков.

"Зараз дуже актуальне питання відстрочки у погашенні банківських кредитів, виданих підприємцям, незастосування штрафів і пені за затримку виплат. Для пошуку рішення потрібен діалог банків і Національного банку.

Торгово-промислова палата буде вносити цю пропозицію в законопроект по комплексу більш широких заходів підтримки бізнесу, робота над яким зараз триває", – додав він.

За даними НБУ, станом на кінець січня 2020 року обсяг кредитування підприємств МСБ становить 6,2 млрд. гривень. 44% кредитних коштів надано строком до 1 року, 52% – строком від 1 до 5 років.

Читайте: "Білий" бізнес потребує кредитування фонду зарплати на період карантину, - гендиректор "Мультиплекс-Холдинг" Романчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183036
 
 
 Топ коментарі
 
а за що робітникам цих підприємств жити?
Якщо пандемія протримається з півроку, то голодна смерть?
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Клоун, якщо його вчасно не усунуть від влади угробить Україну.
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Зеленые лярвы и так рашку собираются сюда привести скоро.

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а за що робітникам цих підприємств жити?
Якщо пандемія протримається з півроку, то голодна смерть?
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хто буде вмитати, нехай їдуть в росію... там нічого нема
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Зеленые лярвы и так рашку собираются сюда привести скоро.

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що з параші пишите?)) чи про неї мрієте?
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Голод вряд ли будет. 90-е пережили. Земельные участки, огороды. Запасы картофеля, овощей, закрутки. На худой конец можно что-то продать - сейчас машин больше чем людей.
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для того, щоб продати, треба, щоб хтось мог купити.
У тому ж і справа: хто має свій клаптик землі або фермери - виживуть. А як бути іншим?
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Ваш пост напоминает анекдот:

Отец и сын:
- Папа, дай машину погонять
- Купи ее у меня и гоняй
- Мам, дай денег, хочу у папы машину купить
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Семена где купить ? В АТБ ? Рассаду где купить ? И где продать рассаду тем, кто вырастил ее в теплицах ? Рынки закрыты. Молоко куда девать ? Корова доится каждый день.Корма где купить ? Кормить ее тоже нужно. Ребятки, налаживайте горизонтальные связи, минуя магазины и государство. Мне сегодня на дом ведро молока привезли еще теплого. И все счастливы, и продавец, и покупатель.
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Зеленые лярвы и так рашку собираются сюда привести скоро - вот и закончатся ваши "Запасы картофеля, овощей, закрутки."
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Ну и что дальше?
Постепенная остановка всей страны...
Понятно, что власти и олигархам насрать на людей ибо власть, ворьё, и олигархи выживут.
А что людям делать?
Мародёрствовать, грабить, добывать кусок хлеба себе воровством, если не будет никакой работы?
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йди на поле, копай, починай сііяти
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Причем здесь Зе? Это общемировой кризис. Например, в 1930-35 года в США был голод, Великая депрессия. Кризис сравним с 1-2 мировыми войнами.
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скоро таких как ты умников... точно прикопают... живьём
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А обратку не боишься? А если тебя? Не рой яму другому, сам в нее попадешь.
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скажіть, а де поля роздають?)) ну щоб копати...
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'nj це така боротьба з олігархами...хто перший полетить в трубу?
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Клоун, якщо його вчасно не усунуть від влади угробить Україну.
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это новость из разряда без паники, не переборщили с цифрами.
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Тоді звідки такий наплив пасажирів "на роботу" в часи пік?
Те, що не зможе зупинитись безболісно на тривалий термін - буде працювати. Якщо кількість працівників на підприємстві невелика і будь-яких контактів із зовнішнім середовищем можна уникнути, або хоча б мінімізувати - можна працювати надалі в режимі внутрішнього каратину в межах одного підприємства.
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Хто врятується від коронавірусу, або скільки це коштує ізоляція : Близько 700 тисяч підприємств зупинили роботу в Україні через карантин, - президент Торгово-промислової палати Чижиков - Цензор.НЕТ 5660

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodatsya-budinok-IDEepyf.html#b48cca9feb

Щоправада норвежці вже побіжали масово в гори, тепер їх штрафами назад заганяють в міста.
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Завезли сюди заразу турЬІстЬІ з батраками, мля.
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Все правильно. Зе толкает страну к дефолту, он должен успеть раньше чем закончится эпидемия.
И всю жопу можно списать на вирус, и с МВФ не надо договариваться, и Беня доволен - сплошные профиты.
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Дефолт был уже в 2015, только выплаты отложили на 2020-2021 года. А сейчас еще общемировой кризис. Возможно, крупнейший за 100 лет.
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ты прав, но... "общемировой кризис" - это для 73% лохтората далеко и непонятно. Сколько бы Зеля не объяснял, все равно все будут его клевать, Юля как гиена будет рвать на части.
А вот коронавирус - он здесь и сейчас, его можно потрогать, и на него все списать гораздо удобней.
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все для Бени - и Беня скупит пол Украины.
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Карантин наносить Україні набагато більшу шкоду ніж коронавірус. Якщо карантин найближчим часом не буде скасовано, то українську економіку чекає колапс.
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