 Близько 700 тисяч підприємств зупинили роботу в Україні через карантин, - президент Торгово-промислової палати Чижиков

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Сьогодні важливо зберегти людські життя. Але в нинішніх умовах важливо зберегти і малий бізнес. Важливо не допустити банкрутства і закриття малого бізнесу. На щастя, в 95% випадків підприємці можуть домовитися з власниками орендованих приміщень про умови роботи, тому що орендодавці та орендарі взаємозалежні.
Цьому сприяє, в тому числі, визнання карантину форс-мажором на законодавчому рівні. У тих випадках, коли сторони не можуть домовитися, торгово-промислові палати видають сертифікати про факт форс-мажору, з якими підприємці можуть захищати свої інтереси в суді", – сказав Чижиков.
"Зараз дуже актуальне питання відстрочки у погашенні банківських кредитів, виданих підприємцям, незастосування штрафів і пені за затримку виплат. Для пошуку рішення потрібен діалог банків і Національного банку.
Торгово-промислова палата буде вносити цю пропозицію в законопроект по комплексу більш широких заходів підтримки бізнесу, робота над яким зараз триває", – додав він.
За даними НБУ, станом на кінець січня 2020 року обсяг кредитування підприємств МСБ становить 6,2 млрд. гривень. 44% кредитних коштів надано строком до 1 року, 52% – строком від 1 до 5 років.
Якщо пандемія протримається з півроку, то голодна смерть?
У тому ж і справа: хто має свій клаптик землі або фермери - виживуть. А як бути іншим?
Отец и сын:
- Папа, дай машину погонять
- Купи ее у меня и гоняй
- Мам, дай денег, хочу у папы машину купить
Постепенная остановка всей страны...
Понятно, что власти и олигархам насрать на людей ибо власть, ворьё, и олигархи выживут.
А что людям делать?
Мародёрствовать, грабить, добывать кусок хлеба себе воровством, если не будет никакой работы?
Те, що не зможе зупинитись безболісно на тривалий термін - буде працювати. Якщо кількість працівників на підприємстві невелика і будь-яких контактів із зовнішнім середовищем можна уникнути, або хоча б мінімізувати - можна працювати надалі в режимі внутрішнього каратину в межах одного підприємства.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodatsya-budinok-IDEepyf.html#b48cca9feb
Щоправада норвежці вже побіжали масово в гори, тепер їх штрафами назад заганяють в міста.
И всю жопу можно списать на вирус, и с МВФ не надо договариваться, и Беня доволен - сплошные профиты.
А вот коронавирус - он здесь и сейчас, его можно потрогать, и на него все списать гораздо удобней.