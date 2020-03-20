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 Політика України
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Все про:Єврокомісія (327) реформи (1861) Євросоюз (2855) Боррель (26) COVID-19 (1343)

 Україна як і раніше посідає важливе місце в порядку денному ЄС і є для нас пріоритетним партнером, - Боррель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель запевняє, що Україна як і раніше займає важливе місце в порядку денному ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Боррель висловив співчуття у зв'язку з тим, що через спалах коронавірусу COVID-19 він повинен був відкласти запланований на 15-17 березня візит в Україну.

"Але я дуже хочу відвідати Україну, як тільки це стане можливим, в тому числі, східну частину України, щоб побачити ситуацію на місці. Україна як і раніше посідає важливе місце в порядку денному ЄС і є для нас пріоритетним партнером", - сказав Високий представник.

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При цьому він висловив упевненість, що ЄС продовжить надавати "рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

"Я буду продовжувати взаємодіяти з українською владою і українськими партнерами на найвищому рівні", - підкреслив Боррель.

Оцінюючи діяльність нинішнього керівництва країни, Високий представник висловив думку, що при колишньому уряді процес впровадження широкої та амбітної програми реформ, яка включає в себе реалізацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, "просунувся добре".

"Цей прогрес також включав ефективну співпрацю з ЄС та іншими міжнародними партнерами, включаючи Міжнародний валютний фонд. Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічну рішучість проводити ці реформи. Сюди входить боротьба з корупцією і особистою зацікавленістю в важливих секторах, таких як банківський", - позначив очікування Боррель.

При цьому він додав, що "наріжним каменем економічної стабільності та інвестицій також є і верховенство права".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183034
 
 
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Єссєсна, бо Європа не знає в яку сторону шарахнеться Україна з придурками у владі.
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Сказки венского леса от престарелого евроббрократа.
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Украина заняла 133 место из 156-ти в рейтинге "счастливых стран мира" World Happiness Report 2019, который составлен сотрудниками отдела ООН по поиску решений для стабильного развития..
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А где глубокая озабоченности и всеобъемлющая моральная поддержка!???
Где заявление, что ЕС всегда на стороне Украины и готови и впредь оказывать бла-бла-бла любую поддержку, но только языком??
Что-то слабо сегодня нас поддерживает испанец!
Наверное устал сегодня - уже ********* тоже поддерживал- глубоко и всеобъемлюще!???
Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС и является для нас приоритетным партнером, - Боррель - Цензор.НЕТ 5497
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Вартість слів Борреля падає з такою ж стрімкістю, як і ціна барреля.
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