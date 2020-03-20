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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (330) МВФ (695) НБУ (636) Смолій (67) Сологуб (9)

 НБУ розраховує на фінансування дефіциту держбюджету за рахунок коштів МВФ, - Смолій

Національний банк України (НБУ) розраховує на фінансування дефіциту держбюджету, який виріс через поширення коронавірусу, за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив глава НБУ Яків Смолій.

"Ми разом з урядом розраховуємо на те, що з програм МВФ більшість коштів буде направлено до державного бюджету на покриття цього дефіциту", - сказав він у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Частина з коштів МВФ буде направлена ​​на поповнення золотовалютних резервів, додав Смолій.

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Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що в останні роки Мінфін і уряд провели дуже стабільну і зважену фіскальну політику.

"Ми підходимо до кризи порівняно з низьким рівнем боргу 50% ВВП, а було 80%, і дефіцитом бюджету всього 2% ВВП, а було 10%. У кризовій ситуації немає нічого страшного, якщо розширити дефіцит до 3-4-5% ВВП", - сказав він.

Сологуб підкреслив, що помірне розширення дефіциту з фінансуванням його за рахунок коштів МВФ та інших міжнародних фінансових організацій є прийнятним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183032
 
 
 Топ коментарі
 
Вам оставили страну с профицитом бюджета, растущей экономикой и стабильным ростом ВВП. Вы за девять месяцев угробили нахрен все !
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В общем бубочка обосрался абсолютно по всем направлениям его деятельности. Надо гнать сцанными тряпками эту ЗЕленую шмарклю, пока он не разорил Украину.
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Вам оставили страну с профицитом бюджета, растущей экономикой и стабильным ростом ВВП. Вы за девять месяцев угробили нахрен все !
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А кто этого нехорошего человека назначил?
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але, зебил... бюджет - НЕ зависит от НБУ НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 5024
бюджет - это сфера ответственности кабмина .. и частично ВР с президентом
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Кого Вы называете зебилом? Ставленника Порошенко Смолия, который заявил:
Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита" или редакцию Цензор.нет, которая написала:
НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ" ?
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але, зебил, еще раз:
НБУ устанавливает официальный курс гривны к иностранным валютам и обнародует его. Нацбанк устанавливает номиналы, системы защиты, платёжные признаки, дизайн денежных знаков, сохраняет их резервные фонды. Также в его функции входит сохранение банковских и драгоценных металлов, камней и других ценностей.

Наполнение бюджета - ответственность кабмина, но НЕ НБУ)
впрочем, такие азы - зебилам недоступны... Они "думают", что направление средств от МВФ - это "экономика"))
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Почему вы это пишете мне, а не Смолию? Разве я с вами спорил о функциях ветвей власти?
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потому что ты написал тупость в своем первом посте на этой странице НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 6548
п.с. ..
Зеленский поручает Шмыгалю "Обратится в МВФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусам" (!) Это приблизительно если бы вы обратились к сантехнику по поводу высокой температуры. МВФ не дает гуманитарных кредитов. Не его профиль. МВФ дает кредиты на экономические проекты для поддержания мировой экономики. Единственный "проект" Зеленского - "...дайте денег !"

Когда Зеленский начинает говорить о "...влиянии кризиса мировой экономики на Украину" он почему то забывает как именно с его подачи, в результате непродуманных действий бюджет потерял около 40 % акцизных поступлений от табачных компаний. Как в результате "борьбы с контрабандой" и назначению полностью непригодных руководителей на 50% рухнули поступления от таможенного сбора. И этот перечень "решений" можно продолжать до бесконечности. Вся вина за бездарно работающее правительство полностью и непосредственно лежит на Зеленском и его партии - это правительство избравшее.
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Я всего лишь спросил, чей выдвиженец Смолий, который некомпетентно заявляет о путях наполнения бюджета, хотя по-вашему утверждению не имеет к нему отношения. В чем тупость?
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НБУ проводит политику, определяемою центральной властью -- президентом и кабмином. Еще вопросы есть?
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Есть. Члены кабмина тоже всегда неукоснительно проводят политику, определяемую Президентом?
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Сейчас да. У бубочки сейчас абсолютная власть в стране. Вопросы еще есть?
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пост - о том что новые морды разрушили за полгода все что смогли..
твой - "а что этого нехорошего человека назначил?"..
логика - есть, нет?)) оно и видно...
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впрочем, чему удивляться - на соседних страницах зебилы с пеной у рта доказывают, что их лично "Порошенко заставил голосовать за монику!" НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 2699
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О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса.
Речь реально шла совсем не о эпидемии коронавируса, столь удачно подвернувшейся к этому моменту. Вопрос шел об экономической ситуации вообще. Было указано. что в первом квартале бюджет недополучил 20% доходов (* Шмыгаль либо врет, либо тупо не информирован. На самом деле бюджет недополучил около 35 % планируемых доходов). Во втором квартале ситуация будет еще хуже. Потому Зеленский предложил украинскому олигархату фактически заменить местную власть на местах и выполнять ее фунции " ..как в 2014 году ...". Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату.
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Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.

Минфин начал разработку мероприятий по перераспределению бюджета для создания "стабилизационного фонда" для борьбы с короновирусом. На самом деле - это секвестр бюджета для концентрации денег в руках центральной власти. Ограбят в основном региональные программы развития.
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У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке.

смысл прост - нужно поставить "100% своего" и запустить печатный станок на полную. МВФ денег не даст
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Для зеленого дебила - у Моники сейчас абсолютная власть в стране. Он мог назначить или снять любого за 5 минут. Было-бы желание. Такие тупые отмазки уже не проходят.

НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 435
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Тот,, у кого в стране абсолютная власть в уже 9 месяцев. И который завалил все, что можно и нельзя.

НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 8203
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Инвесторы за неделю с 12 по 18 марта вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения, говорится в обзоре BCS Global Markets, пишет агентство ПРАЙМ. Неделей ранее этот показатель составил 590 миллионов долларов.
Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов составил около 640 миллионов долларов. Неделю назад отток составлял 210 миллионов долларов.
19 марта Центробанк объявил, что начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из средств Фонда национального благосостояния. Регулятор пошел на такие меры на фоне резкого снижения курса рубля и цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. "Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже урсовня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут", - говорится в заявлении Центробанка.
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Філатов, це ви зробили разом. Чи думаєш все забулося?
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В общем бубочка обосрался абсолютно по всем направлениям его деятельности. Надо гнать сцанными тряпками эту ЗЕленую шмарклю, пока он не разорил Украину.
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Цікаво, як Смолій прийшов до такого висновку?
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мвф - не раздает милостыню, а дает кредиты..
Украина и так вся в долгах, осталость продать последнее - землю..
власть в Украине - ждет денег только от мвф, простого народа, или гумманитарную помощь..
в Украине олигархи - имеют льготы и коррупционные схемы, пусть власть - ищет необходимые деньги у ахметовых, коломойский и прочих воров олигархов..
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Уже "делят шкуру не убитого медведя"... НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 2067
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причем, охотники из них, хуже, чем из клоунов политики и экономисты.
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И сколько там той шкуры у этого маленького дрыща, ослика оманского. Ну разве что на прикроватный коврик на даче с этого маленького засранца.
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НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 8436
Яша! У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст!(с)
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Серьёзная заявка на победу.
А зелебобики, наверное, ассчитывают свой бюджет, надеясь на средства, которые им выдаст Зелёный Вошьдь.
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долбни, вы больше с олигархами добазаривайтесь. МВФ с такими идиотами не работает.
каждую неделю уже пол-года слышу одну и ту же песню - мы уже почти договорились с МВФ и вот-вот кредит в 100500 ********** пополнит наш бюджет.
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Зебилы, тут один ваш "уважаемый авторитет" и "создатель порохоботов" говорит, что моника уже всё.
Ссылка на видео

НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 3495

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Зебилы должны страдать. Никаких кредитов МВФ. Только Квартал 95 и отпуск за свой счет.
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Так из за этих ЗЕдибилов страдают нормальные люди.
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дурень думкой багатіє, а смолій - кредитами МВФ
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Якщо Україна не віддасть Валерійовича у США,то її кінець.
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ну,осталось выполнить единственное требование мвф-послать нахрен оборзевшую бабушку беню НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 5833.бо его все уже послали,даже не выдающий своих израиль...
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Бєня не дурак, він потягне за собою і Бубочку, який допомагав йому красти гроші в України. Павєртє, нє всё так однозначно!
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На карту поставлене питання - Україна чи Коломойський. Думай.те.
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Голова Нацбанку має знати, що МВФ не фінансує дефіцит держбюджету. Він лише поповнює валютні резерви Нацбанку. А Нацбанк вкладає свої резерви в казначейські облігації США. Тобто, кредити МВФ фінансують економіку США, а не України.
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