 Ми живемо не в комуністичному Китаї, - Корбан про введення надзвичайного стану

За словами голови громадської ради Дніпра Геннадія Корбана, - такі заходи призведуть до набагато згубніших наслідків, ніж сама епідемія, пише "НМ", передає Цензор.НЕТ.

Про це глава громадської ради написав на своїй сторінці в Facebook.

"95 квартал при владі це вже не смішно.

Запровадження надзвичайного стану (НС) по всій країні - дурний, безперспективний і непродуманий крок. У цій ситуації повноваження із надзвичайних заходів необхідно передати місцевій владі, щоб вони приймали рішення залежно від ситуації. (Прибравши при цьому ідіотів-губернаторів).

Ці заходи повинні бути чітко описані і регламентовані. І не мають перешкоджати забезпеченню життєдіяльності людей.

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Ми живемо не в комуністичному Китаї, де можливі такі мобілізаційні заходи. Де інфраструктурні об'єкти та об'єкти життєзабезпечення належать державі. Відповідно, модель надзвичайних заходів повинна бути іншою. В іншому випадку НС в Україні може привезти до катастрофи і дефолту, коли перестануть працювати водоканали, почнуться перебої в енергетиці і голодні бунти. Для того, щоб уникнути таких наслідків необхідно забезпечити місцеву владу грошима. А якщо таких немає, то середньостроковими і короткостроковими казначейськими позиками. Пріоритет віддається медустановам і медперсоналу, які там працюють.

Не можна закривати продуктові супермаркети та ринки. Транспорт повинен функціонувати.

У цій ситуації важливо обмежити пересування людей старше 60 років. І паралельно організувати логістику доставки допомоги в їхні квартири. Для прикладу, в Дніпрі трохи більше 200 тис. пенсіонерів. Легше забезпечувати цих людей, коли всі інші працюють.

Таке відчуття, що в кабіні літака, в якому летять українці, сидять діти, які через незнання натискають всі кнопки і смикають за всі ручки без розбору. Надзвичайний стан краще ввести там, в кабіні пілотів, щоб перейти на автопілот і хоч якось приземлитися", - написав Геннадій Корбан.