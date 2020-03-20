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Все про:карантин (455) Корбан (95) надзвичайний стан (60) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Ми живемо не в комуністичному Китаї, - Корбан про введення надзвичайного стану

У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні планують ввести надзвичайний стан. Втім, радикальний і жорсткий план може бути ще небезпечніший за коронавірус.

За словами голови громадської ради Дніпра Геннадія Корбана, - такі заходи призведуть до набагато згубніших наслідків, ніж сама епідемія, пише "НМ", передає Цензор.НЕТ.

Про це глава громадської ради написав на своїй сторінці в Facebook.

"95 квартал при владі це вже не смішно.

Запровадження надзвичайного стану (НС) по всій країні - дурний, безперспективний і непродуманий крок. У цій ситуації повноваження із надзвичайних заходів необхідно передати місцевій владі, щоб вони приймали рішення залежно від ситуації. (Прибравши при цьому ідіотів-губернаторів).

Ці заходи повинні бути чітко описані і регламентовані. І не мають перешкоджати забезпеченню життєдіяльності людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан

Ми живемо не в комуністичному Китаї, де можливі такі мобілізаційні заходи. Де інфраструктурні об'єкти та об'єкти життєзабезпечення належать державі. Відповідно, модель надзвичайних заходів повинна бути іншою. В іншому випадку НС в Україні може привезти до катастрофи і дефолту, коли перестануть працювати водоканали, почнуться перебої в енергетиці і голодні бунти. Для того, щоб уникнути таких наслідків необхідно забезпечити місцеву владу грошима. А якщо таких немає, то середньостроковими і короткостроковими казначейськими позиками. Пріоритет віддається медустановам і медперсоналу, які там працюють.

Не можна закривати продуктові супермаркети та ринки. Транспорт повинен функціонувати.

У цій ситуації важливо обмежити пересування людей старше 60 років. І паралельно організувати логістику доставки допомоги в їхні квартири. Для прикладу, в Дніпрі трохи більше 200 тис. пенсіонерів. Легше забезпечувати цих людей, коли всі інші працюють.

Таке відчуття, що в кабіні літака, в якому летять українці, сидять діти, які через незнання натискають всі кнопки і смикають за всі ручки без розбору. Надзвичайний стан краще ввести там, в кабіні пілотів, щоб перейти на автопілот і хоч якось приземлитися", - написав Геннадій Корбан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183027
 
   
 Топ коментарі
 
Олигархический режим Зеленского будет снесен народом.
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зеленский иди поменяй памперс вместе с сабаковым, грипп - это не чума))
хотя, после зеленского, в Украине будет, как после чумы))
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Все правильно чувак пишет.
Даже в богатых странах ЧП никто не вводит - очень дорого и бессмысленно.
Такое впечатление, что Зе преследует 2 цели:
- показать лохторату (и Ленке?) какой он "мачо", всю страну готов раком поставить если нужно.
- подтолкнуть экономику в пропасть, и списать все на коронавирус. Поэтому и торопится - эпидемия скоро закончится, экономике надо немного помочь свалиться, чтобы дефолт случился до того как закончится вирус.
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ну шо гену корбана в президенты, давно не вылазило
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если бы, тогда всё было бы совсем иначе
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Что это было? Вылезло, от кормушки оторвали, а кушать хочется.
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А когда сепаратню рвал днепровскую в Китае жил? А если бы не рвал что было бы?? Добро должно уметь постоять за себя
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Знову в державні мужі Корбан рветься? Так мудро звіздить...
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Олигархический режим Зеленского будет снесен народом.
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Смешной ты)))))
Пишиисчо))
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Зелючок, беги перед террористами извиняться за обстрел мирного Донецка. У ваших это в тренде.
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Я не, ведь пэтька подписал мирный Минск.
Шо тебя не устраивает?
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Порох підписав багато чого, але бубочці тільки це до вподоби.
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Все правильно он написал.
През от Коломойского,премьер от Ахметова,
а ты тупой ЗЕбобик раз до тебя недоходит.
Что ****,хуже нестало?ЗЕтвари тупые.
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Усохнешь ты,кода в обмениках будет доллар по 50 и ты скажешь что голосовал за ЗЕнаркомана тебя люди разорвут.
Хуже уже настало.
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Олигархический режим зеленского... К чему бы это вспомнился кучма? Хотя, нынешние порохоботы и зелеботы тогда еще в пеленки мочились.
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Только наша бьідлоєлита считает, что демократия єто безнаказанность, безответственность и пофигизм.
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Так саме комуністичний Китай вже переміг вірус, а найкращі світові демократії або в повному лайні, або бідкаються щоб це не дійшло до них.
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А у тебя за поребриком, так вообще его нет Мы живем не в коммунистическом Китае, - Корбан о введении чрезвычайного положения - Цензор.НЕТ 7641
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Демократична Південна Корея теж уже перемогла...
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По-перше, ще не перемогла, тому що там 87 нових випадки зараження лише за 19 березня. Але переможуть, тому що там демократія з дуже серйозними умовностями - тотальний контроль за населенням, рекордна кількість камер відеоспостереження і можливість швидкого притягнення до відповідальності за записами із цих камер, медицина і рівень життя населення одні із найкращих у світі, так само як самосвідомість корейців.
Для бідних країн, де всього цього немає, підійдуть лише драконівські авторитарні методи.
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Проблема в тому що бидломаса навіть не розуміє як живуть так звані демократичні країни в яких абсолютна диктатура закону і народ в абсолютній більшості законослухняні. В Україні ж демократію сприймають як вседозволеність, демократія для них це поліцейського матом шити у відповідь на прозання покащати водійське посвідчення... Оголосили карантин, а їм треба по справах і вони плювали на всіх, бо у неї манікюр, а він з пацанами на пиво ідуть
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Китай победил 1-й раунд, но экономика умерла. Падение нефти, срубля, гривни, мировых биржевых индексов - это результат "перемоги" Китая.
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Отже, якби в Китаї до цього часу вирувала епідемія - зі світовими індексами все було б нормально?
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падение все равно было бы но растянутое во времени.
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Саме комуністичний і породив цю пошесть. І саме його чиновники замовчували справжні масштаби хвороби.
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І який із цього висновок?
Давайте не брати приклад з країни, тому що там був початок і епіцентр пандемії, хоча зараз вірус подолано? А краще давайте наслідувати тих, хто спочатку грався в демократію, а вже зараз діє тими ж самими китайськими методами але запізно, і через це має куди більші проблеми і втрати?
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зеленский иди поменяй памперс вместе с сабаковым, грипп - это не чума))
хотя, после зеленского, в Украине будет, как после чумы))
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"Баварія оголошує комендантську годину для свого населення через коронавірус. Очікується, що незабаром буде оголошено більше комендантських годин в інших регіонах Німеччини." Чума чи вірус - їм не має різниці хто при владі Зеленський або Меркель чи Путін (та похер хто) завалять без лишніх запитань. Між іншим уряд Німеччини закуповує більше 10 000 апаратів штучної вентиляції легень. Фактично вони готуються до "війни". Трохи походив по лікарнях нашої країни і можу сміливо сказати - там повна Ж.....
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В нашому районі на 150 000 населення один апарат 80-х років випуску.
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Та что вы от них хотите?
Страной управляют КЛОУНЫ-КОРРУПЦИОНЕРЫ "по приколу"!
Пора давно это понять!
И единственный вопрос, который остался:
Сможем ли мы ДОЖИТЬ до новых выборов или СДОХНЕМ по дороге?
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ну да..если убрать идиотов из власти - то и эпидемии бы не было
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Все правильно чувак пишет.
Даже в богатых странах ЧП никто не вводит - очень дорого и бессмысленно.
Такое впечатление, что Зе преследует 2 цели:
- показать лохторату (и Ленке?) какой он "мачо", всю страну готов раком поставить если нужно.
- подтолкнуть экономику в пропасть, и списать все на коронавирус. Поэтому и торопится - эпидемия скоро закончится, экономике надо немного помочь свалиться, чтобы дефолт случился до того как закончится вирус.
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Нужен дефолт, а дальше - скупка Коломойским самого интересного за бесценок.
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Ну Беня всю жизнь барыжит, вот интересно, как вечный госслужащий питролексееичь себе на шару все скупил?)))
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якщо буде дефолт, то далі, за сценарієм бородатої бабусі бєні - отримання Україною грошей від свинособакії і відкритий шлях у тайожний союз.
Але Боженька вносить корективи: у кацапсинів в самих грошенят стає все меньше. Так що гешефту може й не статится
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Нормально так: дайте местным властям полномочия, а не дуракам-губернаторам. А ключ от квартиры, где деффки лежат он не хочет впридачу?
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"Такое ощущение, что в кабине самолета, в котором летят украинцы, сидят дети, которые по незнанию нажимают все кнопки и дергают за все ручки без разбора.Источник:https://censor.net.ua/n3183027"

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и как обычно, все что ни говорят взрослые - дети делают наоборот, лишь бы не так как сказали.
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пока. но каммунистическая раша уже у порога.
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Jiдам потрiбнi жерви, так Коба, як вальцману
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Давно про вальцмана не було чути))) А що ЗЕленський вже не з тих?
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Наконец-то здравые мысли выходят наверх, а то дешевый клоун убьет страну напрочь!
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95 квартал у власти это уже не смешно.
Введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей стране - глупый, бесперспективный и непродуманный шаг. Такое ощущение, что в кабине самолета, в котором летят украинцы, сидят дети, которые по незнанию нажимают все кнопки и дергают за все ручки без разбора. Чрезвычайное положение лучше ввести там, в кабине пилотов, чтобы перейти на автопилот и хоть как-то приземлиться. https://www.facebook.com/nabrok.military/posts/2260875790875978
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Зеленский все…
Надо начинать с нового президента, с новой Рады. Продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев.
Человек который не понимает что окружает его, человек который не понимает закономерностей политического, экономичекского и социального развития. Человек на высшем государственном посту, принимающий ошибочние решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей. Он даже не знает граней того, что он не знает в этой сфере.
Некоторые люди в Украине построили себе миф, что путин хочет отдать Донбасс. Путин хочет получить как можно высокую цену за разговоры о том, что он возможно подумает о том, что сделать с Донбассом.

Ілларіонов в інтерв'ю Гордону.
https://www.youtube.com/watch?v=w0DCgbBKdAw&feature=emb_logo
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Сколько слов написал но главное что хотел сказать так это:
-Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо обеспечить местные власти деньгами.Источник: https://censor.net.ua/n3183027
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а что не так?
Если коммуналку раздавать бесплатно - то с чего зарплаты платить на водоканале, в горгазе, в электросетях? Или люди бесплатно должны работать? Водоканал должен покупать реактивы для очистки воды - за какие деньги?
Если власть разрешает людям не платить, то должна сама оплачивать это все.
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...в коммунистическом Китае ты бы уже давно стояло перед расстрельной машиной, мудло Мы живем не в коммунистическом Китае, - Корбан о введении чрезвычайного положения - Цензор.НЕТ 4073
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Joseph the Fox

@ExiledFox1 3 ч

О вирусе было известно еще в ноябре. Что было сделано в КНР? Ничего.
В январе вбросили дезу, что вирус не передается между людьми.
Врача, который бил в колокола, зашугали, а потом он сам умер от вируса.
Карантин ввели только после того, как люди начали тупо падать на улицах.

Какая здесь мораль? Никакой.
Мойте руки почаще.
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милиция зеленского жаждет власти, введения карточной системы,
лишения граждан прав и свобод, приват за 800 гривасов
предлагает продать навсегда все данные клиента,
типа кэшбек 800 гривасов, но есть допусловия,
прочитал, ужаснулся, отказался , надо вообще забанить их промо в вайбере
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Геннадий прав, лебедь рак и щука, жди беды одни советчики, и чем дальше в лес тем хуже, где мнеие вирусологов, эпидемиологов, учитель истории это хорошо, но помоему с чп он переборщил.
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всех депутатов кабмин и оп- отправить в Израиль для наглядного пособия и уроков как работают органы власти во времья шумихи с вирусами и не только с вирусами...
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Израиль, читайте п5 !
Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
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читать- теория,делать прочитанное- практика ,разница
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Корбан был бы отличным президентом, но бандиты из ОПГ МВД
умело упаковали народного Героя, правда и народ
понятие относительное, большинство думали как пожрать и по°°°ть
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Так, Корбан - державник. І він не лукавий крадун, як Пєця. Але навряд його українці сприймуть
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Корбан має рацію. Зєля керує літак "Україна" на трощу. І це в умовах більш-меньш прийнятної погоди і видимості. Що буде, якщо нас настигне ураган "Короновірус"???
Зєлю геть. Дострокові. Але головне питання залишається: "Хто має бути нашим лідером?"
Ваші пропозиції, пані і панове
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милиция потирает руки готовясь ворочать продуктовыми карточками
кому не хватает жратвы в Украине ?
Авакова в отставку !
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осталось только Коломойскому высказаться,
по сути весь цирк с обвинениями в его адрес это
информационная атака проросийской нечисти
для изоляции зеленского от враждебных
рф личностей и окружение Президента сбродом
типа сцывох, кулеб, венедиктовых и прочих
блатных и серьёзных нелохов
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Умник!!! Эпидемия !!!! В курсях???? Притухни маленько!!!!!
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Умник!!! Эпидемия !!!! В курсях???? Притухни маленько!!!!!
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Откуда это ворюга вылез, он вообще какую должность занимает???? Проходимец.
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Корбан помогает Филатову "освоить" бюджет через коррупционные схемы.
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читаю коменти і очам своїм не вірю , ПЕСдюки підтримують Корбана Ми живемо не в комуністичному Китаї, - Корбан про введення надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 7502
бл@ть ви ПЕСдюки долбометри Ми живемо не в комуністичному Китаї, - Корбан про введення надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 9173
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Сам придумал совет, сам назначил себя главой, что за общественный совет такой в котором глава главный рейдер Украины бывшая шестерка поца.
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Корбан бандюган со стажем,но как правильно говорит.ЧП вводить не своевременно и опасно
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ну да кончно Китайский "режим" вам бы хотелось в Украине - и вот такое "политбюро" - так да...- хотя прпактически так оно у нас и есть - окромя "коммунизма" по- ...

Ми живемо не в комуністичному Китаї, - Корбан про введення надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 1573
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- Корбан о введении



уберите нах енту крысу
ужн отсиделся и вылез
падло
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Согласен. COVID-19 не оспа с эболой. Карантин нужен, но не истерика. Такое впечатление, что малоросы хотят уничтожить Украину под видом борьбы с коронавирусом.
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Корбан фактично був на чолі дніпровської команди, яка зупинила російську навалу з Лугандонії. І цапи б пішли з Лугандонії, якщоб не російський шпигун Пєця. Який повністю згорнув супротив, зупинив обмін полоненими, почав зливати Луганськ і Донецьк. Коли російський шпигун Пєця ледве досидів свій термін, то він передав владу свойому наступнику - російському шпигуну Зєлє. Ось і все про все.
Зєлю геть. Дострокові. Це питання рівня "бути, або не бути"
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Почему после 60 лет? Вчера в Исландии 36 летний умер, от короны.
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1. Буде економічний коллапс.
2. А тим часом, хтось буде скупати активи. Може навіть китай - підприємсьтва.
3. Україна буде належати тому хто скупує масу активів.
4. ?
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Правильно! У нас демократія, ми маємо право вільно здихати А Корбан посидить в карантині в цей час в теократичному Ізріїлі...
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ещё один недобитый жидяра корбан, начал вякать и всех учить!!! наверное все, что ранее наворовал уже истратил?? Хватит нам жидов- учителей- прохвостов в виде Ульяновых, троцких, рабиновичей, мертведчуков, волошиных, немчиновых и прочей пророссийской сволочи.
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