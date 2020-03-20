 Ми живемо не в комуністичному Китаї, - Корбан про введення надзвичайного стану

За словами голови громадської ради Дніпра Геннадія Корбана, - такі заходи призведуть до набагато згубніших наслідків, ніж сама епідемія, пише "НМ", передає Цензор.НЕТ.
Про це глава громадської ради написав на своїй сторінці в Facebook.
"95 квартал при владі це вже не смішно.
Запровадження надзвичайного стану (НС) по всій країні - дурний, безперспективний і непродуманий крок. У цій ситуації повноваження із надзвичайних заходів необхідно передати місцевій владі, щоб вони приймали рішення залежно від ситуації. (Прибравши при цьому ідіотів-губернаторів).
Ці заходи повинні бути чітко описані і регламентовані. І не мають перешкоджати забезпеченню життєдіяльності людей.
Ми живемо не в комуністичному Китаї, де можливі такі мобілізаційні заходи. Де інфраструктурні об'єкти та об'єкти життєзабезпечення належать державі. Відповідно, модель надзвичайних заходів повинна бути іншою. В іншому випадку НС в Україні може привезти до катастрофи і дефолту, коли перестануть працювати водоканали, почнуться перебої в енергетиці і голодні бунти. Для того, щоб уникнути таких наслідків необхідно забезпечити місцеву владу грошима. А якщо таких немає, то середньостроковими і короткостроковими казначейськими позиками. Пріоритет віддається медустановам і медперсоналу, які там працюють.
Не можна закривати продуктові супермаркети та ринки. Транспорт повинен функціонувати.
У цій ситуації важливо обмежити пересування людей старше 60 років. І паралельно організувати логістику доставки допомоги в їхні квартири. Для прикладу, в Дніпрі трохи більше 200 тис. пенсіонерів. Легше забезпечувати цих людей, коли всі інші працюють.
Таке відчуття, що в кабіні літака, в якому летять українці, сидять діти, які через незнання натискають всі кнопки і смикають за всі ручки без розбору. Надзвичайний стан краще ввести там, в кабіні пілотів, щоб перейти на автопілот і хоч якось приземлитися", - написав Геннадій Корбан.
Пишиисчо))
Шо тебя не устраивает?
През от Коломойского,премьер от Ахметова,
а ты тупой ЗЕбобик раз до тебя недоходит.
Что ****,хуже нестало?ЗЕтвари тупые.
Хуже уже настало.
Для бідних країн, де всього цього немає, підійдуть лише драконівські авторитарні методи.
Давайте не брати приклад з країни, тому що там був початок і епіцентр пандемії, хоча зараз вірус подолано? А краще давайте наслідувати тих, хто спочатку грався в демократію, а вже зараз діє тими ж самими китайськими методами але запізно, і через це має куди більші проблеми і втрати?
хотя, после зеленского, в Украине будет, как после чумы))
Страной управляют КЛОУНЫ-КОРРУПЦИОНЕРЫ "по приколу"!
Пора давно это понять!
И единственный вопрос, который остался:
Сможем ли мы ДОЖИТЬ до новых выборов или СДОХНЕМ по дороге?
Даже в богатых странах ЧП никто не вводит - очень дорого и бессмысленно.
Такое впечатление, что Зе преследует 2 цели:
- показать лохторату (и Ленке?) какой он "мачо", всю страну готов раком поставить если нужно.
- подтолкнуть экономику в пропасть, и списать все на коронавирус. Поэтому и торопится - эпидемия скоро закончится, экономике надо немного помочь свалиться, чтобы дефолт случился до того как закончится вирус.
Але Боженька вносить корективи: у кацапсинів в самих грошенят стає все меньше. Так що гешефту може й не статится
Введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей стране - глупый, бесперспективный и непродуманный шаг. Такое ощущение, что в кабине самолета, в котором летят украинцы, сидят дети, которые по незнанию нажимают все кнопки и дергают за все ручки без разбора. Чрезвычайное положение лучше ввести там, в кабине пилотов, чтобы перейти на автопилот и хоть как-то приземлиться. https://www.facebook.com/nabrok.military/posts/2260875790875978
Надо начинать с нового президента, с новой Рады. Продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев.
Человек который не понимает что окружает его, человек который не понимает закономерностей политического, экономичекского и социального развития. Человек на высшем государственном посту, принимающий ошибочние решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей. Он даже не знает граней того, что он не знает в этой сфере.
Некоторые люди в Украине построили себе миф, что путин хочет отдать Донбасс. Путин хочет получить как можно высокую цену за разговоры о том, что он возможно подумает о том, что сделать с Донбассом.
Ілларіонов в інтерв'ю Гордону.
https://www.youtube.com/watch?v=w0DCgbBKdAw&feature=emb_logo
-Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо обеспечить местные власти деньгами.Источник: https://censor.net.ua/n3183027
Если коммуналку раздавать бесплатно - то с чего зарплаты платить на водоканале, в горгазе, в электросетях? Или люди бесплатно должны работать? Водоканал должен покупать реактивы для очистки воды - за какие деньги?
Если власть разрешает людям не платить, то должна сама оплачивать это все.
Joseph the Fox
@ExiledFox1 3 ч
О вирусе было известно еще в ноябре. Что было сделано в КНР? Ничего.
В январе вбросили дезу, что вирус не передается между людьми.
Врача, который бил в колокола, зашугали, а потом он сам умер от вируса.
Карантин ввели только после того, как люди начали тупо падать на улицах.
Какая здесь мораль? Никакой.
Мойте руки почаще.
лишения граждан прав и свобод, приват за 800 гривасов
предлагает продать навсегда все данные клиента,
типа кэшбек 800 гривасов, но есть допусловия,
прочитал, ужаснулся, отказался , надо вообще забанить их промо в вайбере
Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
умело упаковали народного Героя, правда и народ
понятие относительное, большинство думали как пожрать и по°°°ть
Зєлю геть. Дострокові. Але головне питання залишається: "Хто має бути нашим лідером?"
Ваші пропозиції, пані і панове
кому не хватает жратвы в Украине ?
Авакова в отставку !
по сути весь цирк с обвинениями в его адрес это
информационная атака проросийской нечисти
для изоляции зеленского от враждебных
рф личностей и окружение Президента сбродом
типа сцывох, кулеб, венедиктовых и прочих
блатных и серьёзных нелохов
бл@ть ви ПЕСдюки долбометри
уберите нах енту крысу
ужн отсиделся и вылез
падло
Зєлю геть. Дострокові. Це питання рівня "бути, або не бути"
2. А тим часом, хтось буде скупати активи. Може навіть китай - підприємсьтва.
3. Україна буде належати тому хто скупує масу активів.
4. ?