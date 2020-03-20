 НБУ найближчим часом затвердить стандартні правила "кредитних канікул" для всіх, - Рожкова

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова.
"Найближчими днями ми фіналізуємо правила пільгового користування кредитами. Це буде стосуватися всіх позичальників - і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і фізосіб", - сказала вона.
За її словами, ці підходи будуть стандартизовані.
"Їх прийме правління і таким чином вони будуть впроваджені банками", - додала Рожкова.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.
Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов составил около 640 миллионов долларов. Неделю назад отток составлял 210 миллионов долларов.
19 марта Центробанк объявил, что начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из средств Фонда национального благосостояния. Регулятор пошел на такие меры на фоне резкого снижения курса рубля и цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. "Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже урсовня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут", - говорится в заявлении Центробанка.