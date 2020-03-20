EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка
  1810  4
Все про:кредит (266) НБУ (636) Рожкова Катерина (57)

 НБУ найближчим часом затвердить стандартні правила "кредитних канікул" для всіх, - Рожкова

Національний банк України на днях затвердить стандартні правила "кредитних канікул" для всіх.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова.

"Найближчими днями ми фіналізуємо правила пільгового користування кредитами. Це буде стосуватися всіх позичальників - і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і фізосіб", - сказала вона.

За її словами, ці підходи будуть стандартизовані.

Також читайте: НБУ почав поповнювати каси банків готівковою валютою

"Їх прийме правління і таким чином вони будуть впроваджені банками", - додала Рожкова.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183026
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Занимаешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.
 показати весь коментар
 
 
Инвесторы за неделю с 12 по 18 марта вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения, говорится в обзоре BCS Global Markets, пишет агентство ПРАЙМ. Неделей ранее этот показатель составил 590 миллионов долларов.
Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов составил около 640 миллионов долларов. Неделю назад отток составлял 210 миллионов долларов.
19 марта Центробанк объявил, что начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из средств Фонда национального благосостояния. Регулятор пошел на такие меры на фоне резкого снижения курса рубля и цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. "Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже урсовня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут", - говорится в заявлении Центробанка.
 показати весь коментар
 
 
Нацбанк може приймати все що завгодно. Ось тільки банки - комерційні установи. Хто їм компенсує втрати від канікул? Чи готовий Нацбанк надати банкам ресурси під 0 %?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору