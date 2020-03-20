 У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, - ОДА

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає місцеве видання "Наше місто", передає Цензор.НЕТ.
Рішення про введення надзвичайної ситуації було ухвалено регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, це рішення комісії є скоріше формальним - необхідне для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", - сказав глава облради Святослав Олійник.
Новости надо было читать.
Мы своей маме пенсионерке чрезвычайную ситуацию обьявили еще в середине февраля
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Так а зачем тогда х*йней страдать? Что делать нечего?
людей надо напугать сильнее, а то два дня прошло, а им - хоть бы хны... не боятся
надо, чтобы абсирались при слове "каронавирус", чтобы ноги дрожали и температура подскакивала