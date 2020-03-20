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Все про:Дніпропетровщина (659) карантин (455) надзвичайний стан (60) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, - ОДА

У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає місцеве видання "Наше місто", передає Цензор.НЕТ.

Рішення про введення надзвичайної ситуації було ухвалено регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

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"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, це рішення комісії є скоріше формальним - необхідне для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", - сказав глава облради Святослав Олійник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183023
 
 
 Топ коментарі
 
Где блядь брать маски скажи сначала
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Слухей зебіл - покажи мені де маски можна купити ? А санітайзери ? Медичного спирту навіть немає... Чи ти думаєш ми забули як ти тут бубочці очко вилизував ?
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ХЗ про какую чс они талдычат--живу в центре Днепра,только что гуляла по магазам,людей почти нет,в масках из них 1 из 10,в трамваях и маршрутках человек по 5,никто не носится с мешками,все вежливые и спокойные,купила в сельпе сыр и рыбу,хомячку в зоомаге ореховых крекеров-работает,в винах мира винца французского-работает.Ни скорых,ни ментов ни танков за час не встретилось.
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Долго раздуплялись.
Новости надо было читать.
Мы своей маме пенсионерке чрезвычайную ситуацию обьявили еще в середине февраля
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Необхідно зробити обов'язковим знаходження людей в публічних місцях в масках. Як в Китаю. І штраф за пересування без масок має бути у вигляді незмиваємої фарби на лоба з аерозолю.
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Сижу шью маски себе и семье, а что делать?
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Слухей зебіл - покажи мені де маски можна купити ? А санітайзери ? Медичного спирту навіть немає... Чи ти думаєш ми забули як ти тут бубочці очко вилизував ?
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Краской лоб надо было раньше, приезжим и их родственникам, с которыми они живут, красить.
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Надо зеленой краской помечать лбы таких до***бов как ты. А то в толпе плохо видно голосовавших за эту власть.
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Дополнительных ограничений оно не повлечет.
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Так а зачем тогда х*йней страдать? Что делать нечего?
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ну ты смешной )
людей надо напугать сильнее, а то два дня прошло, а им - хоть бы хны... не боятся
надо, чтобы абсирались при слове "каронавирус", чтобы ноги дрожали и температура подскакивала У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 4934
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ХЗ про какую чс они талдычат--живу в центре Днепра,только что гуляла по магазам,людей почти нет,в масках из них 1 из 10,в трамваях и маршрутках человек по 5,никто не носится с мешками,все вежливые и спокойные,купила в сельпе сыр и рыбу,хомячку в зоомаге ореховых крекеров-работает,в винах мира винца французского-работает.Ни скорых,ни ментов ни танков за час не встретилось.
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б@лияать, как же вам в ваши пустые головы донести, чтоб вы не гуляли по магазинам У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 1990 а выходили в крайней необходимости У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 8696 сидите дома и не распространяйте эту дрянь, вам же ясно сказали, это не выходные и не праздничные, это карантин У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 2489 У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 2489 У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 2489
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А продажные минские сговора с фашистским кремлём по капитуляции Украины уже отменили? А если нет то кто обяжет кровавых нелюдей - убийц террористов - коллаборантов с оккупированной проклятым кремлём бандитской резервации "лугандонии - ордло" . Заставит этих выродков бандитов - сепаратистов при переговорах со своими продажными сообщниками нашими Иудами ЗЕбилами капитулянтами быть в масках .....
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