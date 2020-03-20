 В Івано-Франківську облаштують окреме місце для поховання померлих від коронавірусу

Про це на комісії з надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Звертаюся до ритуальних служб міста. Для цих людей має бути місце. Ми повинні провести всі необхідні заходи і для поховання жінки, яка вже померла", - сказав мер.

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