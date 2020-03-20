 В Івано-Франківську облаштують окреме місце для поховання померлих від коронавірусу

Про це на комісії з надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Звертаюся до ритуальних служб міста. Для цих людей має бути місце. Ми повинні провести всі необхідні заходи і для поховання жінки, яка вже померла", - сказав мер.
Траншеи по 100 метров и сбоку еще куча негашеной извести для посыпки?
родственники смогут увидить последствия милицейских методов лечения ?
На пластике до 5 часов, в воздухе до 4 часов на бумаге до 1 часа.
Это же не эбола-чума-сибирская-язва, что бы трупов так бояться?