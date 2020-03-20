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 Суспільство
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Все про:Івано-Франківськ (138) карантин (455) Марцінків (9) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 В Івано-Франківську облаштують окреме місце для поховання померлих від коронавірусу

В Івано-Франківську облаштують окреме місце для поховання людей, померлих від коронавірусу.

Про це на комісії з надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Звертаюся до ритуальних служб міста. Для цих людей має бути місце. Ми повинні провести всі необхідні заходи і для поховання жінки, яка вже померла", - сказав мер.

Також читайте: В Івано-Франківську з підозрою на коронавірус госпіталізовано 15 осіб: просимо Зеленського ввести в Україні надзвичайний стан, - мер Марцінків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183022
 
 
 Топ коментарі
 
логично..... чтобы другие обитатели кладбища случайно не заразились....
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Вот деб.лы, ВОЗ уже дал по этому поводу заключение ! Что тела амерших - угрозы не представляют !
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В Ивано-Франковске у власти - необразованные люди. Вирус не живет в умершем теле. Какие отдельные места для захоронения? Зачем?
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А почему не кремировать? Так же безопасней и экономней! Ах да, боженька придет и все воскреснут. А если он такой крутой, боженька этот, он шо, не может из пепла опять собрать человека? Тю.
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Коли на очах все рушиться, то вихід один -ховайте де і як можете. Головне, щоб на тротуарах не лежали.
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В Ивано-Франковске у власти - необразованные люди. Вирус не живет в умершем теле. Какие отдельные места для захоронения? Зачем?
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быдломасса не поймет если на общем кладбище хоронить. Будет побоище, местные рагули с вилами и смолоскипами против родственников и друзей покойного. В результате мест на кладбище может не хватить
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Відкривай крематорій, перспективна бізнес-опортуніті
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пока соберешь все разрешения, и построишь - эпидемия закончится, все труды пойдут прахом...
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Не ври. Крематории есть в каждом городе/райцентре.
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хз..наприклад у Кременчуці не кремують..
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У нас не настолько как в Италии. Можно орагнизовать вывоз и кремацию в другой район/город. Но, конечно, родные усопшего не позволят.
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Людина повинна повстати перед Страшним судом тілом, а не прахом
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т.е. Джордано Бруно страшный суд не грозит?
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Каким телом? Там же кости одни. Кальцый по сути.
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А если у моего деда куплено место, и на крутом кладбище? Если с ним что-то случится, я хоронить его хрен зна где должен? А они не ********* случаем?
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Деда можно кремировать и захоронить на крутом кладбище, чо!
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Можно, если он согласится В Івано-Франківську облаштують окреме місце для поховання померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8721 хотя тогда наверное это будет уже не важно
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Передчасно готуються хоронити пенсіонерів і не тільки їх.
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Если носитель умер то и вирус погибает,бред
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Мне в другой теме подсказали: не бред, а ОТКАТ.
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Не погибает, на всех поверхностях сохраняет жизнеспособность по нескольку дней. На теле умершего, на предметах одежды сохраняет жизнеспособность. Если Вы чего то не знаете, то это не значит, что ваши выдумки правильны.
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логично..... чтобы другие обитатели кладбища случайно не заразились....
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какой далеко предусмотрительный вперед мер , какая своевременная забота В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 5590
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а чому китайці та італійці всіх померлих від вірусу кримують?
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так,певно в родинних мавзолеях зберігають той самий прах після кремації.
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тех, которые в крым не поместились ?
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Как в Иране?!

Траншеи по 100 метров и сбоку еще куча негашеной извести для посыпки?
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хороший способ обагатиться придумали , чем опасен такой покойник ?
родственники смогут увидить последствия милицейских методов лечения ?
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Ох и дятлы, вирус погибает в мертвом организме. Он долго не живет вне живого организма, это не чума!
На пластике до 5 часов, в воздухе до 4 часов на бумаге до 1 часа.
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как лист или перо. нужны определённые условия, чтобы так долго "летало".
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да штож такое?! франковчане, подарите своему меру новые труселя. те, что на нём, стирке уже не подлежат.
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Вот деб.лы, ВОЗ уже дал по этому поводу заключение ! Что тела амерших - угрозы не представляют !
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Я думаю, там проблема в другом. Мэр сказал, что умерших гарантированно похоронят в городе. Кто не сталкивался недавно с проблемами похоронить близких, тот не понимает в чем вообще проблема. А кто изворачивался и давал взятки, чтобы хоть как-то выбить место, тому даже призрачные обещания чиновника кажутся благим делом. Хотя я более чем уверен, что это только призрачные обещания. Кладбищенская мафия кого угодно сама похоронит, кто будет покушаться на их бизнес.
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Мэр просто не очень образованный, обычный селянин. Других проблем по преодолению эпидемии у него нет.
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И КАКИМ ОБРАЗОМ ?! Дайте ссылку на авторитетный источник !
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Простите, не понимаете, не дочитываете, не умеете делать выводы, не умеете анализировать...живёт на поверхностях, на ручках, на кнопках, на обуви, на волосах, одежде, на поручнях, в пыли сидит, живёт, жизнеспособное, как вам объяснить! везде! Попадает на слизистую, начинает размножаться в организме, проявляет патогенные свойства. Особо опасная инфекция. Очень контагиозная.
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Я не спрашивал вашего мнения ! Я просил вас дать ссылку "на авторитетный источник" !
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Элементарные базовые знания нужны в любой отрасли, чтоб что то понимать. Мы ж не будем обсуждать принципы строения, скажем, космических летательных аппаратов, не будем спорить об устройстве узлов, обеспечивающих взлет или посадку, потому что не имеем элементарных, не говоря о базавых, знаний в этой отрасли.
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НАХЕРА?!!
Это же не эбола-чума-сибирская-язва, что бы трупов так бояться?
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Хтось поясніть недолугому, що вірус "живе" тільки в живій клітині і "помирає" разом з нею.
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Цікаво скільки місць ці оптимісти виділили.
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Зебилы виноваты в эпидемии вы ведь ваш зелупа её начал штучно ...
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дискриминация покойников по кароновирусному признаку...я бы еще и осиновый кол в сердце, ну так, на всякий случай.......
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