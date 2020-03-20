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 Політика України, Київські новини
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 На боротьбу з коронавірусом Київ виділив 260 млн грн, - Кличко

Київ виділив 260 млн грн із резервного фонду міського бюджету на протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це мер столиці Віталій Кличко сказав на брифінгу.

"Ми виділили 260 мільйонів з резервного фонду бюджету міста Києва. Вони спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень нашого міста", - заявив Кличко.

За його словами, столиця закуповує апарати штучної вентиляції легень, а також замовила тест-системи, маски, захисні халати.

Мер наголосив, що нестача захисних масок та рукавичок виникла насамперед через те, що "дехто хотів на цьому заробити".

"Я вже казав, що у Київ надійшли 62 тис. медичних масок, які придбало місто. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще понад 100 тис. масок, виготовлених на українських підприємствах та за кордоном", - сказав Кличко.

Також читайте: Київські лікарі зможуть проводити діагностику на коронавірус вдома, - Кличко

Мер наголосив, що ажіотаж на індивідуальні заходи захисту є не лише в Києві, а й по всьому світу.

"Щодо дезінфекторів, то ми їх також замовили. Їх виготовляють, а медичні рукавички сьогодні є в комунальних аптеках "Фармація", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків COVID-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183021
 
 
 Топ коментарі
 
Это ж не пол миллиарда на пешеходном мосту красть - тут экономия нужна.
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"в Киев поступили 62 тыс. медицинских масок"

62 тыс/4 млн населения = 0,015
Этот даун хоть в курсе сколько людей в Киеве живёт?
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Кстати, интересно - он гордится тем, что слово "коронавирус" выговорить смог?
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по 70 грн. на каждого киевлянина. шоб вы были здоровы.
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Это ж не пол миллиарда на пешеходном мосту красть - тут экономия нужна.
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Кстати, интересно - он гордится тем, что слово "коронавирус" выговорить смог?
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"в Киев поступили 62 тыс. медицинских масок"

62 тыс/4 млн населения = 0,015
Этот даун хоть в курсе сколько людей в Киеве живёт?
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Не совсем про короновирус, но очень важная информация
Кремль по всем дипломатическим каналам запросил срочно решить вопрос о снятии с него международных санкций. Иначе грозится такими "бедами", как срыв международных обязательств России по ряду контрактов, значительным увеличением трудовой миграции и (почему-то) экологической катастрофой.

P.S. Вчера кому-то ещё было "плевать на санкции", да?)

Здесь (в США) пишут, что Трампа очень разозлила развязанная Россией нефтяная война и он даже отклонил вчерашний звонок Путина, который хотел "перетереть" с Дональдом "совместные действия по преодолению мирового экономического кризиса".
В ответ на российску дурость США начали закупки большого объема нефти для государственного стратегического резерва - всего будет закуплено 90 млн. брл по "очень хорошим ценам".
«Это фантастическая идея. Стратегический резерв - один из немногих рычагов, которые доступны США в период штормов на нефтяном рынке. Кроме того, США найдут возможность поддержать сланцевую отрасль, составляющую лишь 1% от ВВП страны», - считает эксперт Again Capital.
И ещё: "Покупка баррелей с рынка позволит сгладить избыток, который возникнет из-за решения саудитов нарастить добычу, а кроме того окончательно добьёт русских. Если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне 20 дол за баррель, РФ за эти 5 лет потеряет 20% своего ВВП. А это экономический коллапс, катастрофа, развал государства."

Также упоминается Украина: "Киеву необходимо срочно принять закон о невозможности возврата Приватбанка его прежнему владельцу, для того, чтобы обеспечить "подушку" МВФ в виде 5 млрд дол. Причём, Фонд в настоящее время не настаивает на срочном решении земельного вопроса, предоставив Киеву возможность сделать это до конца текущего года. Кроме того, он (Киев) должна максимально свернуть экономические связи с Москвой, что уже начал делать Китай."

Эксперт также уверен, что Украине не удастся перезанять деньги на российском финансовом рынке, так как в среднесрочной перспективе возможности РФ будут приближаться к плохим или очень плохим. Препятствием для полноценного сотрудничества с МВФ и США видится в слабопрофессиональном украинском правительстве, которое до сих пор не задекларировало принципы своей работы и не наметитило экономические приоритеты.

Вывод:
Негативных последствий от пандемии короновируса и нефтяной войны не удастся избежать ни одной экономике мира. Но украинские стартовые позиции на данном этапе несколько лучше, чем у той же России и ряда её вассалов.
Кризис - одновременно окно возможностей, и если бы эта власть не металась от одного идиотского решения (как по короновирусу, так и по экономике) к другому, у нас бы появился большой шанс не только окончательно оторваться от северо-восточного соседа, но и создать все предпосылки для возврата своих земель. Хотя тот же Донбасс, который уже сильно инкорпорирован в экономику России, может рухнуть раньше остальных. Оно нам надо? Надо думать.
Время решительных действий. Но с этой ли властью? Повторю традиционное. Пороха бы. Во всех смыслах.
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Коломойский сможет любой банк превратить в Приват,
оно только ему не надо,
считаю его Героем Украины
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если что, я лох и зебил и шокотролль итд, не утруждайтесь напоминать
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это интересно (и полезно) знать!!!

На борьбу с коронавирусом Киев выделил 260 млн грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 2941

«Нет в продаже защитных масок с такими чудодейственными свойствами. Согласно инструкции ВОЗ главное, чтобы металлический фиксатор на маске плотно крепился непосредственно к верхней части носа. Каким боком будет одета маска - не имеет значения. Стандартная маска трехслойная и основную функцию выполняет внутренняя часть»,
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запахло баблом, кличко зашевелился
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виталик к фирташу на совещание летал, или по скайпу ?
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В основном на написания програм и конференций. Кошторис где? Они так и будут создовать поводы для воровства.Все податки у домовладельцев а распределение их только с представителями домов. Тогда начнется боьба за свое а не народное.Шо гуртове то чортове.
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