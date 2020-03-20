 На боротьбу з коронавірусом Київ виділив 260 млн грн, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це мер столиці Віталій Кличко сказав на брифінгу.
"Ми виділили 260 мільйонів з резервного фонду бюджету міста Києва. Вони спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень нашого міста", - заявив Кличко.
За його словами, столиця закуповує апарати штучної вентиляції легень, а також замовила тест-системи, маски, захисні халати.
Мер наголосив, що нестача захисних масок та рукавичок виникла насамперед через те, що "дехто хотів на цьому заробити".
"Я вже казав, що у Київ надійшли 62 тис. медичних масок, які придбало місто. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще понад 100 тис. масок, виготовлених на українських підприємствах та за кордоном", - сказав Кличко.
Мер наголосив, що ажіотаж на індивідуальні заходи захисту є не лише в Києві, а й по всьому світу.
"Щодо дезінфекторів, то ми їх також замовили. Їх виготовляють, а медичні рукавички сьогодні є в комунальних аптеках "Фармація", - додав Кличко.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків COVID-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.
62 тыс/4 млн населения = 0,015
Этот даун хоть в курсе сколько людей в Киеве живёт?
Кремль по всем дипломатическим каналам запросил срочно решить вопрос о снятии с него международных санкций. Иначе грозится такими "бедами", как срыв международных обязательств России по ряду контрактов, значительным увеличением трудовой миграции и (почему-то) экологической катастрофой.
P.S. Вчера кому-то ещё было "плевать на санкции", да?)
Здесь (в США) пишут, что Трампа очень разозлила развязанная Россией нефтяная война и он даже отклонил вчерашний звонок Путина, который хотел "перетереть" с Дональдом "совместные действия по преодолению мирового экономического кризиса".
В ответ на российску дурость США начали закупки большого объема нефти для государственного стратегического резерва - всего будет закуплено 90 млн. брл по "очень хорошим ценам".
«Это фантастическая идея. Стратегический резерв - один из немногих рычагов, которые доступны США в период штормов на нефтяном рынке. Кроме того, США найдут возможность поддержать сланцевую отрасль, составляющую лишь 1% от ВВП страны», - считает эксперт Again Capital.
И ещё: "Покупка баррелей с рынка позволит сгладить избыток, который возникнет из-за решения саудитов нарастить добычу, а кроме того окончательно добьёт русских. Если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне 20 дол за баррель, РФ за эти 5 лет потеряет 20% своего ВВП. А это экономический коллапс, катастрофа, развал государства."
Также упоминается Украина: "Киеву необходимо срочно принять закон о невозможности возврата Приватбанка его прежнему владельцу, для того, чтобы обеспечить "подушку" МВФ в виде 5 млрд дол. Причём, Фонд в настоящее время не настаивает на срочном решении земельного вопроса, предоставив Киеву возможность сделать это до конца текущего года. Кроме того, он (Киев) должна максимально свернуть экономические связи с Москвой, что уже начал делать Китай."
Эксперт также уверен, что Украине не удастся перезанять деньги на российском финансовом рынке, так как в среднесрочной перспективе возможности РФ будут приближаться к плохим или очень плохим. Препятствием для полноценного сотрудничества с МВФ и США видится в слабопрофессиональном украинском правительстве, которое до сих пор не задекларировало принципы своей работы и не наметитило экономические приоритеты.
Вывод:
Негативных последствий от пандемии короновируса и нефтяной войны не удастся избежать ни одной экономике мира. Но украинские стартовые позиции на данном этапе несколько лучше, чем у той же России и ряда её вассалов.
Кризис - одновременно окно возможностей, и если бы эта власть не металась от одного идиотского решения (как по короновирусу, так и по экономике) к другому, у нас бы появился большой шанс не только окончательно оторваться от северо-восточного соседа, но и создать все предпосылки для возврата своих земель. Хотя тот же Донбасс, который уже сильно инкорпорирован в экономику России, может рухнуть раньше остальных. Оно нам надо? Надо думать.
Время решительных действий. Но с этой ли властью? Повторю традиционное. Пороха бы. Во всех смыслах.
оно только ему не надо,
считаю его Героем Украины
это интересно (и полезно) знать!!!
«Нет в продаже защитных масок с такими чудодейственными свойствами. Согласно инструкции ВОЗ главное, чтобы металлический фиксатор на маске плотно крепился непосредственно к верхней части носа. Каким боком будет одета маска - не имеет значения. Стандартная маска трехслойная и основную функцию выполняет внутренняя часть»,