 Церква відділена від держави, але зараз важливо дотримуватися заходів, які запровадила влада, - Кличко закликає церкви не проводити служби

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив на брифінгу.

"Я зустрічався і звернувся до представників всіх конфесій з проханням убезпечити людей та дотримуватися необхідних обмежень. Церква у нас відділена від держави, але в такі часи повинна дотримуватися заходів, які запровадила влада, щоб не наражати людей на небезпеку", - сказав він.

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Мер зазначив, що глави кількох церков закликали вірян молитися вдома.

"Наприклад, УГКЦ дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння через загрозу поширення коронавірусу і транслює богослужіння по радіо, телебаченню чи в інтернеті. Також Вселенський патріарх Варфоломій благословив припинення служб в парафіях до кінця пандемії", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС закликає представників релігійних організацій проводити богослужіння онлайн.