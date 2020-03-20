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 Київські новини, Суспільство
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 Церква відділена від держави, але зараз важливо дотримуватися заходів, які запровадила влада, - Кличко закликає церкви не проводити служби

Мер Києва Віталій Кличко закликає представників всіх релігійних конфесій не проводити служби в умовах поширення коронавірусу, щоб не наражати людей на небезпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив на брифінгу.

"Я зустрічався і звернувся до представників всіх конфесій з проханням убезпечити людей та дотримуватися необхідних обмежень. Церква у нас відділена від держави, але в такі часи повинна дотримуватися заходів, які запровадила влада, щоб не наражати людей на небезпеку", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київські лікарі зможуть проводити діагностику на коронавірус вдома, - Кличко

Мер зазначив, що глави кількох церков закликали вірян молитися вдома.

"Наприклад, УГКЦ дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння через загрозу поширення коронавірусу і транслює богослужіння по радіо, телебаченню чи в інтернеті. Також Вселенський патріарх Варфоломій благословив припинення служб в парафіях до кінця пандемії", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС закликає представників релігійних організацій проводити богослужіння онлайн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183020
 
   
 Топ коментарі
 
Почему? Я бы прихожанам северного шаманата разрешил и проводить службы и переходить дорогу на красный свет да ещё и пальцы в розетку совать можно!
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А Баба Яга, ой... "Мацковский Пархат" - ПРОТИВ!
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Как так-то? А как же из одной ложки причащаться, как завещал твой коллега по рингу Аааалександр Усик?
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Проти пику Гундяя ніякий вірус не вистоїть. Поцілував, і відразу спасєніє (на небесах).
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Трошки вже шухеру і всі пообкакувалися.А ви думаєте,що повномаштабна війна краще? Тоді подивіться на Сирію.Там вбитих як мінумім пів мільйона.
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Почему? Я бы прихожанам северного шаманата разрешил и проводить службы и переходить дорогу на красный свет да ещё и пальцы в розетку совать можно!
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А Баба Яга, ой... "Мацковский Пархат" - ПРОТИВ!
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Да-да и пусть тетка, что с утра в церкви икону "животворящую" целовала (вместе с сотнями других прихожан) - вечером на тебя в очереди в магазине кашлять начала.
...
И почему, вы, зе-билы, такие тупые?
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Попи московські згодяться тільки якщо їм гроші по безготівкових переказах переводимуть ))
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там їм і так бідність, а ще Паска пройде даром і проводи)) одні збитки попам!
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Віталя , ти Вусика спитай він тобі все розскаже чи махати кадилом чи ні
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Как так-то? А как же из одной ложки причащаться, как завещал твой коллега по рингу Аааалександр Усик?
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Гундяєвська церква зацікавленна в массовому поширенню коронавірусу в Україні, тому нічого відміняти не збирається
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Нужно не просить а ЗАПРЕТИТЬ ПОД СТРАХОМ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Особенно там где целуют иконы,ну вы понимаете
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Патриарх Константинопольский уже запретил проводить службы во время эпидемии
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