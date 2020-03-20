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 Суспільство, Здоров'я
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 Сьогодні пацієнта, який одужав від коронавірусу, виписують з лікарні, - МОЗ

Інфікований на коронавірус пацієнт із Чернівців видужав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено. Сьогодні пацієнта виписують з лікарні, і він може повернутися додому. За стандартами ВООЗ, людина вважається такою, що одужала та є безпечною для оточуючих, якщо два тести поспіль показують негативний результат. МОЗ закликає всіх під час карантину дотримуватися заходів безпеки. Самоізоляція - найефективніший спосіб уберегтися від інфікування", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні пацієнта, який одужав від коронавірусу, виписують з лікарні, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183017
 
   
 Топ коментарі
 
Зельцман приїде на церемонію виписки?
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"Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься от инфицирования"
Источник: https://censor.net.ua/n3183017

Поскольку рептилоидные средства массовой информации нам любезно сообщают, что иммунитета к коронавирусу не создается, и можно инфицироваться повторно, то есть "эх, раз, еще раз, еще много, много раз", то не стоит прерывать самоизоляцию НИКОГДА. Лучше всего самому заварить дверь изнутри, предварительно посыпав все снаружи хлоркой, чтобы соседей не замучил запах трупака.
Начните с себе.
Самоизолируйте Слуг народа в Раде.
Запаяйте им двери.
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Зельцман приїде на церемонію виписки?
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+ Вальцман *шаленої бджілки * кіло !
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Да Вы что?
Нам же все уши прожужжали, что иммунитете к коровирусу не создается!
Можно заразится повторно, прямо при выписке, и выписанный прямо у выхода из больницы Может всех нафиг позаражать!
Не выпускать никого никуда!
ЗАМУРОВЫВАТЬ!
Приглашайте армию Китая, он все сделает умело, она натрнированна воевать с мирным населением, для того и создавалась.
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Бред-- невозможно выздороветь за 2 дня !!! Китайцы рыдают от зависти от нашей потужной медицины Сегодня пациента, выздоровевшего от коронавируса, выписывают из больницы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1692
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ЗЕленая сопля неупустит такой момент,оно же шоумен,нада же ЗЕбобиков успокоить,дать надежду,сказать ,что хуже уже никогда небудет.
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Не, ленторез у нас уже был в президентах. У этого клоуна другой репертуар.
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"Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься от инфицирования"
Источник: https://censor.net.ua/n3183017

Поскольку рептилоидные средства массовой информации нам любезно сообщают, что иммунитета к коронавирусу не создается, и можно инфицироваться повторно, то есть "эх, раз, еще раз, еще много, много раз", то не стоит прерывать самоизоляцию НИКОГДА. Лучше всего самому заварить дверь изнутри, предварительно посыпав все снаружи хлоркой, чтобы соседей не замучил запах трупака.
Начните с себе.
Самоизолируйте Слуг народа в Раде.
Запаяйте им двери.
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Как тебя штьірит в Австралии, какое лекарства от коронавируса употребляешь? )
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Маску на морду лица не забудь надеть.
Из женских прокладок, особенно советского образца, с ватой, по слухам, хорошо помогает.
А то вyпили у бытылки пластиковой дно - да надень на голову от коронавируса.
Народное китайское средство, patent pending.
А пока, иди, добрый молодец, на х** Сьогодні пацієнта, який одужав від коронавірусу, виписують з лікарні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4628

какой ты рептилоид, ты просто глист.
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Только не нужно говорить кто он и откуда, а то наш нарид-богоносець сожгет его вместе с квартирой, как протодиды.
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Вы мыслите здраво.
ПОТОМУ ЧТО НИКАКИЕ САНИТАРНЫЕ СЛУЖБЫ НЕ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВЕЩЕЙ В КВАРТИРАХ ЗАБОЛЕВШИХ.
Это вам не стругущий лишай во времена СССР, когда у заболевших забирали на дезинфекцию ВСЕ ВЕЩИ, включая одеяла, покрывала, и так далее. Как-то даже мягкую мебель обрабатывали, не помню как, но делали. Специальные службы были, проводили часть обработки надому, часть вещей забирали.

Еще нужны какие доказательства, что это не "пандемия", а лажа?
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Все таки зайва хмосома накладає відбиток на розум росіян. Коли не бачать різниці між вірусом та грибком.
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То есть Вы наденете одебду умерших от черной оспы? Сьогодні пацієнта, який одужав від коронавірусу, виписують з лікарні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 44

Без дезинфекции?
Как интересно.

А ведь оспа - это вирус.

Оспу извели, но полиомиелит еще жив, и даже передается через какашки или воду с ними.
Так что удачи вам. Сьогодні пацієнта, який одужав від коронавірусу, виписують з лікарні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 44
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Спочатку пишеш про стрижучий лишай та ******* пандемію COVID-19, порівнюш іх , тепер згадав за вірус чорної віспи, який вже давно зник на землі. Москальство це дійсно діагноз.
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он все умерли от вируса, но с чистьіми задницами.
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А в этом нет смысла, так как вирус вне органиизма живет кратковременно !
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Наслідки від карантину в Україні будуть жахливіші, ніж від коронавірусу. Масовий голод і мародерство через економічно-фінансову катастрофу - найбільш ймовірний розвиток подій. МВФ не допоможе, бо Зе-команда не зважитьься піти проти Коломойського. Гуманітарна допомога від Заходу буде незначна через їхні внутрішні проблеми. Дай Боже, щоб я помилявся, але думаю що від голоду і вбивств через масові випадки мародерства жертв буде у десятки разів більше, ніж від коронавірусу.
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Нападения на водителей и битье трамваев уже началось.
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Когда разевается рот шмаркли, то кроме лжи оттуда ничего не изрыгается. Выписка с помпой в лучших традициях кпсс доверия не добавляет. Да и какой именно коронавирус ничего не сказано.
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То, что он выздоровел, показал сделанный в стране тест на коронавирус!
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Откуда тесты? В донецкой в Константиновке,ифекционке северного регина,где лежит инфицированный из Славянска,сказали,что тестов нет во всей Украине,определяют на наличие Антител в кови
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