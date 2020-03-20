 Сьогодні пацієнта, який одужав від коронавірусу, виписують з лікарні, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено. Сьогодні пацієнта виписують з лікарні, і він може повернутися додому. За стандартами ВООЗ, людина вважається такою, що одужала та є безпечною для оточуючих, якщо два тести поспіль показують негативний результат. МОЗ закликає всіх під час карантину дотримуватися заходів безпеки. Самоізоляція - найефективніший спосіб уберегтися від інфікування", - йдеться в повідомленні.
Нам же все уши прожужжали, что иммунитете к коровирусу не создается!
Можно заразится повторно, прямо при выписке, и выписанный прямо у выхода из больницы Может всех нафиг позаражать!
Не выпускать никого никуда!
ЗАМУРОВЫВАТЬ!
Приглашайте армию Китая, он все сделает умело, она натрнированна воевать с мирным населением, для того и создавалась.
Источник: https://censor.net.ua/n3183017
Поскольку рептилоидные средства массовой информации нам любезно сообщают, что иммунитета к коронавирусу не создается, и можно инфицироваться повторно, то есть "эх, раз, еще раз, еще много, много раз", то не стоит прерывать самоизоляцию НИКОГДА. Лучше всего самому заварить дверь изнутри, предварительно посыпав все снаружи хлоркой, чтобы соседей не замучил запах трупака.
Начните с себе.
Самоизолируйте Слуг народа в Раде.
Запаяйте им двери.
Из женских прокладок, особенно советского образца, с ватой, по слухам, хорошо помогает.
А то вyпили у бытылки пластиковой дно - да надень на голову от коронавируса.
Народное китайское средство, patent pending.
А пока, иди, добрый молодец, на х**
какой ты рептилоид, ты просто глист.
ПОТОМУ ЧТО НИКАКИЕ САНИТАРНЫЕ СЛУЖБЫ НЕ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВЕЩЕЙ В КВАРТИРАХ ЗАБОЛЕВШИХ.
Это вам не стругущий лишай во времена СССР, когда у заболевших забирали на дезинфекцию ВСЕ ВЕЩИ, включая одеяла, покрывала, и так далее. Как-то даже мягкую мебель обрабатывали, не помню как, но делали. Специальные службы были, проводили часть обработки надому, часть вещей забирали.
Еще нужны какие доказательства, что это не "пандемия", а лажа?
Без дезинфекции?
Как интересно.
А ведь оспа - это вирус.
Оспу извели, но полиомиелит еще жив, и даже передается через какашки или воду с ними.
Так что удачи вам.