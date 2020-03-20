 Київські лікарі зможуть проводити діагностику на коронавірус вдома, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. Вони за медичними показаннями зможуть робити діагностування пацієнтів вдома. Людям не потрібно їхати до лікаря. Треба тільки зв'язатися зі своїм сімейним лікарем", - заявив він.

За словами Кличка, в столицю вже надійшли 62 тис. медичних масок. Також місто розраховує отримати ще 100 тис. Масок наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У медзакладах Києва вже є понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів, - Кличко