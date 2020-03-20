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 Київські новини
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 Київські лікарі зможуть проводити діагностику на коронавірус вдома, - Кличко

Сімейні лікарі і служби невідкладної допомоги в Києві зможуть проводити діагностування на коронавірус вдома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. Вони за медичними показаннями зможуть робити діагностування пацієнтів вдома. Людям не потрібно їхати до лікаря. Треба тільки зв'язатися зі своїм сімейним лікарем", - заявив він.

За словами Кличка, в столицю вже надійшли 62 тис. медичних масок. Також місто розраховує отримати ще 100 тис. Масок наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У медзакладах Києва вже є понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183016
 
   
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а буковинские или других городов и поснлков?
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Хоть так, а то мокши просят разрешить ставить диагнозы по интернетам...нам бы до такого не докатиться
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Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
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и даже делать операции, как Кашпировский..., через телевизор.. ))
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к слову, в МОЗ говорили, что температура не повод для вызова врача,
верить клячку или врачам ?
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Из врочей можно кучу комбинезонов пошить.
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каждый день новые, противоположные указания
всё для того, чтобы срубить бабла на штрафах
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Лікарі будуть проводити діагностику через Інтернет?
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КЛИЧКО ПРОГРЕССИРУЕТ КАК КОРОНОВИРУС )))
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