 Київські лікарі зможуть проводити діагностику на коронавірус вдома, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. Вони за медичними показаннями зможуть робити діагностування пацієнтів вдома. Людям не потрібно їхати до лікаря. Треба тільки зв'язатися зі своїм сімейним лікарем", - заявив він.
За словами Кличка, в столицю вже надійшли 62 тис. медичних масок. Також місто розраховує отримати ще 100 тис. Масок наступного тижня.
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
верить клячку или врачам ?
всё для того, чтобы срубить бабла на штрафах