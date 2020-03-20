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Все про:Міноборони (3226) обстріл (6098) поранення (1668)

 Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Так, повідомляється, що російські окупаційні війська випустили 20 мін зі 120-мм мінометів по позиціях Об'єднаних сил у районі Кримського.

Противник також обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Луганське, використовуючи автоматичний гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"За наявною інформацією, один український захисник зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183014
 
 
 Топ коментарі
 
спЕрмак даешь консультативный совет с лугандонами! С начала суток враг дважды открывал огонь на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2566
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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эти с*ки так пристрелялись...как в тире... два выстрела - один наш хлопчик ранен...
жаль! очень жаль что нет информации об адекватной ответке (ибо твари могли стрелять из жилого сектора)
раненному воину - самого быстрого выздоровления и полного восстановления... держись!
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спЕрмак даешь консультативный совет с лугандонами!
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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эти с*ки так пристрелялись...как в тире... два выстрела - один наш хлопчик ранен...
жаль! очень жаль что нет информации об адекватной ответке (ибо твари могли стрелять из жилого сектора)
раненному воину - самого быстрого выздоровления и полного восстановления... держись!
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Турция перебрасывает свои артиллерийские подразделения в Сирию.
- Коронавирус.
- Цены на нефть упали.
- Экономика "сверхдержавы" трещит по швам.
Пора захлопывать крысоловку по всем фронтам и заканчивать с этим карликовым Гитлером и его подельниками
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_________Пам'ятаємо, що у нас йде війна. А враг предатель на Банковой.
Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7019
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Якщо влада йде до дефолту України, то передусім збанкрутує сама влада. Банкрутувати країні неможливо. Казкарі розповідають,що нас дефолт врятує. Врітує лише тих,хто хоче банкрутства. Це ті, хто винен державі.
Від дефолту виграють росіяни і опзж з Медведчуком
portnikov
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Турки показали чого вартує рашистська армія.
Сауди показали чого вартує рашистська економіка.
Китайці показали чого вартує рашистська медицина.
А рашисти, обравши такого лідера, як путін, показали чого вартують вони.
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 612
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