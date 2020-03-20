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 Чоловік розбив двері тролейбуса в Києві, коли його не пустили в салон, - Нацполіція

Правопорушник попри заборону водія та кондуктора тролейбуса у грубій формі без захисної маски намагався потрапити у салон, де вже перебувала достатня кількість пасажирів. У розпалі конфлікту чоловік також навмисно пошкодив громадський транспорт, розбивши скляні двері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Московській у Печерському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік попри встановлену заборону свідомо намагався зайти до тролейбуса, де вже перебувало 10 осіб. На відмову водія продовжувати рух, порушник розбив скляні двері транспорту.

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Прибувши на місце події, правоохоронці швидко врегулювали конфліктну ситуацію та доставили правопорушника до Печерського управління поліції. Ним виявився 51-річний житель Чернігівської області. На нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з чоловіком роз'яснювальну бесіду.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183013
 
   
 Топ коментарі
 
Епідемія буде ширитись в геометричній прогресії допоки таких жлобів не почнуть бити.
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Заблокировали трамвай - подъезжает воронок, нарушителей грузят, закрывают на карантин, вручают административку тыщ на 20 и все это на камеры и по всем каналам. Дураков резко поубавится. Факт. Китайцы вплоть до расстрелов действовали, а у нас демократию в бордель превратили.
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Прям все 73% предлагаешь бить? Мужчина разбил дверь троллейбуса в Киеве после недопуска в салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5614
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Хреново ти законодавство знаєш, горлопане Чоловік розбив двері тролейбуса в Києві, коли його не пустили в салон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5847
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