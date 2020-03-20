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 Політика України
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 Я вмовив маму не виходити з дому, і ви попросіть своїх батьків не виходити на вулицю без крайньої необхідності, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українців зателефонувати своїм батькам, забезпечити їх усім необхідним або замовити для них онлайн-доставку продуктів і ліків.

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, сьогодні я зателефонував своїй мамі. Всі ці дні я дуже прошу її залишатися вдома. І всі ці дні вона не дуже слухається. Каже: "Краще мені ніхто не вибере потрібні продукти". Але, врешті-решт, мені вдалося її переконати, і мама погодилася не виходити з дому без крайньої необхідності. Друзі! Зателефонуйте своїм батькам, своїм бабусям і дідусям. Привезіть їм все необхідне. Або замовте їм онлайн-доставку продуктів і ліків. Навчіть їх і самих замовляти таку онлайн-доставку. Зробіть усе, щоб мінімізувати їхній вихід на вулицю і контакти в магазинах, банках, на пошті. Попросіть їх залишатися вдома. Не давайте вірусу шансів", - розповів президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські вчені виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус, - Зеленський

"Дорогі українці! Егоїзм - це побратим коронавірусу. Сьогодні ми не маємо права думати тільки про власні потреби. І не можемо допустити, щоб мільйон українців захворіли одночасно. Такого не витримає жодна медична система жодної країни. Наше спільне завдання - максимально зменшити поширення вірусу. І найкращий спосіб для цього - бути вдома. Цим ви дбаєте про найслабших, про тих, хто в зоні ризику. Залишайтеся вдома і будьте здорові, дорогі українці! Бажаю всім вам 36,6!" - закликав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183011
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше бы уговорил ее родить тебя обратно.
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А як же Дубінському бути, у якого мама любіт скорость?))))
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прочитал всю ветку....никто не написал ничего хорошего в адрес президента....
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Только заботливый сынок забыл, что он миллионер, а 40 % украинцев не имеют сбережений....
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а мог бы проще сказать - позвоните своим родителям и уговорите их сидеть дома! привезите им продукты и лекарства, 5 коробок пазлов )))... проплатите интернет и телефон, и покажите-научите говорить с вами и вашими детьми по видеосвязи хотя бы утром и вечером...
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При розумі? Могло сказати? Ішак може тільки чужі сценарії читати. І то, думаючи тільки про те, як звучить його голосок, а не про суть сказаного. Від себе воно, хіба що кукурікати може, на кшталт: "Я вам нічєго нє должен. Я должен толька мамі Ріме".
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Відкрилася цинічна брехня влади и осла ЗЕ!!
Стало відомо, що МВФ не вимагав продавати землю...
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Инфа от аптечных поставщиков.
Маски в стране есть, и очень много. Дефицита быть не должно. Но! Их не выпускают на рынок, они лежат на складах, а директора продают небольшими партиями через аукцион. Цены от 10 грн и больше.
Дефицит искусственный.
Делаются большие деньги.
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"Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше мне никто не выберет нужные продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости. Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите им все необходимое. Источник: https://censor.net.ua/n3183011

КОМУ ЦЕ ІНТЕРЕСНО, КЛОУН ? Я вмовив маму не виходити з дому, і ви попросіть своїх батьків не виходити на вулицю без крайньої необхідності, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8514
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Какое дно! Воно даже не понимает, какое оно дно! Воно ще все думае, що це шоу "Розсмишы...
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Ілларіонов в інтерв'ю Гордону:

"Зеленский все…
Надо начинать с нового президента, с новой Рады. Продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев.
Человек который не понимает что окружает его, человек который не понимает закономерностей политического, экономичекского и социального развития. Человек на высшем государственном посту, принимающий ошибочние решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей. Он даже не знает граней того, что он не знает в этой сфере.
Некоторые люди в Украине построили себе миф, что путин хочет отдать Донбасс. Путин хочет получить как можно высокую цену за разговоры о том, что он возможно подумает о том, что сделать с Донбассом".

Про Зеленського див. з хв. 2:13:66
Андрей Илларионов. Путин, Навальный, Кадыров, Зеленский, Немцов, нефть, Гаага. "В гостях у Гордона"
https://www.youtube.com/watch?v=w0DCgbBKdAw&feature=emb_logo
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Гордон-медведчуковская шестерка. Сейчас у кремлевского медиа-ресурса задача валить Зелю, чтобы прийти во власть на его плечах. Зеленский свою задачу по устранению Порошенко выполнил блестяще. Больше Кремлю он не нужен. Теперь в Раде будет голосовать ситуативное большинство из остатков слуг и ОПЗЖ и только за законы нужные Москве.
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-О!!!Надо позвонить Маме и сказать где я!
-Алее,Мама,ГДЕ Я???
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Представьте, если человек испугался лепета Федины с Марусей , ЧТО ОН ЧУВСТВУЕТ СЕЙЧАС? И кто обращается к украинцам, в каком состоянии сейчас этот актеришко?
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Краще було б, якби лікар умовив би твою маму не рожать
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Уговорил маму и уволил Лео Героса . Красава , мыслишь линейно .как в 3 классе .
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"Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский" - можно и не выходить на улицу, если на счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского, а у 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума. Когда закончится хлеб, кушать пирожные?
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Уговори еще папу бросить пустое занятие - вытирать с двери пять раз в день неприличное слово.
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хорошо лизнул. откуда вы твари берётесь
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это ты исключительно само себе о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе: "хорошо лизнул. откуда вы твари берётесь"
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Мама Рима с утра хряпнула стакан коньяку намазала красной икорки на балык и решила что из дому можно не выходить
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кругом карантин працює лише коронавірус і зелене шапіто яке вмовило маму сидіти вдома
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маме зелайна не надо работать и хавчик ей спец. люди принесут
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