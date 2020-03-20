 Я вмовив маму не виходити з дому, і ви попросіть своїх батьків не виходити на вулицю без крайньої необхідності, - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Знаєте, сьогодні я зателефонував своїй мамі. Всі ці дні я дуже прошу її залишатися вдома. І всі ці дні вона не дуже слухається. Каже: "Краще мені ніхто не вибере потрібні продукти". Але, врешті-решт, мені вдалося її переконати, і мама погодилася не виходити з дому без крайньої необхідності. Друзі! Зателефонуйте своїм батькам, своїм бабусям і дідусям. Привезіть їм все необхідне. Або замовте їм онлайн-доставку продуктів і ліків. Навчіть їх і самих замовляти таку онлайн-доставку. Зробіть усе, щоб мінімізувати їхній вихід на вулицю і контакти в магазинах, банках, на пошті. Попросіть їх залишатися вдома. Не давайте вірусу шансів", - розповів президент.
"Дорогі українці! Егоїзм - це побратим коронавірусу. Сьогодні ми не маємо права думати тільки про власні потреби. І не можемо допустити, щоб мільйон українців захворіли одночасно. Такого не витримає жодна медична система жодної країни. Наше спільне завдання - максимально зменшити поширення вірусу. І найкращий спосіб для цього - бути вдома. Цим ви дбаєте про найслабших, про тих, хто в зоні ризику. Залишайтеся вдома і будьте здорові, дорогі українці! Бажаю всім вам 36,6!" - закликав Зеленський.
Стало відомо, що МВФ не вимагав продавати землю...
Маски в стране есть, и очень много. Дефицита быть не должно. Но! Их не выпускают на рынок, они лежат на складах, а директора продают небольшими партиями через аукцион. Цены от 10 грн и больше.
Дефицит искусственный.
Делаются большие деньги.
"Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше мне никто не выберет нужные продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости. Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите им все необходимое.Источник: https://censor.net.ua/n3183011
КОМУ ЦЕ ІНТЕРЕСНО, КЛОУН ?
"Зеленский все…
Надо начинать с нового президента, с новой Рады. Продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев.
Человек который не понимает что окружает его, человек который не понимает закономерностей политического, экономичекского и социального развития. Человек на высшем государственном посту, принимающий ошибочние решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей. Он даже не знает граней того, что он не знает в этой сфере.
Некоторые люди в Украине построили себе миф, что путин хочет отдать Донбасс. Путин хочет получить как можно высокую цену за разговоры о том, что он возможно подумает о том, что сделать с Донбассом".
Про Зеленського див. з хв. 2:13:66
Андрей Илларионов. Путин, Навальный, Кадыров, Зеленский, Немцов, нефть, Гаага. "В гостях у Гордона"
https://www.youtube.com/watch?v=w0DCgbBKdAw&feature=emb_logo
-Алее,Мама,ГДЕ Я???
на вот, прочти само себе о себе: "хорошо лизнул. откуда вы твари берётесь"