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 Київські новини, Суспільство
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 У медзакладах Києва вже є понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів, - Кличко

До медичних установ Києва надходять апарати штучної вентиляції легенів, зараз їх налічується вже понад 300.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в п'ятницю.

"Що стосується апаратів штучної вентиляції легенів - їх у нас вже понад 300", - сказав Кличко

Він нагадав, що станом на минулий четвер, 19 березня, апаратів ШВЛ було трохи більше 200.

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"Також ми передали медичним закладам столиці нові карети "швидкої допомоги", які закупило місто. У них є сучасне медичне обладнання, зокрема й апарати ШВЛ", - підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що вчора медустановам Києва були передані 39 спецавтомобілів швидкої допомоги і 2 експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183010
 
 
 Топ коментарі
 
Очень хорошо, а сколько их в регионах?
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он за собственные деньги восстанавливает аппараты ИВЛ и покупает новые.
Но, тебе, зе-тыпил этого не понять - у тебя в единственной извилине только Г+Г и проштампован.
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Більше цікавить наявність приладів в інших містах.
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всього по країні біля 3000. не так щоб і мало, але з наших дурним народом краще мати більше хоча б на 2-3 тисячі.
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Порох зря хлебалом не щелкает, ролики бессмысленные не выпускает.
А ДЕЛО ДЕЛАЕТ!
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ага, он рошенки всем клепает. Соси, от вируса поможет-)))
зы. Будешь сосать, не забудь квартал 95 смотреть и радоваться.
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он за собственные деньги восстанавливает аппараты ИВЛ и покупает новые.
Но, тебе, зе-тыпил этого не понять - у тебя в единственной извилине только Г+Г и проштампован.
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Для тяжелых случаев нужна экстракорпоральная оксигенация. Таких аппаратов хватит только для депутатов.
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Більше цікавить наявність приладів в інших містах.
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Даже на всех депутанов не хватит, не говоря о простых людях.
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За Киев никто и не сомневается, что там будет все необходимое, а вот как будут выживать райцентры и села, знает один Бог.
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