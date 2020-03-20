 У медзакладах Києва вже є понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в п'ятницю.

"Що стосується апаратів штучної вентиляції легенів - їх у нас вже понад 300", - сказав Кличко

Він нагадав, що станом на минулий четвер, 19 березня, апаратів ШВЛ було трохи більше 200.

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"Також ми передали медичним закладам столиці нові карети "швидкої допомоги", які закупило місто. У них є сучасне медичне обладнання, зокрема й апарати ШВЛ", - підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що вчора медустановам Києва були передані 39 спецавтомобілів швидкої допомоги і 2 експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу.