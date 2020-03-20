 У Німеччині за добу на коронавірус захворіли майже 3 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Лотар Вілер, голава федерального Інституту Роберта Коха, який є одним із центральних науково-дослідних закладів Німеччини і підпорядковується безпосередньо Федеральному міністерству охорони здоров'я, передає "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"Ми спостерігаємо експонентне зростання", - сказав Вілер.

До опівночі владі Німеччини було повідомлено про приблизно 14 000 випадків захворювання, що майже на 3 000 більше, ніж напередодні.

"Однак це тільки офіційно заявлені цифри, кількість справжніх випадків завжди буде вищою", - сказав Вілер.

Найбільша кількість заражених у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) та Баварія (2401), найменше у Бремені (121 випадок).

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У середньому нині коронавірус виявили у 17 осіб на 100 000 мешканців Німеччини. "Кількість постраждалих людей сильно варіюється по всій Німеччині, - сказав Вілер. - У Гамбурзі, наприклад, ми маємо 32 випадки на 100 000 жителів, в Тюбінгені - тільки сім випадків на 100 000".

"Це також є причиною того, що можна вживати різних заходів у різних регіонах", – додав він.

Станом на 20 березня від коронавірусу в Німеччині померла 31 людина.