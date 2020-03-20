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 Події, За кордоном
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 У Німеччині за добу на коронавірус захворіли майже 3 тис. осіб

Понад 14 тис. випадків захворювання на коронавірус зафіксовано в Німеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Лотар Вілер, голава федерального Інституту Роберта Коха, який є одним із центральних науково-дослідних закладів Німеччини і підпорядковується безпосередньо Федеральному міністерству охорони здоров'я, передає "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"Ми спостерігаємо експонентне зростання", - сказав Вілер.

До опівночі владі Німеччини було повідомлено про приблизно 14 000 випадків захворювання, що майже на 3 000 більше, ніж напередодні.

"Однак це тільки офіційно заявлені цифри, кількість справжніх випадків завжди буде вищою", - сказав Вілер.

Найбільша кількість заражених у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) та Баварія (2401), найменше у Бремені (121 випадок).

Також читайте: Німеччина для стримування коронавірусу закрила кордони

У середньому нині коронавірус виявили у 17 осіб на 100 000 мешканців Німеччини. "Кількість постраждалих людей сильно варіюється по всій Німеччині, - сказав Вілер. - У Гамбурзі, наприклад, ми маємо 32 випадки на 100 000 жителів, в Тюбінгені - тільки сім випадків на 100 000".

"Це також є причиною того, що можна вживати різних заходів у різних регіонах", – додав він.

Станом на 20 березня від коронавірусу в Німеччині померла 31 людина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183008
 
 
 Топ коментарі
 
За два роки ляже навіть економіка Німеччини, не кажучи про Україну.
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Коли береш статистику- сміливо множ на 8.
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Іспанія, Італія це місця для проживання для багатих пенсів з усого світу, Німеччина ні,це як варіант.
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Ученые прогнозируют, что пандемия коронавируса продлится два года. Об этом заявил Лотар Вилер, глава немецкого Федерального института по изучению инфекционных заболеваний имени Робера Коха.
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За два роки ляже навіть економіка Німеччини, не кажучи про Україну.
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Не думаю...Вчора нім. уряд прийняв рішення виділити 550 млрд . (!) євро на підтримку економіки , бізнесу що постраждатиме внаслідок тоі холери , якщо буде замало виділять ще , стільки скільки буде потрібно . А німецький уряд за свій «базар « відповідає тут навіть сумніву немає
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заявил Лотар Вилер, это не мои слова и карантин в Германии серьезный
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Коли береш статистику- сміливо множ на 8.
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Германия догоняет Испанию. но по погибшим разбег колоссальный. как так может быть?
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Іспанія, Італія це місця для проживання для багатих пенсів з усого світу, Німеччина ні,це як варіант.
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Шнапс краще вбиває коронавірус, ніж червоне вино. В Германии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 4038
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бабка сказала 70% должны переболеть, вот и гонят статистику как могут. 125 больных в час ,и это не предел, надо сделают и по 200-300, а че мелочится то.Ведь проверять никто не будет,сколько скажут во столько и поверят, и не только немцы, а и все остальные европейцы, и украинцы вчасности..... у одних индусов и африканцев все ок,да и в латинской америке тоже вцелом нормально.
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Бо Меркель ******** ще з самого початку коли виявили першого зараженого,а зараз така ситуація що брехати вже нікуди і про мертвих якось не удобно казати.
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Іспанія виклала, +1900 хворих, + 171 померло за сьогодні.
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Кто бы сомневался.
Как госпожа канцелярина выступила, что, мол коронавирус - это "ужас нах столетия", так и стало мне понятно, что у тевтонов таки будет "пандемия".
Это почему же в Германии вирус так лютует?
Википедия нам любезно сообщает, что это происходит, если население ослаблено.
Как же так, почему население Германии "недоедает", "не получает" с пищей нужных витаминов и микроэлементов?
Почему так "плохо" поставлено мед. обслуживание в Германии, что насление "больное", "хилое", "не получает" медицинской профилактики хронических заболеваний и раннего их выявления?
ИЛИ КТО ПРОСТО ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕТ.
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меня вкрадывается мысль,а случайно,а может и неслучайно,кто то искуственно разносит вирус по Европе,но кому это выгодно.
Вы то же о коцапособаках подумали?
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москалям напакостить Европе будет конечно приятно - там "деды воевали, можем повторить" и т.п., но не в таком масштабе - кому они будут продавать нефть и газ если они уберут своего основного потребителя? Из "выгоды" которая очевидна прямо сейчас нефть упала более чем в 2 раза буквально за несколько недель, да и рубль серьезно упал. Я конечно понимаю что по поводу последнего у них будет праздник - за бочку нефти станут больше рублей давать, так им обнуленный президент сказал, но с точки зрения олигархов дворцов на эти рубли построить удастся меньше чем раньше.
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мені здається, що в нас теж багато тисяч вже перехворіло вірусом.. все одно, ніхто не контролює
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"Количество пострадавших сильно варьируется, - сказал Вилер. - В Гамбурге, например, 32 случая на 100 тысяч жителей, в Тюбингене - только семь случаев на 100тысяч" Источник: https://censor.net.ua/n3183008"

Так не бывает, дорогие мои.

"С какой скоростью распространяется черная оспа?
Черная оспа - это очень заразное заболевание, как например корь или ветрянка. Она может передаваться по воздуху или при прямом контакте с выделениями из пузырьков, рассеянных по всему телу больного. Один больной черной оспой может заразить до 20 человек, не получивших прививки."

Не может один и тот же вирус с разной скоростью заражать людей.
Вы данные проверьте и подправьте статистику в Тюбингене в нужную сторону.
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3 тысячи за сутки? Да ну... Не может быть.
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