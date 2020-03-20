 У Німеччині за добу на коронавірус захворіли майже 3 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Лотар Вілер, голава федерального Інституту Роберта Коха, який є одним із центральних науково-дослідних закладів Німеччини і підпорядковується безпосередньо Федеральному міністерству охорони здоров'я, передає "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.
"Ми спостерігаємо експонентне зростання", - сказав Вілер.
До опівночі владі Німеччини було повідомлено про приблизно 14 000 випадків захворювання, що майже на 3 000 більше, ніж напередодні.
"Однак це тільки офіційно заявлені цифри, кількість справжніх випадків завжди буде вищою", - сказав Вілер.
Найбільша кількість заражених у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) та Баварія (2401), найменше у Бремені (121 випадок).
У середньому нині коронавірус виявили у 17 осіб на 100 000 мешканців Німеччини. "Кількість постраждалих людей сильно варіюється по всій Німеччині, - сказав Вілер. - У Гамбурзі, наприклад, ми маємо 32 випадки на 100 000 жителів, в Тюбінгені - тільки сім випадків на 100 000".
"Це також є причиною того, що можна вживати різних заходів у різних регіонах", – додав він.
Станом на 20 березня від коронавірусу в Німеччині померла 31 людина.
Как госпожа канцелярина выступила, что, мол коронавирус - это "ужас нах столетия", так и стало мне понятно, что у тевтонов таки будет "пандемия".
Это почему же в Германии вирус так лютует?
Википедия нам любезно сообщает, что это происходит, если население ослаблено.
Как же так, почему население Германии "недоедает", "не получает" с пищей нужных витаминов и микроэлементов?
Почему так "плохо" поставлено мед. обслуживание в Германии, что насление "больное", "хилое", "не получает" медицинской профилактики хронических заболеваний и раннего их выявления?
ИЛИ КТО ПРОСТО ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕТ.
Вы то же о коцапособаках подумали?
Так не бывает, дорогие мои.
"С какой скоростью распространяется черная оспа?
Черная оспа - это очень заразное заболевание, как например корь или ветрянка. Она может передаваться по воздуху или при прямом контакте с выделениями из пузырьков, рассеянных по всему телу больного. Один больной черной оспой может заразить до 20 человек, не получивших прививки."
Не может один и тот же вирус с разной скоростью заражать людей.
Вы данные проверьте и подправьте статистику в Тюбингене в нужную сторону.