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 Українські вчені виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус, - Зеленський

Інститут молекулярної біології Національної академії наук виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус.

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Близько 40 тисяч експрес-тестів на коронавірус розійшлися Україною, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183005
 
   
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Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9444А коронавирус уже давно определён, зачем ещё тесты?
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пришло время разработать тесты на ЗЕ-вирус.....
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Яким боком ти до молекулярної біології?
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Байку пам'ятаєте про муху і вола?"А ми орали" - гордо говорила муха.
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Вчені винайшли тести - яким боком тут Зеленський.
Вчені не винайшли тести - винен Зеленський.
Де логіка?
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Піар на протистоянні коронавірусу у Зєлєнского може вийти, якщо не буде багато важких випадків і смертей.
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ЛЕНА! ЗАСТАВЬ ВОВУ СВАЛИТЬ в период мировой беды - лучшего момента не будет
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и в этом есть заслуга дорого Владимира Александровича.
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А навіщо він маски продав? Декілька сотень тон? І де дів гроші за ці маски? Буде незалежний аудит?
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та то некошерные маски были...шо вы пристали
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ИПС, де знак запитання чи смайлик? Чи це витончена провокація?
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Красавцы и молодцы! Украина выживет на зло кацапне
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ахметов зеленский порошенко точно выживут на благо неньки
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Тепер всіх протестують і виявиться що половина заражених. Ото буде радості.
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Пусть протестируют. Это и нужно сейчас, знать реальное положение вещей
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моника рапортанулa....
а теперь стань в угол и не мешай дядям, шо в курсе делать свою работу....
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У ЗЕлі точно коронавірус!!!
Симтом- відкрита форма словесної діареї!!!
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еще бы узнать их чувствительность...если такая как в мородоре....то и результаты будут соответственные.
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свічка

Эпидемия коронавируса замедляется, человечество выживет, говорит биофизик Майкл Левитт

- Лехаим:
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Кожен з нас, людей - це паразит на тілі планети. Ми не навчились жити в гармонії з природою, ми знищуємо все навкруги і собі подібних. Сьогодні загибель тільки відтермінувалось на якийсь час.
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Количество первой партии скромно умалчивается.
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он теперь к каждой позитивной новости примазываться будет
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Звісно, що ні. То є потужні, миролюбні і невпинні напрацювання попередньої влади.
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Хто пам'ятає зойки балашова і його лібертаріанців: "Нафіг та академія наук! Розігнати дармоїдів!"
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Просто не уявляю що б ми робили без Зельцмана.
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Сейчас Зеленский в руках судьбы всего мира и короновируса и ,если дай бог все закончится с пандемией ,он в тот же час должен свалить , ПЕРЕЗАПУСТИВ власть. Если он убил экономику оживающую, что ему делать когда Украина с экономикой мира будет в жопе? Илларионов прав- ГОРДОН ТЫ ДОНЕС ЕГО МЫСЛИ СВОЕМУ ЛЮБИМЧИКУ?
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на самом деле на етот вирусняк уже проверяют все и везде....
зачем второй раз изобретать велосипед?
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Боже дай уроду подохнути скорше від вірусу!
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