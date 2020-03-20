 Українські вчені виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус, - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив Зеленський.

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