 Українські вчені виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус, - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив Зеленський.
Вчені не винайшли тести - винен Зеленський.
Де логіка?
а теперь стань в угол и не мешай дядям, шо в курсе делать свою работу....
Симтом- відкрита форма словесної діареї!!!
свічка
Эпидемия коронавируса замедляется, человечество выживет, говорит биофизик Майкл Левитт
- Лехаим:
зачем второй раз изобретать велосипед?