 15 тис. поліцейських контролюють виконання встановлених на період карантину обмежень, - Зеленський

"Нині для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тис. поліцейських. Серед іншого вони контролюватимуть, як наші перевізники і суб'єкти господарювання виконують обмеження, встановлені урядом", - сказав він у своєму зверненні до українців у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

При цьому Зеленський висловив сподівання на свідомість громадян, у зв'язку з чим постійний контроль з боку поліції не знадобиться.

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