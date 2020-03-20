EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  899  22
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4865) карантин (455) Нацполіція (9194) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 15 тис. поліцейських контролюють виконання встановлених на період карантину обмежень, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що 15 тис. поліцейських контролюють ситуацію у країні в період карантину, зокрема виконання перевізниками та суб'єктами господарювання встановлених урядом обмежень.

"Нині для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тис. поліцейських. Серед іншого вони контролюватимуть, як наші перевізники і суб'єкти господарювання виконують обмеження, встановлені урядом", - сказав він у своєму зверненні до українців у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

При цьому Зеленський висловив сподівання на свідомість громадян, у зв'язку з чим постійний контроль з боку поліції не знадобиться.

Також читайте: Зеленський доручив главам ОДА та мерам збільшити кількість автобусів і маршруток у населених пунктах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183003
 
 
 Топ коментарі
 
Короче, количество граждан, которые сидят по домам, компенсируется количеством мусоров, которых выгнали на улицы.
 показати весь коментар
 
Экономика литит в пропасть в турборежиме, а осёл радуется, что создает полицейское государство.
 показати весь коментар
 
Сьогодні, чесно кажучи, патрульних машин майже не бачив.. На зупинках в центрі міста контроль за кількістю пасажирів здійснюють дуже агресивні кондуктори тролейбусів.. Вчора на моїх очах одна з таких виштовхала з тролейбусу кульгаючу бабусю під 80 років бо була 11-ою..Та ще багато чого бридкого і нелюдяного.. це - не паніка, але агресія зашкалює
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Короче, количество граждан, которые сидят по домам, компенсируется количеством мусоров, которых выгнали на улицы.
 показати весь коментар
 
 
Экономика литит в пропасть в турборежиме, а осёл радуется, что создает полицейское государство.
 показати весь коментар
 
 
Ви можете нарешті визначитись - ви самі через громадянську свідомість будете дотримуватись самоізоляції та карантину, чи вам кожному потрібен поліцейський з нагайкою щоб примушувати робити це?
 показати весь коментар
 
Не успел, тоже самое хотел спросить у этого ЗЕлебобика.
 показати весь коментар
 
Зубожілий? Не можеш прожити два тижні без роботи? Чи працюєш пожежником-лікарем-пекарем хліба?
 показати весь коментар
 
І ти зможеш, коли доведеться обирати між роботою і відхаркуванням легень з кров'ю. Доведеться скасуваті літню відпустку в Хургаді або Анталії, а також жерти менше круасанів - але зможеш.
 показати весь коментар
 
наш местный главдохтур обещает продлить карантин на неопределенное время. две недели как-то проживу, может месяц. но! чтобы прожить следующий месяц нужно работать в этом. а я смотрю у тебя счёт резиновый в банке?
 показати весь коментар
 
Тоді думай як максимально обмежити себе в контактах з оточуючими на шляху "дім-робота-дім". Змінити графік роботи, змінити тип транспорту, зменшити кількість безпосередніх контактів з клієнтами і частиною колег по роботі. Це все викличе дискомфорт і певні матеріальні витрати, не сподівайся що карантин пройде безболісно і без будь-яких незручностей для тебе.
 показати весь коментар
 
Президент, Уряд, Парламент мають ВРЕШТІ мобілізувати всі фінансові, матеріальні і енергетичні, інтелектуальні ресурси на порятунок населення!
Ще раз наголошую і закликаю...
На період подолання пандемії НЕОБХІДНО:
-ввести обов'язковість карантину для 100% всіх, хто в'їжджає в Україну із-за кордону ( і це слід було здійснити ще в січні)...
- відійти від РИНКОВИХ методів управління економікою і "заморозити" ціни на всі товари та послуги! Курс валюти адміністративно встановити та тримати на одному рівні, не допускаючи її коливань!
- банківські збереження громадян заморозити і віддавати щомісячно заощадження розмірами - не більшими 3-х мінімальних зарплат. Цю норму не поширювати лише на купівлю громадянами ОВДП України, та на допомогу потерпілим при безготівковому перерахуванні коштів.
- Кримінально переслідувати тих працівників (керівників) банків, які порушать в ту, чи іншу сторону цю вимогу. Звільняти з роботи моментально таких працівників,(керівників), при першому факті порушень. Надлишково видані кошти "своїм людям" ( як і суми недоданих) вважати особистим боргом таких працівників перед державою саме того керівника, який віддав таке розпорядження, чи працівника, який здійснив цю операцію. Ці дії мають підпадати під конфіскацію майна винних! самочинно! (інформація про ці "штучки" вже "гуляє" , конкретно - про ОЩАДБАНК)
-ГПУ, ДБР, МВС, СБу надати право вимоги на звільнення і негайно арештовувати (без права застави) працівників любого рангу замічених в махінаціях та оборудках, протиправних діях , спрямованих проти порушення прав особи та цілісності, обороноздатності держави, хто прроосуває ідеї "руского міра"!
-Скеасувати пільговий проїзд для всіх категорпій громадян, окріми медиків, воїнів та правоохоронців не офііцерського складу - які при не виконанні службових обов'язків..
-Сплату іпотеки або тимчасово зупинити (без нарахування пені), або дозволити лише безготівково.
-Пролонгувати автоматично абсолютно всі депозитні договори громадян і бізнесу безстроково - а саме - до повного завершення пандемії і ліквідації її наслідків.
-різко зменшити фінансування всіх статей бюджету, не пов'язаних з боротьбою з ворогом і пандемією
-заборонити репатріацію прибутків в офшори, любий витік валюти за кордон, окрім як платежі за критичний імпорт - за озброєння , медпрепарати, медобладнання і енергоресурси.
- заборонити любі транзакції через офшори, а саму торгівлю через інших (не офшорних) посередників звести до мінімуму. Домовитися з іноземними кредиторами про "заморожування" виплат боргів держави за іноземними запозиченнями на період пандемії...
- заборонити нарахування та виплати зарплат у всіх формах власності .... всім ( окрім працюючих в іноземних фірмах, та тих хто зарплату отримує із-за кордону) вище розміру двох мінімумів, всім категоріям працюючих , управлінців, політиків..., окрім тієї частини медперсоналу, яка задіяна в боротьбі з пандемією та бійцям ЗСУ, що знаходяться на фронті... , інакше слід вважати це мародерством під час лиха ( наприклад, Разумков за лютий отримав з/п в 92 тис.грн. не кажучи про мільйони коболєвих-вітренків і керівників Укрпошти...)
- заборонити нарахування та виплати пенсій ВСІМ категоріям пенсіонерів вище розміру двох мінімальних з/п. (І це пропоную я, "урізання" розміру пенсії якому підпаде під цю ж вимогу)
-заборонити нарахування та виплату дивідендів, процентів, роялті всім, в кого вони вищі 2-х мінімальних зарплат...
-Всім пенсіонерам з рівнем пенсії нижче прожиткового рівня щомісяця виплачувати допомогу - добавку розміром в 1-у мінімальну зарплату в сім'ях яких немає збережень в банках......Виплатити допомогу розміром в 1-у мінімальну зарплату всім безробітним, які не досягли пенсійного віку, в сім'ях яких немає збережень в банках......
- на період подолання пандемії ввести смертну кару за мародерство, згвалтування, крадіжки, рекет, викрадання та торгівлю людьми і їх органами, закупівлю товарів та послуг за завищеними цінами для потреб оборони та охорони здоров'я, за зраду батьківщині, за сепаратизм, за вивіз за кордон індивідуальних та колективних засобів медичного захисту, оголюючи внутрішній ринок
-відмінити статтю ККУ про покарання за "перевищення необхідної самооборони" всім, окрім правоохоронців при виконанні службових обов'язків....
Про всі інші необхідні заходи, в т.ч. в інших сферах взаємин, я вже неодноразово писав,... та й не ставлю собі за мету в цьому дописі... Бо як досвід показує- нинішня влада глуха до думок пересічних...
 показати весь коментар
 
Сьогодні, чесно кажучи, патрульних машин майже не бачив.. На зупинках в центрі міста контроль за кількістю пасажирів здійснюють дуже агресивні кондуктори тролейбусів.. Вчора на моїх очах одна з таких виштовхала з тролейбусу кульгаючу бабусю під 80 років бо була 11-ою..Та ще багато чого бридкого і нелюдяного.. це - не паніка, але агресія зашкалює
 показати весь коментар
 
 
это именно паника. паникующий всегда ведет себя неадекватно, это заложено в поведении
 показати весь коментар
 
ну а когда им нечем заняться - они стопорят всех подряд, прикрываясь карантином. и легковые и грузовые. кто будет следить за остановками без причины?
 показати весь коментар
 
А может провести их ротацию с бойцами на передовой. Или есть тревога, что 15 тыс.рапортов ляжет на стол?!
 показати весь коментар
 
 
Боюсь, что эти "смелые полицейские" не только "перестанут стрелять", а сложат оружие и начнут примирение по плану Сцывохо.
 показати весь коментар
 
А если натянуть на лицо женские трусы - это нарушение ?
Двое трусов и между ними - прокладка.
 показати весь коментар
 
Та що то за обмеження... В Італії поліцію та карабінерів до їх дотримання залучили давно, однак, через відважне ставлення волелюбних італійців до вимог карантину, на півночі країни до їх поховання доводиться тепер залучати військо.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору