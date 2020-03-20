EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1325  33
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4865) карантин (455) ОДА (791) транспорт (447) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Зеленський доручив главам ОДА та мерам збільшити кількість автобусів і маршруток у населених пунктах

Президент Володимир Зеленський доручив главам обласних держадміністрацій і мерам збільшити кількість автобусів і маршруток.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський закликав збільшити кількість громадського транспорту в населених пунктах.

"Головам ОДА та мерам поставлено ​​завдання максимально збільшити кількість автобусів, тролейбусів, маршруток", - сказав він.

Також дивіться: Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, раніше в багатьох містах помітили порушення - люди набивалися десятками в маршрутки і не надягали захисні маски.

Міська рада Ужгорода ухвалила рішення призупинити роботу громадського транспорту з п'ятниці, 20 березня, для запобігання зараженню коронавірусною інфекцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вдарили кілька разів, подряпали": в Миколаєві пенсіонери побили водія трамвая після відмови везти понад 10 пасажирів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182999
 
 
 Топ коментарі
 
власти организовали давку и заражение
ну и штрафы
что еще сделали люди, жирующие на налоги
содранные с нищих украинцев
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленский поручил и сказал Луне- Стоп ине вращаться
Зеленский отменил Ночь и ввел на время каратина постоянный День
Зеленский поручил -чтобы всем людям Украины раздали персональные авто, а топливо выдавалось бесплатно Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах - Цензор.НЕТ 9601
Зеленский поручил Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах - Цензор.НЕТ 5513
Зеленский дал указания Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах - Цензор.НЕТ 610
Зеленский... тихо ушел не попращавшись.... Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах - Цензор.НЕТ 419
 показати весь коментар
 
а Зеленский еще не поручил запретить Вольво ХС70 смайлики?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас наколдуют, как Хоттабыч.
А самое главное - отчитаются, что все выполнено)))
 показати весь коментар
 
А как правильно - порученец, поручитель или - поручала ?..
 показати весь коментар
 
Это надо было сделать в день объявления карантина, но.... Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах - Цензор.НЕТ 3379
 показати весь коментар
 
 
карантин в Израиле, читаем п5
Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
 показати весь коментар
 
 
Каким образом мер может увеличить количество маршруток, если они почти все частные?
 показати весь коментар
 
 
Прежидент хоть в армии и не служил,но армейский юмор знает в совершенстве.О чем это я? Поясню,был такой старый бородатый армейский анегдот.
-тов.майор,остановите поезд!!!
-Поезд!,слушай мою команду,СТОЙ!!! Р-р-раз,два !!!
 показати весь коментар
 
ну он точно круглый идиот, его за это на 15 лет тюрму и его семью в эти транспорты да и пусть катаеться.
 показати весь коментар
 
 
это надо было пару недель тому поручать
 показати весь коментар
 
ну вот подумай головой - что изменится от того что он поручил сейчас и что изменилось бы поручи он это неделю назад? правильно, ровным счетом ничего.
 показати весь коментар
 
власти организовали давку и заражение
ну и штрафы
что еще сделали люди, жирующие на налоги
содранные с нищих украинцев
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи! Єто оні віновати в том, что мудрому наріду прішлось голосовать за кого попало.
 показати весь коментар
 
І за чий рахунок це буде відбуватись? Приватні перевізники можуть скрутити дулю під самого носа (скоріш за все так і зроблять), бо їм такий режим невигідний - збитковий. Як їм компенсувати, з яких коштів? Знов з місцевого бюджету?
Ви зробили транспортний апокаліпсис, а тепер перекладаєте цю проблему і відповідальність за її рішення на місцеві органи та бюджети? Красави!
 показати весь коментар
 
 
Вчера водитель маршрутки сказал, что дня два-три и в рейс они выезжать перестанут. и понять их можно. в моем частном секторе, это единственная доступная маршрутка в радиусе километра. невыход их в рейс еще больше нагрузит другие виды транспорта. пошел подготовлю велосипед
 показати весь коментар
 
как?обьемные принтеры в китае,а там эпидемия
 показати весь коментар
 
Танцор ку по клавишам и без тебя обойдутся..
 показати весь коментар
 
для начала надо иметь транспортные средства соответствующие для перевозок пассажиров.Ворос: а они есть?В лучшем случае по паре штук найдут. Вопрос кадров.Кто сядет за руль?Ну можно пересадить всех шоферов, что возят чиновников( представлюя вой на болотах).И самый главный вопрос: денежные средства под эти мероприятия? Господин ПреЗЕдент, мало издать указ, поручения, должны быть механизмы исполнения
 показати весь коментар
 
Количество маршруток увеличивайся! Раз-два! Волшебные палки разослал зеля по областям?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору