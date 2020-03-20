 Зеленський доручив главам ОДА та мерам збільшити кількість автобусів і маршруток у населених пунктах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.
Зеленський закликав збільшити кількість громадського транспорту в населених пунктах.
"Головам ОДА та мерам поставлено завдання максимально збільшити кількість автобусів, тролейбусів, маршруток", - сказав він.
Як повідомлялося, раніше в багатьох містах помітили порушення - люди набивалися десятками в маршрутки і не надягали захисні маски.
Міська рада Ужгорода ухвалила рішення призупинити роботу громадського транспорту з п'ятниці, 20 березня, для запобігання зараженню коронавірусною інфекцією.
Зеленский отменил Ночь и ввел на время каратина постоянный День
Зеленский поручил -чтобы всем людям Украины раздали персональные авто, а топливо выдавалось бесплатно
Зеленский поручил
Зеленский дал указания
Зеленский... тихо ушел не попращавшись....
А самое главное - отчитаются, что все выполнено)))
для Коломы и Ахмета
Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
-тов.майор,остановите поезд!!!
-Поезд!,слушай мою команду,СТОЙ!!! Р-р-раз,два !!!
ну и штрафы
что еще сделали люди, жирующие на налоги
содранные с нищих украинцев
Ви зробили транспортний апокаліпсис, а тепер перекладаєте цю проблему і відповідальність за її рішення на місцеві органи та бюджети? Красави!
https://www.facebook.com/alexandru.cazacu.versuri/videos/vb.1451990778354862/233742297751143/?type=2&theater