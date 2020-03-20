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 У Хмельницькому скасували пільговий проїзд у транспорті на час карантину

У Хмельницькому з 20 березня тимчасово припинено пільгові перевезення пасажирів у міському громадському транспорті загального користування незалежно від форм власності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне рішення Хмельницької міської ради.

Як наголошується на сайті міськради, таке обмеження діятиме на час всеукраїнського карантину.

"Рішення ухвалено з метою збереження життя та здоров’я хмельничан, у першу чергу людей похилого віку, які перебувають у зоні ризику захворювання на коронавірусну інфекцію. Першочергово ми маємо забезпечити довезення на робочі місця людей, які забезпечують життєдіяльність міста, а саме: медичних працівників, "надзвичайників", працівників комунальних підприємств тощо", - зазначив заступник міського голови Андрій Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182997
 
   
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Молодцы!
Но надо идти дальше Отменять льготы навсегда.
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пора и пенсию коронавирус боиться голодных
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Полумеры. Поднять цены на проезд в 10 раз. И на продукты. Перемещение по городу пешком тоже сделать платным. На каждого повесить счётчик. В Хмельницком отменили льготный проезд в транспорте на время карантина - Цензор.НЕТ 9695
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А ще заставити всіх ходити в магазини *Рошен* та купляти тільки *Шалену бджілку * ! В Хмельницком отменили льготный проезд в транспорте на время карантина - Цензор.НЕТ 9394
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Депутаты теперь будут платить в маршрутках? У Хмельницькому скасували пільговий проїзд у транспорті на час карантину - Цензор.НЕТ 7973
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