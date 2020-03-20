 У Хмельницькому скасували пільговий проїзд у транспорті на час карантину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне рішення Хмельницької міської ради.

Як наголошується на сайті міськради, таке обмеження діятиме на час всеукраїнського карантину.

"Рішення ухвалено з метою збереження життя та здоров’я хмельничан, у першу чергу людей похилого віку, які перебувають у зоні ризику захворювання на коронавірусну інфекцію. Першочергово ми маємо забезпечити довезення на робочі місця людей, які забезпечують життєдіяльність міста, а саме: медичних працівників, "надзвичайників", працівників комунальних підприємств тощо", - зазначив заступник міського голови Андрій Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд