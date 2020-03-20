 У найближчі 48 годин із Китаю прибудуть 10 млн високоточних тестів на коронавірус і 1 млн масок, - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
- 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
- 10 апаратів штучної вентиляції легенів;
- 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки
- 100 тис. масок підвищеної захисту для лікарів і працівників поліції;
- 400 тис. експрес-тестів;
- 10 тис. літрів дезінфекційної рідини", - додав Зеленський.
"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 тис. українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців ", - зазначив президент.
Возможность победить вирус и рОссию!
Ще раз наголошую і закликаю...
На період подолання пандемії НЕОБХІДНО:
-ввести обов'язковість карантину для 100% всіх, хто в'їжджає в Україну із-за кордону ( і це слід було здійснити ще в січні)...
- відійти від РИНКОВИХ методів управління економікою і "заморозити" ціни на всі товари та послуги! Курс валюти адміністративно встановити та тримати на одному рівні, не допускаючи її коливань!
- банківські збереження громадян заморозити і віддавати щомісячно заощадження розмірами - не більшими 3-х мінімальних зарплат.
- Кримінально переслідувати тих працівників (керівників) банків, які порушать в ту, чи іншу сторону цю вимогу. Звільняти з роботи моментально таких працівників,(керівників), при першому факті порушень. Надлишково видані кошти "своїм людям" ( як і суми недоданих) вважати особистим боргом таких працівників перед державою саме того керівника, який віддав таке розпорядження, чи працівника, який здійснив цю операцію. Ці дії мають підпадати під конфіскацію всього майна винних! самочинно! (інформація про ці "штучки" вже "гуляє" , конкретно - про ОЩАДБАНК)
-Сплату іпотеки або тимчасово зупинити (без нарахування пені), або дозволити лише безготівково.
-Пролонгувати автоматично абсолютно всі депозитні договори громадян і бізнесу безстроково - а саме - до повного завершення пандемії і ліквідації її наслідків.
-різко зменшити фінансування всіх статей бюджету, не пов'язаних з боротьбою з ворогом і пандемією
-заборонити репатріацію прибутків в офшори, любий витік валюти за кордон, окрім як платежі за критичний імпорт - за озброєння , медпрепарати, медобладнання і енергоресурси.
- заборонити любі транзакції через офшори, а саму торгівлю через інших (не офшорних) посередників звести до мінімуму. Домовитися з іноземними кредиторами про "заморожування" виплат боргів держави за іноземними запозиченнями на період пандемії...
- заборонити нарахування та виплати зарплат у всіх формах власності .... всім ( окрім працюючих в іноземних фірмах, та тих хто зарплату отримує із-за кордону) вище розміру двох мінімумів, всім категоріям працюючих , управлінців, політиків..., окрім тієї частини медперсоналу, яка задіяна в боротьбі з пандемією та бійцям ЗСУ, що знаходяться на фронті... , інакше слід вважати це мародерством під час лиха ( наприклад, Разумков за лютий отримав з/п в 92 тис.грн. не кажучи про мільйони коболєвих-вітренків і керівників Укрпошти...)
- заборонити нарахування та виплати пенсій ВСІМ категоріям пенсіонерів вище розміру двох мінімальних з/п. (І це пропоную я, "урізання" розміру пенсії якому підпаде під цю ж вимогу)
-заборонити нарахування та виплату дивідендів, процентів, роялті всім, в кого вони вищі 2-х мінімальних зарплат...
-Всім пенсіонерам з рівнем пенсії нижче прожиткового рівня щомісяця виплачувати допомогу - добавку розміром в 1-у мінімальну зарплату в сім'ях яких немає збережень в банках......Виплатити допомогу розміром в 1-у мінімальну зарплату всім безробіитним, які не досягли пенсійного віку, в сім'ях яких немає збережень в банках......
- на період подолання пандемії ввести смертну кару за мародерство, згвалтування, крадіжки, рекет, викрадання та торгівлю людьми і їх органами, закупівлю товарів та послуг за завищеними цінами для потреб оборони та охорони здоров'я, за зраду батьківщині, за сепаратизм, за вивіз за кордон індивідуальних та колективних засобів медичного захисту, оголюючи внутрішній ринок
-відмінити статтю ККУ про покарання за "перевищення необхідної самооборони" всім, окрім правоохоронців при виконанні службових обов'язків....
Про всі інші необхідні заходи, в т.ч. в інших сферах взаємин, я вже неодноразово писав,... та й не ставлю собі за мету в цьому дописі... Бо як досвід показує- нинішня влада глуха до думок пересічних...
Доставка товаров Али экспрессом прямиком из Уханя!
И не ждите 88 дней! Через 88 дней будет поздно!!!
Не будет Украины стараниями этой мразины!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Пожалуйста, подпишите все!
С этой петицией ЕС и другим патриотам будет легче аппелировать к Зебилу!
25 марта - через 5 дней!!!
После того,как увидели,что валодя ими подтирается - поняли,что доводить общественное мнение до зебилов придётся другими методами..
Это - не более чем свисток для выпуска пара.
"Я подписал петицию, я сделал всё, что мог, я герой и патриот"
балакала....
- У ніч з 18 на 19 привезли дитину з мамою, з підозрою на коронавірус. Ми не дуже були готові до цього. - Як саме не були готові? - У нас були халати, були одноразові шапочки, одні захисні окуляри на всіх. Не було бахіл - ми пішли в аптеку та купили за свої гроші. У нас не було захисних брюк, не було протичумних костюмів... Ми були у своїй одежі. - Чи є тести на коронавірус? Чи проводився швидкий тест дитині? - Зателефонувала швидка, попрохали зробити тест, на що ми відповіли, що тестів немає. - На сьогодні ситуація якось змінилася? - Трохи змінилася. Купила окуляри наша старша медсестра приймального відділення, за свої гроші, кілька штук. - Що сказало керівництво лікарні? - Зранку головна медсестра лікарні сказала, що коронавірус не є особливо небезпечним вірусом та спеціального захисту не потребує. - А дезінфекційні засоби у вас є? - Так. - Ви приймаєте людину з підозрою на коронавірус, що далі? Де зараз ця дитина? Чи підтвердилася підозра? - Підозра, слава Богу не підтвердилася. Тест дитині зробили - до вечора знайшли тести. Деззасоби в нас є. Наша санітарка приймального відділення обробляла швидку (машину) теж без окулярів, без засобів захисту, в такому ж халатику. Як і ми, без брюк. Халатик - легка, павутинка, як для відвідувачів. - Чи ставили ви це питання перед керівництвом лікарні? Чи були збори, де вирішувалося б питання, як діяти далі в подібних ситуаціях? - Зранку, коли прийшов наш директор, заступник директора, головна медсестра. Сказали - почекайте. Через два тижні буде поставка. - А що робити зараз, не сказали? - Розвели руками. - Які засоби захисту є у вас зараз? - Окуляри та бахіли нам купили. - Респіратори є? - Респіратори нам видали, кілька штук. Одноразових масок немає, лише от такі (Вікторія показує марлеву маску на собі).
Був би при владі Порошенко - він би відразу закупив у ТОВ "Рошен+" декілька мільярдів тестів на основі карамелі, а Кузня на Рибальському налагодила б випуск масок із одного шару марлі.
от тупі чмошники!
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
Вот это гешефт!
Такое вот свинское поведение.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн медицинских масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Соответствующее заявление он сделал в Facebook, подкрепив его снимком монитора с определенными данными - очевидно касательно экспорта этих изделий. На них можно видеть ряд экспортеров. «Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!», - заявил политик.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
Dr Paul Cottrell: "Prepare NOW for 18 Months!"
https://www.youtube.com/watch?v=J6VEYzwSdZU
остальные - дома тихо умирайте..
даже обычных масок и спирта нет.