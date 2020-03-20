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 Суспільство, Здоров'я
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 291 киянина було перевірено на коронавірус, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні протестовано на коронавірус 291 киянина. Для того, щоб не створювати ажіотаж, розуміючи потужності, ми робимо тести виключно за рекомендацією лікарів, які можуть встановити всі ознаки захворювання на коронавірус", - підкреслив Кличко.

За його словами, вірус, на жаль, поширюється.

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"На сьогодні в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Троє людей померли. Тільки за минулу добу в Чернівцях зареєстрували 5 нових випадків. Ще раз хочу підкреслити - обмеження ввели не просто так. Ситуація дуже серйозна. Ми всі з вами мусимо виграти час", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182995
 
 
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Пока Зебильная команда делает все, чтобы еще больше навредить Украине, мы подписываем петицию!!!
И не ждите 88 дней! Через 88 дней будет поздно!!!
Не будет Украины стараниями этой мразины!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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4000 подписей за 4 дня - это ужасно мало для ботофермы. Очевидно, что финансирование урезали
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К зебилам мое обращение не относится. Сиди и не отсвечивай!
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зато мое к порохоботикам еще как относится) Ну, скоро карантин закончится, Петро включит машину на полную, так что я сохраняю сдержанный пессимизм
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эй, зелебот, вы все такие одинаковые и предсказуемые))
Смешно....и жалко вас, подх.йловников))
Но ничего, не долго вам осталось. Скоро вас днем с огнем не найдешь))
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'По рєкє пливйот утюг с города Чугуєва, Ну й пускай,себе,плівйот залєзяка (надводная)'
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І це на три мільйони жителів! Хтось справді думає, що виявлені всі інфіковані?
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