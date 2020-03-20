 291 киянина було перевірено на коронавірус, - Кличко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні протестовано на коронавірус 291 киянина. Для того, щоб не створювати ажіотаж, розуміючи потужності, ми робимо тести виключно за рекомендацією лікарів, які можуть встановити всі ознаки захворювання на коронавірус", - підкреслив Кличко.

За його словами, вірус, на жаль, поширюється.

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"На сьогодні в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Троє людей померли. Тільки за минулу добу в Чернівцях зареєстрували 5 нових випадків. Ще раз хочу підкреслити - обмеження ввели не просто так. Ситуація дуже серйозна. Ми всі з вами мусимо виграти час", - додав він.