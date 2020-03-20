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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Дніпропетровщина (659) карантин (455) ОДА (791) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 У 9 із 11 обстежених на Дніпропетровщині підозра на коронавірус не підтвердилася, - ОДА

Стали відомі результати обстежень 11 жителів Дніпропетровщини, яких перевіряли на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА.

За даними відомства, в однієї людини виявили грип. У 8 пацієнтів – звичайну ГРВІ. У двох діагностували коронавірус. Нині вони під наглядом лікарів, стан здоров’я – задовільний.

"У дев’яти мешканців Дніпропетровщини, яких перевіряли на коронавірус, цієї хвороби не виявили. Ще у двох діагностували COVID-19. Це подружжя, яке повернулося із Франції. Нині вони ізольовані в міській лікарні №21 Дніпра, перебувають під наглядом лікарів та отримують всю необхідну допомогу. Стан здоров’я – задовільний. Температура в нормі, ускладнень немає", – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

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В Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19. Два з них – на Дніпропетровщині.

"Докладаємо максимальних зусиль, аби не допустити розповсюдження хвороби на Дніпропетровщині. Навчальні заклади закриті на карантин, обмежений рух громадського транспорту. За можливості, роботодавці перевели співробітників на дистанційну роботу. Лікарні – на посиленому режимі. У разі необхідності, вони готові надавати допомогу хворим на коронавірус", – додав Валерій Сердюк.

У світі – майже 250 тис. випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис. людей вже одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182990
 
 
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тестовий термометр показав, що вони не інфіковані У 9 из 11 обследованных на Днепропетровщине подозрение на коронавирус не подтвердилось, - ОГА - Цензор.НЕТ 2762
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Тобто у 2-х пітвердилося ,в інших підтвердиться пізніше Правильно читати повідомлення У 9 із 11 обстежених на Дніпропетровщині підозра на коронавірус не підтвердилася, - ОДА - Цензор.НЕТ 3794
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