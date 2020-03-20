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 Ситуація з коронавірусом у Білорусі поки що не вимагає "драконівських" заходів, - Лукашенко

Психоз, пов'язаний із коронавірусом, змусив людей бути акуратнішими, повсюдно дотримуватися елементарних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Треба людей, зрештою, навчити відповідати за себе і тих, хто поруч. Якщо ти кашляєш, то не виходить на вулицю, заразу не рознось", - сказав він.

У той же час Лукашенко підкреслив, що білоруси не перебувають у тій ситуації, щоб вживати драконівські заходи. Але і заспокоюватися не треба.

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Також він заявив, що психоз, пов'язаний із коронавірусом, змусив людей бути акуратнішими, повсюдно дотримуватися елементарних заходів.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Білорусі зафіксовано 69 випадків інфікування новим коронавірусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182989
 
 
 Топ коментарі
 
А тем временем:
Достойный сын пустыни
Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси пока что не требует "драконовских" мер, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8370
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ключевое "пока" - а потом ..., спасите всем миром...
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А тем временем:
Достойный сын пустыни
Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси пока что не требует "драконовских" мер, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8370
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Недостойный выродок земли (х.йло) кусает себе локти
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ключевое "пока" - а потом ..., спасите всем миром...
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Пока у кацапобратьев уже 1600 склеили лапти.
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не надо так расстраиваться. до 22 го ещё больше месяца, так что это только теневой, даже не промежуточный, а только стартовый результат.
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Валерий Соловей: в России зарегистрировано 1 600 подтвержденных анализами смертей от коронавируса



Подробнее: https://www.newsru.com/russia/17mar2020/solovey.html
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Не викладайте таке, вони мають скупчитись на виборчих дільницях через місяць.
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то не от вирусняка, то от паленой боярки.
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Це кацапсько-ідіотська модель. Молитися, бухати, а баби потім ще народять.
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вірус все одно не зупинити..карантин лише розтягує у часі кількість захворівших одночасно..
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Как показывает опыт других стран, в которых все началось раньше, в Беларуси, да и у нас все сильно изменится в худшую сторону через полторы-две недели.
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не вируса лукавому цыгану нужно бояться а монголоидной русни. вирус много не убъет а русня убъет многих.
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Все познается в сравнении. Следим за батькой и шведами. Скро узнаем кто прав а кто брехун. И за всеми остальными заразами.Корь, тубик,дифтерия.
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