 Ситуація з коронавірусом у Білорусі поки що не вимагає "драконівських" заходів, - Лукашенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Треба людей, зрештою, навчити відповідати за себе і тих, хто поруч. Якщо ти кашляєш, то не виходить на вулицю, заразу не рознось", - сказав він.

У той же час Лукашенко підкреслив, що білоруси не перебувають у тій ситуації, щоб вживати драконівські заходи. Але і заспокоюватися не треба.

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Також він заявив, що психоз, пов'язаний із коронавірусом, змусив людей бути акуратнішими, повсюдно дотримуватися елементарних заходів.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Білорусі зафіксовано 69 випадків інфікування новим коронавірусом COVID-19.