 В Україні є перша людина, яка одужала після коронавірусу, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ
"Традиційно розповідаю про нашу протидії поширенню коронавірусу. Перш за все - ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців був зроблений повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він показав негативний результат. А значить - можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка видужала від коронавірусу!", - заявив він.
"Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив президент.
"Ще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
- 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
- 10 апаратів штучної вентиляції легенів;
- 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки
- 100 тис. масок підвищеної захисту для лікарів і працівників поліції;
- 400 тис. експрес-тестів;
- 10 тис. літрів дезінфекційної рідини", - додав Зеленський.
"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 тис. українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців ", - зазначив президент.
"Всіх українців, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте нерозповсюдженню вірусу, і не наражаєте на ризик ні себе, ні оточуючих", - резюмував Зеленський.
Или оно подрабатывает на полставки диктором?
Ворожий снайпер вбив нашого сержанта.
Укррїнці не захищені від вірусу, не знати скільки ще помре. В економіці самі розумієте...
А през по тєлєку красується ...
Морду свою піарить. Запевняє українців, що вірус не страшний, маски можна не вдягати.
Йозеф Кнехт
Пишуть, що це з ЦРЛ Києво-Святошинського району. Місто Боярка. Паніка лікарів, це буде ще гірше ніж паніка зелібобів.
Кожне таке відео це цвях у труну рейтингу Зє і Слуг. Хоча там вже немає місця для цвяхів.
https://twitter.com/i/status/1240677105333043202
И не ждите 88 дней! Через 88 дней будет поздно!!!
Не будет Украины стараниями этой мразины!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
А сліво з чотирма "е" поспіль?
Вечная украинская скрижаль : ''Чому бідні - бо дурні. Чому дурні бо бідні''.
Когда будут похоронены все павшие, уцелевшие, возможно, задумаются... и так до следующего раза - мы как дети, которые не хотят учиться даже на своих ошибках?
Возможно, не все внимательно слушают своего Президента.... Возможно, внемлют чужому.
"Так не говорят вожди, национальные лидеры, бюрократы. Так говорит обеспокоенный человек, обращаясь к дорогим и близким ему людям. Канцлер одной из крупнейших и мощнейших стран Европы обращается к согражданам с просьбой мыть руки. И это не смешно, это значит, что все мы в опасности. В хаосе слухов и фейков, в мутной атмосфере неопределенности звучит голос человека, который знает, что происходит. Даже в этих условиях Ангела Меркель говорит о демократии. Или именно в этих? Потому что она знает: в свободной стране вирус будет побежден общим пониманием, общими усилиями и бережным отношением каждого к каждому. Об эпидемиях мы до сих пор читали только в учебниках истории. Теперь мы сами живем в условиях эпидемии. Вирус не знает границ. Канцлер Германии обращается не только к немцам - ко всем людям(с)
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/19/84404-vse-seriezno-ya-hochu-ob-yasnit?fbclid=IwAR0UZVUfi045i1CFT7aNBUm8cFK1pjjVsKJF4SQVPdHkGt62PU6OIEpw_k4
Це все рівно аби батько прийшов в хату, зібрав сімю і каже: збирайте речі, виносьте з хати все що вам потрібне, бо чую, що в мене криша їде і я цю хату спалю.
В постах я намагався звернути увагу читачів на те, що в крахні нічого не робиться і що треба робити, враховуючи досвід інших країн. Але Цензор мене забанив (мабуть щоб не сіяв паніки). А ситуація трагічна. В країні немає захисних засобів ані системи поводження з хворими (НОРМАЛЬНОЇ, НЕ НА ВІДЧИПНОГО!), лікарі безпрецедентно наражені, НЕМА ТЕСТІВ!!!
Маленька фірма моєї знайомої протягом 3 днів замовила і отримала 500000 масок, а Кличко здобув 32000 і 100000 обіцяв на наступному тижні.
Питання: чи ця зелена шелупонь така тупа? Чому жирні падлюки типу Мертветчука, Кало-мойского, Ахметова і інші паразити на тілі укр. народу не забезпечують країну, коли їхня маріонетка нічого не робить? Чому за дозвіл випускати антисептичні засоби треба дати хабаря 100000 грн, а завезти засоби захисту неможливо, бо за "прискорену" сертифікацію треба дати не менше? Зедебіли, Ви ж перемогли корупцію!
Відповідь напрошується сама собою. Це запланований геноцид українського народу. І не тявкайте зелеботи, що я панікую. Ви побачите невдовзі, що вас чекає найближчим часом, яка страшна кара, за тупість і вибір придурка своїм очільником. Дай Боже, щоб цього не сталося.
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А подонок с Банковой радуется 10 аппаратам искусственной вентиляции легких
На Мальте 400 тыс населения ...в Украине 40+- млн..
В 100 РАЗ меньше закуплено ... что это зеленое говно там чвакает ?!
а Вы вода в крым, дружба с путином, дикие штрафы
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типа нет денег с растаможки и вы решили с аваковым бюджет так
пополнить, поставили людей в условия когда всех можно штрафовать ?