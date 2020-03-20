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 Випадків захворювання на коронавірус у зоні ООС не зафіксовано: немає навіть спалахів грипу та ГРВІ, - пресцентр

Станом на 20 березня в зоні операції Об'єднаних сил не зробили жодного тесту для виявлення нового коронавірусу COVID-19 через відсутність тестів.

Про це заявив у коментарі керівник пресштабу ООС Павло Ковальчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Станом на 20 березня випадків захворювання не зафіксовано. У нас ще не робили цих тестів, очікується надходження певної кількості тестів для забезпечення потреб Об’єднаних сил. Це найближчим часом, можливо сьогодні (20 березня. - Ред.)", - розповів Ковальчук.

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Ковальчук пояснив, що кількість тестів, яка надійде в зону ООС, залежить від рішення керівництва держави.

Загалом, епідситуацію в зоні ООС медична служба оцінює як благополучну. За його словами, не зафіксовано навіть спалахів грипу та ГРВІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182982
 
 
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можливо озброїти ВСІХ- - вирішиться одразу декілька проблем
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Ну так розповсюдження вірусу залежить від інтенсивності міграції носіїв. Чим інтенсивніша міграція - тим швидше розповсюджується вірус. Тому у країнах зі слабкою міграцією народу епідемія розповсюджується повільніше. А зона ООС - взагалі застойне болото. Не треба чекати, що в якусь глухомань вірус прийде сам. Буде чекати, поки його завезуть.
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Карантин - це і є штучне створення глухомані, щоб нічого не рухалось і не пересувалось.
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Дай , Боже , здоров'я українським воїнам і нехай Твоє Благословення перебуває над ними й надалі .
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Ну це ж логічно,на передову ніхто з італій, польщ,китаю, рашки, не їздить от і немає Слава Богу!
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Здесь туристы по Италиям и Египтам не появляются.
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