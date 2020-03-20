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 COVID-19, а не "китайський вірус": МОЗ дав поради ЗМІ, як правильно висвітлювати інформацію про коронавірус

Міністерство охорони здоров'я спільно з Комітетом гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради підготували рекомендації з етичного висвітлення ситуації навколо COVID-2019.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах пандемії основним інструментом протидії паніці стає забезпечення безперервного доступу до правдивої та перевіреної інформації. Саме на журналістів лягає відповідальність за те, як реагуватиме населення. А отже, кожне формулювання має значення", - зазначає Голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшло 56 підозр, - МОЗ

Так, в рекомендаціях радиться називати вірус повною назвою - "COVID-19". Водночас рекомендується не приписувати вірус певній країні. Наприклад, не варто писати "вірус з Уханя", "китайський вірус" тощо.

Також радять писати, що люди "захворіли вірусом", а не "поширюють вірус" або "заражають інших".

Підкреслюється, що варто спиратися на наукові дослідження і офіційні заяви компетентних органів і не поширювати чутки та емоційні перебільшення.

Також МОЗ радить наголошувати на необхідності запобіжних заходів і своєчасного лікування і не фокусуватися на негативних наслідках, розповідати про загрози і страшні наслідки в деталях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не більш як один журналіст від видання і без доступу в кулуари: Рада через коронавірус вводить нові правила для ЗМІ

COVID-19, а не китайський вірус: МОЗ дав поради ЗМІ, як правильно висвітлювати інформацію про коронавірус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182980
 
 
 Топ коментарі
 
Серйозно??? А ми то думали... А чим ще міністерство займається?
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это основы нлп, междупрочим ))
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Как корабль назовешь, так он и поплывет».
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Серйозно??? А ми то думали... А чим ще міністерство займається?
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Не займайтеся COVIDо-фобією! Це - китайський вірус!
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«Как бы мне его назвать? - раздумывал Карло ... Назовукая его Буратино. Это имя принесет мне счастье
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Не взрыв, а хлопок, не пожар, а возгорание... где то я это уже слышал COVID-19, а не "китайский вирус": Минздрав дал советы СМИ, как правильно освещать информацию о коронавирусе - Цензор.НЕТ 4057
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китайский вирус распространяется заражёнными людьми,
количество его жертв будет меньше , чем от эпидемии чумы, но сравнимо
с количеством умерших от эпидемии черной оспы
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министерство здравоохранения мастурбирует на китайский вирус
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Цензоор не читатель а писатель) вчера писал китайский...
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в Израиле карантин, ограничено передвижение, но люди имеют право принимать участие в демонстрациях
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Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
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Минздрав успешно справился с самой большой проблемой, поздравляем, всем 200% надбавку за работу с вирусом
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Цей вірус з комуняцького Китаю, тому це - китайський вірус. Їх ще треба позовами завалити, за те що заразили стільки людей і так довго тримали це в таємниці. Довбані лєваки.
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ИМЕННО "КИТАЙСКИЙ ВИРУС" , А НЕ "COVID 19" , ЗАЧЕМ СКРЫВАТЬ , КТО ЗАРАЗИЛ ВЕСЬ МИР ? !
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