 COVID-19, а не "китайський вірус": МОЗ дав поради ЗМІ, як правильно висвітлювати інформацію про коронавірус

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В умовах пандемії основним інструментом протидії паніці стає забезпечення безперервного доступу до правдивої та перевіреної інформації. Саме на журналістів лягає відповідальність за те, як реагуватиме населення. А отже, кожне формулювання має значення", - зазначає Голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Так, в рекомендаціях радиться називати вірус повною назвою - "COVID-19". Водночас рекомендується не приписувати вірус певній країні. Наприклад, не варто писати "вірус з Уханя", "китайський вірус" тощо.
Також радять писати, що люди "захворіли вірусом", а не "поширюють вірус" або "заражають інших".
Підкреслюється, що варто спиратися на наукові дослідження і офіційні заяви компетентних органів і не поширювати чутки та емоційні перебільшення.
Також МОЗ радить наголошувати на необхідності запобіжних заходів і своєчасного лікування і не фокусуватися на негативних наслідках, розповідати про загрози і страшні наслідки в деталях.
количество его жертв будет меньше , чем от эпидемии чумы, но сравнимо
с количеством умерших от эпидемии черной оспы
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.