 В Івано-Франківську з підозрою на коронавірус госпіталізовано 15 осіб: просимо Зеленського ввести в Україні надзвичайний стан, - мер Марцінків

Про це написав мер міста Руслан Марцінків на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
" У нас є перша загибла від коронавірусу. Ще 15 людей перебувають у інфекційній лікарні з підозрою на вірус. Вимушені впровадити більш жорсткі заходи. Звертаємося до уряду, президента ввести жорсткі заходи, зокрема надзвичайний стан в Україні, із залученням правоохоронців і Нацгвардії. доручити поліції, Нацгвардії, Муніципальній інспекції посилити патрулювання на вулицях. Забезпечити цілодобове патрулювання вулиць", - заявив Марцінків.
Мер зазначив, що від сьогодні поліція міста буде штрафувати людей за порушення карантину - від 17 тис. грн для фізичних осіб і від 34 тис. грн для юридичних.
"Звертаємося до керівництва закладів: в магазини, аптеки, на ринки, допускати не більш десяти осіб, які маютьб зберігати відстань мінімум 2 метри. Закрити ринки, ми, на жаль, не можемо", - додав мер міста.
Також місцева влада звертається до Антимонопольного комітету для недопущення спекуляцій на ліках і продуктах.
..Житомир.info | У Житомирі починають дезінфікувати вулиці і зупинки громадського транспорту
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Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Их мучила жажда в конце концов,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Им стало казаться, что едят мертвецов.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Что пьют их кровь и мослы их жуют.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Вот тут-то и вынырнул черт Деви Джонс.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Он вынырнул с черным большим ключом,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Ключом от каморки на дне морском.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Таращил глаза, как морская сова,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И в хохоте жутком тряслась голова.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Сказал он: "Теперь вы пойдете со мной,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Вас всех схороню я в пучине морской!"
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И он потащил их в подводный свой дом,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И запер в нем двери тем черным ключом.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Очень много мнений , что все это происки Зе, приводят в пример Британию и Германию, которые к тому же уже ужесточили меры безопасности, забывая при этом уровень медицины в этих странах и материальные возможности самых богатых практически европейский стран.
Требуют оставить наших граждан заграницей и прочую фигню. Хотя своих возвращают все страны.
Властью делаются титанические усилия для того, чтобы государство устояло. А тролльня все раскачивает страну.
Боязнь голода у нас на генетическом уровне.