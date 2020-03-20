 Маршрутку закидали камінням через відмову водія перевезти понад 10 осіб на Хмельниччині

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова Кам'янець-Подільської РДА Анатолій Бернашевський.

За його словами, інцидент стався сьогодні близько 8 ранку. В автобус сполученням "Довжок-Кам’янець-Подільський" дозволили зайти 10 пасажирам. Інші люди, котрі стояли на зупинці, з цим не погодилися і почали кидати каміння. У результаті були побиті вікна і пошкоджено транспортний засіб.

"Перевізник дотримувався норм постанови Кабміну. Після того, як люди продемонстрували неадекватну реакцію, він вирішив зняти всі автобуси з маршруту і відмовився надалі здійснювати перевезення. Дивує також те, що інтервал руху на цьому маршруті становить близько 5 хвилин і про це водій повідомив пасажирів, які залишилися на зупинці", - наголосив Бернашевський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявляють, що в Криму на наявність коронавірусу обстежили понад тисячу осіб

Бернашевський заявив, що після інциденту доручив сільському голові і місцевим депутатам обійти помешкання людей і провести роз’яснення з метою унеможливлення подібних ситуацій.

"Якщо ж такі кричущі випадки повторюватимуться, районна влада може припинити рух транспорту", - попередив голова Кам’янець-Подільської РДА.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб.

Також читайте: Ми можемо змінити розвиток подій у найближчі 12 тижнів і впоратися з коронавірусом, - прем'єр Великої Британії Джонсон