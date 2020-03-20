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Все про:Велика Британія (1158) карантин (455) Джонсон Борис (134) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Ми можемо змінити розвиток подій у найближчі 12 тижнів і впоратися з коронавірусом, - прем'єр Великої Британії Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Сполучене Королівство може подолати спалах коронавірусу в найближчі три місяці, якщо дотримуватимуться затверджені керівництвом країни правила.

"Ми можемо змінити розвиток подій у найближчі 12 тижнів і впоратися з коронавірусом, якщо всі ми зробимо намічені нами кроки", - заявив Борис Джонсон на щоденній пресконференції щодо коронавірусу, яка відбувається на Даунінг-стріт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, з п'ятниці через поширення коронавірусу COVID-19 у Великій Британії закриють школи, частково закривається лондонська "підземка".

"Вірогідності того, що ми захочемо зупинити роботу громадського транспорту в Лондоні, немає", - повідомив Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться, - прем'єр Великої Британії Джонсон закликав готуватися до поширення коронавірусу

"Ми не збираємося говорити людям, що не можна використовувати транспорт за жодних умов ... Ми збираємося попередити людей про необхідність уникати зборів, під час яких може передатися захворювання", - додав прем'єр.

Він зазначив, що жителям столиці потрібно дотримуватися порад, які раніше озвучив британський уряд, оскільки саме в Лондоні спостерігається прогресуюче поширення COVID-19.

На цей момент у Великій Британії зафіксовано 2 тис. 692 випадки зараження COVID-19, померли 137 осіб, повністю одужали 65 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182973
 
 
 Топ коментарі
 
і це Брити !!!! ...- Боже, спаси Україну..., ато доведеться всьому світк зЄлені шмарклі витирати
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Або узнав, що в іншому кінці міста макарони на 10 коп. дешевше.
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"бережёного бох бережёт, - сказала монашка, натягивая кондом на ладан с усиленным противовирусным эффектом" )
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И только олени этого не понимают, нужна полная самоизоляция. Эти дебилы бьют окна в маршрутках, но когда будут тысячи под искусственным дыханием, они добьют экономику или развалятся страну. Вам оленям все ученые говорят, дайте нам время и мы найдем вакцину, а наши мудаки этого не понимают
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- Вам оленям - Ми можемо змінити розвиток подій у найближчі 12 тижнів і впоратися з коронавірусом, - прем'єр Великої Британії Джонсон - Цензор.НЕТ 5234 ,Тисячі під апаратами небудуть, пригодних в країні небільше 250. Економіку доб'є(недобите) таж,дебільна влада Зебілів. Будьте уважнішими в дописах,аби,Вас непосилали
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З зе дебилами решайте проблемы, когда все кончится с вирусом, что не ясно?
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Я,розумію,коли,все скінчить й нащадків тієї мерзоти нелишиться. Питання - хто лишиться
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і це Брити !!!! ...- Боже, спаси Україну..., ато доведеться всьому світк зЄлені шмарклі витирати
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Мне пох на зеленского, голосовал за пороха, но меня лично уже **** бесит, что вы везде вставляете зелень
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а у нас мудрый нарит почему то считает,шо то все фигня,шо нужно набиться в маршрутку или трамвай,бо еще 5 упаковок туалетной бумаги недозакуплено...
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Або узнав, що в іншому кінці міста макарони на 10 коп. дешевше.
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"бережёного бох бережёт, - сказала монашка, натягивая кондом на ладан с усиленным противовирусным эффектом" )
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Велика справа ефектино блокувати розповсюдження Але,потім,ще доведеться ефективно існувати в Зміненій реальності з існуючим блокуванням!
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Если они вообще ничего делать не будут, их народ скажет, шо о них не заботятся. Стандартные меры без перегибов. Ясен пень, что сильно что-то изменить никто не в силах.
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Украина не Великобритания, а поэтому должно быть понимания не только причино следственных событий, но и главное последствий. А последствия не только экономический коллапс, но и проблемы с продовольствием,которые вполне реальны если правительство за короношумихой упустит из внимания проблемы фермеров. Отката весенних дней назад не будет, как и нет гарантии достаточной влаги в летний период.Одна уже просрала 2 месяца, очень хотелось бы верить что с сельским хозяйством этого не повторится. Иначе пустые прилавки магазинов покажутся мечтой не такого далекого будущего.
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