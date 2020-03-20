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 Українські члени екіпажу круїзного лайнера Celebrity Reflection сьогодні повернуться додому, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявило, що 30 українців - членів екіпажу лайнера Celebrity Reflection - сьогодні, 20 березня, повернуться додому.

Про це йдеться в повідомленні МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі 30 українських громадян - членів екіпажу лайнера Celebrity Reflection вже перевезли до Стамбулу, де вони чекають на чартерний рейс до України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що квитки на чартерний рейс для українців оплатила компанія Royal Caribbean International. Йдеться про чартерний авіарейс Стамбул (🇹🇷Туреччина) – Одеса (Україна) №SQP8302, запланований на 20.03.2020 р. Запланований час прибуття до аеропорту Одеси - 21:20.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182972
 
 
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Если на лайнере никто не заболел и полно продуктов - надо было оставаться и взять курс на острова!
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