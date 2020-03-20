 Авіарейс для евакуації українців з Казахстану попередньо заплановано на 26 березня, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

З цією метою формується відповідний список осіб для подальшої організації авіарейсу "Алмати-Київ", який попередньо заплановано на 26.03.2020 р.

В зв’язку з цим у МЗС просять українців у Казахстані терміново підтвердити свою присутність на території м.Алмати на заплановану дату відльоту 26 березня і надіслати на електронну поштову скриньку Консульства consul_kz@mfa.gov.ua або повідомити на контактні номери телефонів Посольства: +7-71-72-40-07-57 або +7-71-72-57-70-25 свої персональні дані (латиницею, як зазначено у паспорті громадянина України для виїзду за кордон), копію раніше придбаного авіаквитка на відліт в Україну (за наявності).

"Оперативність надання зазначеної інформації та згуртованість дій дозволить співробітникам Посольства якісно та максимально швидко вирішити усі необхідні питання щодо Вашого повернення на батьківщину", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, раніше у зв'язку із загрозою подальшого поширення коронавірусу в Казахстані влада країни ввела режим надзвичайного стану. Екстрені заходи діятимуть із 16 березня по 15 квітня.

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