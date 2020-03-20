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 Суспільство, За кордоном
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 Авіарейс для евакуації українців з Казахстану попередньо заплановано на 26 березня, - МЗС

Посольством України в Республіці Казахстан опрацьовується питання вивезення громадян України, які зараз тимчасово перебувають на території Республіки Казахстан, на батьківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

З цією метою формується відповідний список осіб для подальшої організації авіарейсу "Алмати-Київ", який попередньо заплановано на 26.03.2020 р.

В зв’язку з цим у МЗС просять українців у Казахстані терміново підтвердити свою присутність на території м.Алмати на заплановану дату відльоту 26 березня і надіслати на електронну поштову скриньку Консульства consul_kz@mfa.gov.ua або повідомити на контактні номери телефонів Посольства: +7-71-72-40-07-57 або +7-71-72-57-70-25 свої персональні дані (латиницею, як зазначено у паспорті громадянина України для виїзду за кордон), копію раніше придбаного авіаквитка на відліт в Україну (за наявності).

"Оперативність надання зазначеної інформації та згуртованість дій дозволить співробітникам Посольства якісно та максимально швидко вирішити усі необхідні питання щодо Вашого повернення на батьківщину", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, раніше у зв'язку із загрозою подальшого поширення коронавірусу в Казахстані влада країни ввела режим надзвичайного стану. Екстрені заходи діятимуть із 16 березня по 15 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Казахстані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182970
 
 
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А чего им в Назарбаевстане не сидится?
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А когда заканчиваются ТРИ дня отведенных президентом на возвращение всех желающих граждан Украины в Украину..., После которых страна была обязана стать закрытой для проникновения вируса извне. Вчера, позавчера... А может сегодня... ( или пока народец не догуляет все что проплачено..)
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Пандемия уже гуляет по миру второй месяц. Закрытие границ во всём мире объявлено неделю назад.Какого чёрта они сидели и чего они ждали? Что им подадут персональный самолёт за бюджетный счёт? Не надо выбрасывать десятки миллионов на перевозку туристов. Деньги нужны нашим воинам - защитникам, нашим медикам, госпиталям и пр.
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