 Окупанти заявляють, що в Криму на наявність коронавірусу обстежили понад тисячу осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", так стверджують в пресслужбі кримського управління Росспоживнагляду.
"У медичних організаціях Республіки Крим і Севастополя перебуває 18 осіб з ознаками респіраторної вірусної інфекції, які прибули з неблагополучних країн. Ситуація залишається на суворому контролі Росспоживнагляду", - сказано в повідомленні.
З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, на території анексованого Криму і Севастополя введений режим "підвищеної готовності".
За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшло 56 підозр.
Тому принципово пишу "НА".. Якщо ти про це.