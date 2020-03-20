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 Суспільство, Здоров'я
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 Окупанти заявляють, що в Криму на наявність коронавірусу обстежили понад тисячу осіб

В окупованому Криму станом на 19 березня під медичним спостереженням перебувало 316 осіб, за весь період моніторингу пройшли обстеження на наявність нової коронавірусної інфекції (COVID-2019) -1183 людини, позитивних результатів лабораторних досліджень не виявлено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", так стверджують в пресслужбі кримського управління Росспоживнагляду.

"У медичних організаціях Республіки Крим і Севастополя перебуває 18 осіб з ознаками респіраторної вірусної інфекції, які прибули з неблагополучних країн. Ситуація залишається на суворому контролі Росспоживнагляду", - сказано в повідомленні.

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З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, на території анексованого Криму і Севастополя введений режим "підвищеної готовності".

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшло 56 підозр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182969
 
 
 Топ коментарі
 
До 22 апреля всё будет спокойно. Вождь на страже.
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так у них же по стандартам ПИдарахи - деагностируют Коронавирус как обычное ОРВИ ...
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Трохи не толерантно, але чхати я хотів на Крим.
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Та нехай вони всі там повиздихають.Такєє не повинно жити.
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Хаха і у нас на 700 тестів 26 хворих, а у них на 1183 - 0?))))) Так я і повірив... Он проговорився ж Бацька вчора, що занижують в парашці кількість хворих!
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Все може бути, в Криму зараз не туристичний сезон, туди не їдуть тисячами заробітчани із Європи... туди взагалі зараз мало хто їздить.
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так у них же по стандартам ******** - деагностируют Коронавирус как обычное ОРВИ ...
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22 квітня у них буде голосування за справжній короновірус. А поки-що скривають статистику, щоб не будоражити підданих.
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До 22 апреля всё будет спокойно. Вождь на страже.
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22 квітня - д.н. того, хто знищив монархію в підаРосії, а заодно і народження нового монарха.
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и это символическая заявка быть вторым в мавзолее. "в постели с ленином".
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Брешуть падлюки, як завжди. Вони навіть померлу від коронавірусу жительку москви не внесли в реєстр, а про Крим нічого й казати.
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Трохи не толерантно, але чхати я хотів на Крим.
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..херня полная, расея полыхает уже от в вируса этого, а в сводках тишь и благодать, только прневмонии взрыв ...с чего бы вдруг?
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Крым, севастополь-военный госпиталь переполнен, 191 труп от коронавируса. Власти скрывают в ожидании хорошего туристического сезона и наплыва туристов.
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Ну от....... окупанти обстежують тисячами, а на Україні - десятками.
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Українець............ але не бандерівець.
Тому принципово пишу "НА".. Якщо ти про це.
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не тех ли которые встречали кремлевского плешивого урода?
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Туда же ***** собралось! Конечно надо проверить!
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