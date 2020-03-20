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 Події, За кордоном
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 Грузія припиняє регулярне авіасполучення з усіма країнами від завтра

Радник прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чиковані заявив, що через загрозу коронавірусу з суботи, 21 березня, Грузія перериває регулярне авіасполучення з усіма країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про припинення авіасполучення було ухвалено сьогодні (в п'ятницю, - ред.) на засіданні Координаційної міжвідомчої ради з боротьби з коронавірусом. Було прийнято також рішення про те, що всі громадяни Грузії, які прибувають з інших країн, зобов'язані пройти двотижневий карантин", - сказав Чиковані.

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Він повідомив, що на прикордонних переходах на кордонах із Туреччиною, Азербайджаном і Росією поблизу КПП будуть обладнані карантинні зони.

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії на 20 березня, в країні виявлено 43 випадки зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182967
 
 
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Изолировать страны после того, как все уже перезаражались, это как делать перегородки в трюме, когда пробоина уже есть и всё залило водой... Грузия приостанавливает регулярное авиасообщение со всеми странами с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 5410
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