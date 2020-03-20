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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (330) карантин (455) Рахункова палата (61) Пацкан (24) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Рахункова палата пропонує перенаправити на боротьбу з коронавірусом 5 млрд грн бюджетних коштів, - Пацкан

У державному бюджеті є мінімум 5 млрд грн, які можна спрямувати на підтримку медицини в боротьбі з коронавірусом, вважає голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Рахункова палата оперативно проаналізувала державний бюджет на 2020 рік. Ми чітко побачили, що є можливості для перенаправлення щонайменше 5 млрд гривень на підтримку медицини. А це – кошти для закупівлі тих речей, яких наразі вкрай бракує Україні – захисні медичні маски для населення, тест-ситеми, апарати штучної вентиляції легень", - процитувала його пресслужба Рахункової палати, передає Цензор.НЕТ.

Пацкан також зазначив, що зараз у резервному фонді держбюджету не розподілені 1,4 млрд грн.

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"Друге джерело, яке може використати Уряд, додав Голова Рахункової палати, це своїм рішенням розподілити кошти, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію ‒ 0,2 млрд грн, на сьогодні ці видатки нерозподілені. Я також пропоную Верховній Раді невідкладно внести зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Адже і тут є можливості спрямувати кошти, щоб мінімізувати поширення вірусу"", - додав він.

За словами Пацкана, на боротьбу з коронавірусом, зокрема, можна перенаправити 300 млн грн, передбачених на фінансування Бюро фінансових розслідувань. Крім того, можна відкласти витрати за бюджетною програмою "Статистичні спостереження" - 1,2 млрд грн.

Крім цього, глава Рахункової палати повідомив, що за два місяці поточного року зекономлено кошти з виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення.

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"Це сталося через меншу фактичну потребу за цими виплатами, ніж було заплановано. Крім того, у 2019 році обсяг таких видатків у жовтні змінами до закону зменшено на 1,1 млрд грн і за рік видатки залишились не виконані на 6,9 млрд грн. Тож є можливість перенаправити на медицину 1,1 млрд грн", – зауважив він.

"Є ще низка бюджетних програм, видатки на які можливо зменшити, щоб надати потрібні для медицини кошти. Зокрема, підтримка реалізації комплексної реформи державного управління – 600 млн грн, адже існуюча кількість фахівців із реформування значно менша, ніж передбачалося; керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом ‒ 11 млн грн, оскільки ця установа не розпочала свою діяльність; функціонування торгових представництв за кордоном ‒ 25,6 млн грн, так як видатки впродовж двох років не використовувались і перерозподілялись на інші бюджетні програми; заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні – 13,5 млн гривень", - додав голова Рахункової палати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182966
 
 
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Это на тесты и на маски? Или будут деньги по домам разносить неработающим?
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"Блюдичко с голубой каемочкой" мечта остапа воплотилась только сейчас.
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Это те деньги которые зеленое стадо хотело распилить в конце года? Но ситуация не позволила..
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на борьбу с коронавирусом 5 млрд грн..

Хоспаде.. Да за малую часть этого нужно просто удавить зеленую суку и все станет нормально и эпидемия рассосется...
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Де ЗВР вкрали? А з коронавірусом боролись. А чого не побороли? Бо ЗВР вкрали.
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Как повезло Шмыглю с первых дней можно воровать миллиардами. А где-то в маю Шмыгляй сделает доклад КОРОНО вирус был успешно побежден, потрачено было 30 лярдов! И сорян пенсий нет! дорог нет! доллар по 70гр! Я в месте с Владимиром Добрым спас страну от пандемии! (((((((((((((((((
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объязательно задействуйте Радуцкого смотрящим, он не даст пропасть ни одной копеечке...
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А де 20 млрд гривасей,які Зеля заклав на рахунках РНБО для таких випадків,чи вони вже в надійному місці,в Омані?
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5 млрд - банда зеленского хорошо прибарахлятся на вирусе, внукам хватит.
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